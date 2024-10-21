Главная/Видеолекции/История для будущего. К 100-летию СССРИстория для будущего. К 100-летию СССР 21.10.2024История для будущего. К 100-летию СССРСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииБородинская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоХолодная война: Гонка вооруженийХолодная война: Гонка вооруженийВидеоГалицийская битва. Памятные даты военной истории РоссииПамятные даты военной истории России Популярное