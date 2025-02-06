Помощник президента Владимир Мединский в интервью РБК рассказал о новых учебниках истории, идеологизации школы, образе Сталина, песнях Пугачевой и роли Гарри Поттера в формировании традиционных ценностей россиян.

России не нужны «оловянные солдатики», она нуждается в думающих людях. Об этом в интервью заявил помощник Президента России Владимир Мединский. «Нам - современному российскому обществу - не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфин Джюсы, и мы не воспитываем деревянных солдат, - сказал Мединский. - Умеющий думать школьник, который хочет докопаться до истины! Вот наш идеал! К чему мы стремимся. Все остальное - это пустые наговоры».

По словам помощника президента, среди прочего школа ответственна за формирование у детей критического мышления, поэтому разработанная при его участии линейка учебников по истории создает благодатную почву для дискуссий на уроках.

Мединский отметил, что учителям, к примеру, следует аргументированно разубеждать учеников, попавших в плен фантастических теорий из разряда «плоской Земли». Если же в классе речь зайдет не о форме нашей планеты, а о более острых темах, таких как фигура бывшего президента Бориса Ельцина, то, по словам Мединского, нужно будет обсудить и это, потому что в школе не должно быть запрещенных тем, а «правда никогда не бывает черно-белой».