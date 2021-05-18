О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Причины формирования политики «просвещенного абсолютизма» в России; 2. Уложенная комиссия 1767-1768 гг.; 3. Система фаворитизма: плюсы и минусы; 4. Секуляризация власти и концепция просвещенной монархии; 5. «Золотой век дворянства» («Жалованная грамота российскому дворянству» 1785 г.); 6. Реформы Екатерины II: секуляризация церковных земель; земельное межевание; губернская реформа 1775 г., «Жалованная грамота городам» 1785 г.; 7. Реформа народного образования; 8. Последствия екатерининской политики.

Аннотация

В лекции освещаются основные реформы Екатерины II, укладывающиеся (хотя и с разной степенью) в политику «просвещенного абсолютизма». Показано, что идеология Просвещения строилась на основе секулярного миропонимания. Просветительство выступало как европеизация России. Изменялась прежняя модель легитимности царской власти. Русская религиозная модель заменялась апелляцией к «общественному договору». Однако идеология просвещенного абсолютизма в России не стала автоматическим переносом европейской просветительской модели. Буржуазные установки, связанные с идеей всеобщей гражданственности были максимально выхолощены. Вместо всеобщей гражданственности развивалась система дворянских преференций. При Екатерине II была выстроена дворянская модель государства, отличная от самодержавной надклассовой модели. Императрица проводила курс максимального благоприятствования дворянскому сословию. Подтверждалось дарованное Петром III право дворян не нести государственную службу. Жалованная грамота 1785 г. еще более расширяла дворянские вольности. Разрушенной оказалась модель всеобщего государственного тягла. Снятие с дворян обязанности несения службы, при сохранении крестьянства в крепостном состоянии, продуцировало социальный конфликт в российском обществе. Дворянство, в свою очередь, через различные механизмы лоббирования определяло государственный курс империи. Достигший своего апогея в екатерининское правление фаворитизм представлял собой одну из форм проявления такого лобби. Необходимость продолжения практики земельных пожалований подталкивала Екатерину II к внешней экспансии. Присоединение земель Польши и Крымского ханства мотивировалось в этом смысле не только геополитическими интересами России, но и сословными соображениями.

Вопросы по теме лекции

1. Что такое «просвещенный абсолютизм», и какие периоды в русской истории подходят под это понятие? 2. Какие из идей просветителей Екатерина II пыталась применить в своей государственной политике и что из этого удалось реализовать? 3. Почему история с «Уложенной комиссией» закончилась безрезультатно? 4. Почему «потемкинские деревни» считают символом царствования Екатерины II? 5. Какое влияния пугачевский бунт и Французская революция оказали на политику Екатерины II?

Литература

1. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века // В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. 2. Елисеева О.И. Григорий Потемкин. М., 2005. 3. Каменский А.Б. «Под сению Екатерины…»: вторая половина XVIII в. СПб., 1992. 4. Оболенский Г.Л. Век Екатерины Великой. Время героев и героических дел. М., 2001. 5. Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины II. М., 1993. 6. Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 2003.