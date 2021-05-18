О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Политика «военного коммунизма».

2. Белое движение и интервенция.

3. Крестьянские движения.

4. Решающие сражения Гражданской войны.

5. Разгром армии Врангеля.

6. Причины победы коммунистов в гражданской войне.

Аннотация

Лекция посвящена ходу Гражданской войны в конце 1918–1920 гг. Политика «военного коммунизма» углубила противоречия в обществе, разделив его на меньшинство, активно поддерживавшее коммунистов, и большинство, сопротивлявшееся коммунистическому режиму. Против него действовали белые армии, силы интервентов, повстанческие движения. Однако действия противников большевизма были разрозненными. Крестьянские лидеры считали белое движение не меньшей угрозой, чем большевизм, белые развернули репрессии против левых политических течений. В решающих сражениях 1919 г. противники большевизма потерпели поражение. В 1920 г. белое движение было разгромлено в европейской, а в 1922 г. – и в азиатской части страны. Победа коммунистов стала результатом целого ряда социальных и политических причин, как сильных сторон коммунистов и их союзников, так и слабости и разрозненности действий антибольшевистских сил, неспособности белого движения привлечь на свою сторону большинство населения – крестьянство. Однако с разгромом белого движения борьба по поводу основных проблем революции продолжалась.

Вопросы по теме лекции

1. Кто такие большевики, а кто — коммунисты? 2. Какие черты политики «военного коммунизма» на ваш взгляд были необходимы, а какие — излишними? 3. Кто и когда возглавлял белое движение? 4. Почему крестьянские протестные выступления были направлены против белых, а почему — против красных? 5. В чем заключалась сила, а в чем слабость крестьянских движений? 6. Почему противники большевиков не действовали под единым командованием? 7. Почему, несмотря на то, что армия Колчака была разгромлена быстрее, чем армия Врангеля, белое движение сначала было разгромлено в европейской части России, а только потом — в азиатской? 8. В чем заключались военные, а в чем социальные причины победы коммунистов в гражданской войне?

Литература

Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. М.-Л., 1929–1933. Деникин А.И. Очерки русской смуты. Любое издание. Дэвис Д., Трани Ю. Первая холодная война. Вудро Вильсон и Россия. М., 2002. Какурин Н.Е. Как сражалась революция. М., 1991. Какурин Н.Е., И.И. Вацетис. Гражданская война 1918–1921. М., 2002. Красная книга ВЧК. Т.1. М.,1990. Осипова Т.В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. М., 2001. Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1997. Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920. М. 1990. Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1990. Туркан Г.А. Антибольшевистские правительства России. М., 2000. Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1990. Шубин А.В. Махно и его время. О Великой революции и Гражданской войне 1917–1922 гг. в России и на Украине. М., 2013.