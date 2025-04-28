10 апреля Лекторий Достоевский, Роскосмос и Музей военной формы провели встречу с Героем России, летчиком-космонавтом Михаилом Корниенко и космонавтом-испытателем Олегом Блиновым.

Михаил Корниенко провел в космосе больше 500 дней, год проработал на МКС вместе с американским астронавтом Скоттом Келли. Еще Михаил Борисович совершил более 100 прыжков с парашютом и поднимался на вершину Килиманджаро.

Олег Блинов – космонавт-испытатель, сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, начальник отдела по подготовке космонавтов для выхода в открытый космос. Один из основных участников российского лунного проекта.

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