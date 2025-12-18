Лектор Российского общества «Знание», учитель истории школы № 854 города Москвы Александр Оджо расскажет о демократии и первой республике в истории. Что такое демократия и когда она появилась? Каким должно быть идеальное государство? Как были устроены государства в древнем мире? Как раньше проводились суды и когда появились присяжные? Почему люди совершали преступления против демократии? Ответы на эти и другие вопросы – в новой лекции.