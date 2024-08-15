Музей «Стрелецкие палаты» является филиалом Музея военной истории Российского военно-исторического общества. Выставочные залы открыты для посещения с 2014 года. Это развивающийся музей принципиально нового типа – интерактивная площадка для людей, интересующихся отечественной военной историей.

Залы музея расположены в здании памятника архитектуры XVII века, известного как «Палаты Титова». Первым их владельцем был думный дьяк Семён Титов, приближённый царя Алексея Михайловича Романова. Династия Титовых были владельцами дома вплоть до конца XVII века, они расширили свое владение, купив соседние участки. Впоследствии здание, сменив не одного собственника, многократно подвергалось реконструкции. Перед Октябрьской революцией «Стрелецкие палаты» использовались как доходный дом. Его внутреннее пространство было разделено на квартиры, которые сдавались в аренду. В 1975 году Указом Правительства все жильцы были выселены, и в здании решено было воссоздать «палаты» в том виде, в котором они существовали в XVII веке.

Палаты и по сей день сохранили исторический облик, так что посетители музея могут в одночасье попасть в допетровскую Москву. В музее проводятся экскурсии, мастер-классы, тематические интерактивные программы для детей.