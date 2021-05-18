Лекция: Диковины при дворе Ивана III и Василия III

Лектор: Матасова Татьяна Александровна - кандидат исторических наук, Кафедра истории России до начала XIX века МГУ им. М.В. Ломоносова

Речь пойдет о диковинах при дворе царей Ивана III и Василия III, многие из которых можно сейчас увидеть в Государственном историческом музее. Большинство подобных предметов попадали к русским царям в качестве подарков заморских дипломатов. Какие были диковины при московском дворе, как они воспринимались современниками? Об этом мы поговорим на лекции. Также Татьяна Александровна Матасова расскажет, как экзотические предметы начинали входить в обиход русской знати и как новые идеи приживались на русской земле.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.