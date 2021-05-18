О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Перемирие и начало переговоров в Брест-Литовске.

2. Германский ультиматум.

3. Позиции российских политических сил.

4. Позиция Центральной рады.

5. Срыв переговоров и австро-германское наступление.

6. Заключение мира и его последствия.

Аннотация

Лекция посвящена переговорам в Брест-Литовске и политической борьбе по поводу заключения Брестского мира. Большевики обещали быстро заключить демократический мир без аннексий и контрибуций с Германией и ее союзниками. Германия и ее союзники выдвинули тяжелые, «грабительские» условия мира. Левые эсеры и левые коммунисты выступили категорически против заключения мира на таких условиях, а нарком иностранных дел Л. Троцкий сорвал продолжение переговоров в условиях, когда было неизбежно выдвижение германского ультиматума. Ленин считал, что Россия не может оказать военного сопротивления Германии и ее союзникам. После тяжелой внутрипартийной борьбы, а также в условиях начатого немцами наступления, Ленин добился заключения Брестского мира на невыгодных условиях, чтобы сохранить самостоятельность России и советскую власть. Россия потеряла Прибалтику, Украину и ряд других территорий, должна была выплатить контрибуцию.

Вопросы по теме лекции

1. Почему большевики начали сепаратные переговоры о мире без участия союзников по Антанте? 2. Участие какой политической силы в Брестских переговорах ослабило позиции российской делегации? 3. Какие позиции сформировались в партии большевиков по поводу заключения мира? 4. От каких территорий отказывалась Россия по условиям договора? 5. Какие положения договора соблюдались, а какие нет? 6. К каким последствиям привел Брестский мир?

Литература

Дэвис Д., Трани Ю. Первая холодная война. Вудро Вильсон и Россия. М., 2002. Ксенофонтов И.Н. Мир, которого хотели и который ненавидели. М., 1991. Мирные переговоры в Брест-Литовске с 9(22) декабря 1917 г. по 3(16) марта 1918 г. Т.1. М., 1920. Михутина И. Украинский Брестский мир. М., 2007. Седьмой экстренный съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1962. Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1990. Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Брестский мир. Октябрь 1917 – ноябрь 1918. М., 1992. Чернин О. В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии. СПб., 2005. Чубарьян А.О. Брестский мир. М., 1963. Шубин А.В. Махно и его время. О Великой революции и Гражданской войне 1917–1922 гг. в России и на Украине. М., 2013.