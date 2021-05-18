О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Образование Коминтерна.

2. Революционная волна в мире.

3. Борьба на национальных «окраинах»

4. Советско-польская война

Аннотация

Лекция посвящена международному положению РСФСР в 1918–1923 гг. В 1917–1923 гг., в результате последствий Первой мировой войны, революционные события охватили множество стран мира в Европе, Азии, Северной Африке и Латинской Америке. Многим социалистам казалось, что наступает мировая революция, способная свергнуть империализм, а значит, и капиталистический строй на всей Земле. Большевики во главе с Лениным призывали социалистов всего мира начать переход к социализму, по примеру России начать социалистическую революцию. С точки зрения большинства социал-демократов условия для социализма еще не созрели, так как социализм (общество без эксплуатации и угнетения) не может существовать без демократической культуры трудящихся. Но Ленин и его сторонники-большевики считали возможным пренебречь демократией ради скорейшего свержения капитализма. Их пример вдохновил часть левых социалистов всего мира. В марте 1919 г. в Москве был создан Коммунистический (третий) Интернационал (Коминтерн). В него вошли большевики и другие коммунистические партии, выделившиеся из социал-демократических. Коминтерн пытался помочь Советской России в её борьбе против интервенции, при поддержке большевиков организовывал восстания в других странах, создавая проблемы для Антанты. Но советские республики в Германии и Венгрии потерпели поражение в 1919 г. Красной армии не удалось взять под контроль западную часть бывшей Российской империи, и там образовались независимые государства Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. В 1920 г. началась нормализация отношений России и Великобритании. В 1920 г. в ходе советско-польской войны Красная армия дошла до Варшавы, но затем потерпела поражение и оставила даже западные части Белоруссии и Украины. Однако остальная часть территории бывшей Российской империи вошла в состав советских республик.

Вопросы по теме лекции

1. Что коммунисты понимали под мировой революцией? 2. Где за пределами бывшей Российской империи возникли советские республики? Почему они потерпели поражение? 3. Какие территории бывшей Российской империи не были заняты Красной армией к 1922 г.? 4. Почему Украине удалось сохранить независимость от России в 1918 г. и не удалось в 1919–1920 гг.? 5. Почему Красная армия сначала нанесла поражение польской армии, а затем потерпела поражение? 6. Почему советское руководство согласилось передать Польше западные части Украины и Белоруссии, не продолжило борьбу за эти территории?

Литература

Ватлин А.Ю. Советское эхо в Баварии. М., 2014. Дэвис Д., Трани Ю. Первая холодная война. Вудро Вильсон и Россия. М., 2002. История Коммунистического интернационала. М., 2002. Какурин Н.Е. Как сражалась революция. М., 1991. Коминтерн и идея мировой революции. М., 1998. Макдермотт К., Агню Д. Коминтерн. История международного коммунизма от Ленина до Сталина. М., 2000. Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1990. Шубин А.В. Махно и его время. О Великой революции и Гражданской войне 1917–1922 гг. в России и на Украине. М., 2013.