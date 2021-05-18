Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа
11.05.2022
Лектор: Санин Геннадий Александрович Российский историк, ведущий научный сотрудник, руководитель центра «Россия в международных отношениях» Института российской истории РАН, доктор исторических наук
Лекторий «Исторические субботы»
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