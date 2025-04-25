Никогда прежде немецкое командование не использовало столь большие силы в составе одной группы армий и не развёртывало на одном направлении сразу три (из имевшихся четырёх) танковые группы. Только на Москву противник бросил больше танковых и моторизованных дивизий, чем применил в мае 1940 года против Франции, Бельгии и Нидерландов, вместе взятых. От общего количества военной силы, сосредоточенной на советско-германском фронте, на столицу СССР нацеливалось 75% танков (1700), 42% личного состава (1800 тысяч человек), 33% орудий и миномётов (свыше 14 тысяч), около 50% самолётов (1390). Войска трёх советских фронтов могли противопоставить силам противника около 1250 тысяч человек, 990 танков, 7600 орудий и миномётов, 677 самолётов (с учётом резервных авиагрупп).

Для немцев наступили дни тяжёлой борьбы не только с отчаянно оборонявшимися советскими войсками. Во второй половине октября зима обрушилась со всей силой — со снегопадами, жестокими ветрами и температурой до минус 20 градусов по Цельсию. Затем наступила ночь с 6 на 7 ноября, когда неожиданно упала температура. Пришла зима.

«Наступило время года, о котором было осведомлено германское высшее командование еще летом и к которому армия была совершенно не готова. По ночам царила «вечная мерзлота». Вся земля за несколько часов покрылась тонким слоем снега. Почва промерзла. Движение снова стало возможным. Ледяной восточный ветер нес мелкие кристаллы льда, которые за считанные минуты покрывали людей, лошадей, транспортные средства и оружие тонким ледяным слоем. Люди коченели, теряли чувствительность».

«В отличие от нас у русских, насколько мы можем судить по русским пленным, есть абсолютно все, что необходимо для ведения войны в зимних условиях. Их зимнее обмундирование подбито ватой, они носят валенки и меховые рукавицы. Немецкие солдаты, чтобы не обморозиться, раздевают убитых русских, обеспечивая себя ценным зимним обмундированием, ибо сохранение телесного тепла является элементарной потребностью, без которой невозможно выжить».

Двигатели немецких танков замерзали. На линии фронта немцы копали блиндажи, чтобы укрыться от мороза и от разрывов снарядов, но земля превратилась в камень, и, перед тем как копать, приходилось разводить большие костры. «Многие солдаты ходят, замотав ноги бумагой», — писал командир одного танкового корпуса генералу Фридриху Паулюсу.

Но ведь и Красная Армия сражалась в тех же условиях, но смогла в итоге переломить ход событий. Почему?

Для большей части населения СССР политические мотивы борьбы с фашизмом имели второстепенное значение. Основным стимулом стал врождённый патриотизм русского человека, поднявшегося на защиту родной земли. Война с гитлеризмом вскоре получила название «Великой Отечественной».

Мощной группировке врага советское командование могло противопоставить значительно меньшие силы и средства. Западный (генерал И.С. Конев), Резервный (маршал С.М. Будённый) и Брянский фронты (генерал А.И. Ерёменко) насчитывали 95 дивизий (около 850 тыс. человек), 780 танков, 545 самолётов и 6 тыс. 800 орудий и миномётов.

В результате кровопролитных боёв и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 г. наступление немцев было остановлено.

С 9 по 19 ноября, 1941 года, 50 кавалерийская дивизия, вела активную оборону, имея боевой приказ на прикрытие рубежа – дорога г. Руза – Волоколамское шоссе. Имя соседей, справа 216 отдельную стрелковую дивизию генерала Панфилова, а слева казаков 53 кавалерийской дивизии. 15 ноября на позиции кавалеристов, пришелся удар 6 механизированной дивизии Вермахта. Основной удар дивизия нанесла в районе деревни Морозово, имея на острие атаки два моторизованных полка, при поддержке 100 танков. Им противостоял 43 кавалерийский полк, имея рубеж обороны шириной 7 км. Каждый эскадрон полка составлял не более 40 сабель. Всего полк располагал шестью орудиями, из них 4 орудия калибра 76 мм. И два орудия калибром 45 мм. Решением командира дивизии, Плиева И.А. на усиление 37 полка, был передан, один эскадрон 43 кавалерийского полка, подполковника Ласовского.

В ходе оборонительного боя, кавалеристов поддерживали танки из бригады Катукова.

В этих боях полностью выбыл из строя 4 эскадрон 37 кавалерийского полка.

С 20 по 26 ноября 1941 года, Группа в составе 50 и 53 кавалерийских дивизий, совершила рейд по тылам противника. Нанеся урон коммуникациям 9 армии Вермахта. Всего с боями Группа прошла более 300 км. Всего было уничтожено 2500 вражеских солдат, 9 танков и более 20 автомашин, разгромлены десятки воинских гарнизонов.

Убедившись в эффективности рейдов кавалерии, советское командование стало перебрасывать кавалерийские Соединения из других округов. Так, в начале ноября в группу Доватора была включена, прибывшая из Туркестанского военного округа, 20-я ордена Ленина, Краснознаменная дивизия подполковника Тавлиева. В него влилось старейшее казачье соединение в составе РККА. 22 ноября, из казачьей группы Доватора, и 20 кавалерийской Дивизии, был сформирован 3-й кавалерийский Корпус.

Источники и литература:

Битва за Москву: 1941 год. Доктор химических наук Юрий Чирков.

Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.

Вернер Хаупт. Битва за Москву. Первое решающее сражение второй мировой войны. 1941-1942. М.: Центрполиграф, 2009.