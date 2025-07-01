Автокефалия Русской церкви в XV веке
04.04.2022
Лектор: Тарасов Аркадий Евгеньевич российский историк, старший преподаватель Кафедры истории России до начала XIX века Исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук
Лекторий «Исторические субботы»
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