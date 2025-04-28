За 13 лет правления Александра III Россия не участвовала ни в одной войне. Современники называли его Миротворцем за расчетливую и взвешенную внешнюю политику. Итоги правления Александра – победа над террором, мир для народа и государства, стремительное развитие экономики. Однако он явно «недобирал» симпатий в глазах общества. Так ли уж консервативна была политика Александра III, как мы привыкли считать? Как удалось добиться таких темпов строительства железных дорог? Чем обернулась поездка Александра с семьей в Крым? И как это повлияло на его здоровье в дальнейшем? Об этом и многом другом в объединенном рассказе Владимира Мединского про Александра III.