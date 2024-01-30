Главная/Видеолекции/Александр Фадеев. Настоящий пролетарский писатель.Александр Фадеев. Настоящий пролетарский писатель. 30.01.2024Александр Фадеев. Настоящий пролетарский писатель.СоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииОсвобождение Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории РоссииВидеоРаспад СССР за 22 минуты.Распад СССР за 22 минуты.ВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва за Кавказ. Памятные даты военной истории России Популярное