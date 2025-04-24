Лекция: 800-летие Москвы (1947 год): великий праздник после Великой Победы

Лектор: Махнырёв Антон Леонидович Российский историк, сотрудник Исторического музея, кандидат исторических наук.

В рамках лекции мы поговорим о том, как Москва праздновала свой юбилей через два года после Великой Отечественной войны - это был, действительно, праздник после Великой Победы. 800-летие Москвы отмечали 7 сентября 1947 года. Праздничные мероприятия продолжались 4 дня. Основные торжества проходили на стадионе «Динамо» - здесь были организованы шествия и спортивные игры. В рамках празднования 800-летия Москвы состоялась закладка сталинских высоток и памятника Юрию Долгорукому на Тверской.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.