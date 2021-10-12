Курс Владимира Мединского. XVIII век
01. Владимир Мединский. Обращение к зрителям
Обращение д.и.н., профессора Владимира Мединского, автора курса «Рассказы из русской истории». XVIII век
02. Служанка на троне. Екатерина I – часть 1
В этом видео речь пойдет об эпохе Петра I и пришедшей ему на смену Екатерине I (годы правления: 1725-1727). Почему Петр I не оставил завещания и не распорядился о наследнике, и кем на самом деле была его супруга, ставшая после смерти Петра императрицей Екатериной Первой? Какое имя она носила на самом деле? Возможно, Марта Скавронская? Как будущая императрица оказалась в спальне императора? Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века
03. Три загадки ЕКАТЕРИНЫ I - часть 2 | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Три загадки первой женщины на троне Российского государства. Что Петр I нашел в Екатерине? Как Екатерина останавливала частые вспышки гнева у Петра I? Как такая умная, осторожная и хитрая женщина, пользовавшаяся безграничным доверием государя, могла дать повод заподозрить себя в супружеской неверности? Что послужило настоящей причиной казни секретаря Екатерины Виллима Монса? Злоупотребления коррупционного характера или любовная связь с Екатериной? Что Екатерина сказала при виде отрубленной головы Монса, посаженной на пику? Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века
04. Империя на Каникулах. ЕКАТЕРИНА I - часть 3 | Курс Владимира Мединского | XVIII век
В этом видео Вы ознакомитесь с фактами борьбы за власть после смерти Петра Великого и фактами коронации Екатерины I (годы правления: 1725–1727). Узнаете кто и почему поддержал будущую Императрицу, и какие перемены произошли в России во время царствования Екатерины Первой. Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века
05. Тайна завещания императрицы. ЕКАТЕРИНА I - 4 часть | Курс Владимира Мединского | XVIII век
В этом видео собраны исторические сведения о последних днях жизни Екатерины I (годы правления: 1725-1727), её кончине и последовавшей за этим борьбе за власть. Вы узнаете об образе жизни императрицы, её любовниках и её здоровье, а также о том, какое завещание она оставила, и какие тайны связаны с этим. Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века
06. Тинейджер на троне. ПЕТР ВТОРОЙ | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Эта версия лекции Про Петра II (годы правления: 1727–1730) сделана специально по просьбам наших постоянных зрителей и слушателей. Надеемся, что такой формат понравится и новым подписчикам канала. Что было не так с завещанием Екатерины Первой? Как юный престолонаследник, Петр Второй был втянут в паутину боярских интриг? Какой экзотический план по сведению двух кровных линий Петра Первого так и не был воплощен в жизнь? Что случилось с одним из главных соратников Петра I Александром Меншиковым и как сложились судьбы его потомков? Разгульная жизнь Петра Второго и его близкое общение с Долгорукими чуть не погубило всё, что делало Россию великой державой. Кто выиграл от опалы Меньшикова? Кто спас Петербург от полного обветшания? Почему Россия чуть не лишилась своего флота? Какое мистическое предзнаменование ждало невесту Петра Второго в день помолвки и что случилось с молодым императором в день назначенной свадьбы? Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века
07. "Сделать из России Англию" Попытка №1. АННА ИОАННОВНА | Курс Владимира Мединского | XVIII век
В этом видео речь пойдет о приглашении на царство новой императрицы Анны Иоанновны (годы правления: 1730-1740). Какое происхождение и титул она имела? В какой стране и за счет каких средств жила? Какое впечатление производила на окружающих и с кем близко общалась? Какие условия были выдвинуты будущей императрице для ее восхождения на престол, и как она на них отреагировала?
08. Бироновщина. АННА ИОАННОВНА - часть 2 | Цикл лекций В. Мединского | XVIII век
Это видео – продолжение рассказа об императрице Анне Иоанновне, «Царице престрашного зраку». Чем запомнились 10 лет ее правления, считавшиеся, по мнению даже дореволюционных историков, самыми страшными в истории российского самодержавия? Восшествие на трон, произошедшее в духе авантюрного романа, разгром боярской олигархии и годы безжалостного подавления любого даже намека на инакомыслие. Варварские забавы, придворные шуты и знаменитый Ледяной дом, охотничий геноцид, массовые репрессии против высшей аристократии и ставшая притчей во языцех Бироновщина. И в то же время – реформа управления, упорядочение сбора налогов, экспедиции на Дальний Восток.
09. Веселая царица. ЕЛИЗАВЕТА | Курс Владимира Мединского | XVIII век
«Искра Петрова», красавица, любившая шумные балы и нарядные платья, императрица, собравшая вокруг себя самых толковых людей государства. В этом выпуске – продолжение рассказа о Елизавете Петровне. Как правила Елизавета Петровна? В чем состоял план Петра I и почему Елизавета не вышла замуж за короля Франции Людовика XV? Как отзывались об императрице послы других стран и приближенные? Какой характер был у «веселой царицы» Елизаветы Петровны? Смотрите и слушайте в новой познавательной лекции Владимира Мединского из цикла «XVIII век» на канале ДостоВерно! Лекторий Достоевский.
10. Тайна дворцового переворота. ЕЛИЗАВЕТА | Цикл лекций В. Мединского | XVIII век
Кто привел Анну на трон? Как Бирон, ставший фактически полновластным властителем России, был уже через несколько месяцев смещен со всех постов? Почему «дщерь Петрова» Елизавета, не отличавшаяся интересом к политике, сумела сплотить вокруг себя гвардию и в результате еще одного переворота прийти к самодержавной власти? Какой была Елизавета до своего триумфа, какими личными качествами отличалась? Правда ли, что после воцарения она послала специальную экспедицию на Камчатку за своим сосланным возлюбленным?
11. Первое непоротое поколение. ЕЛИЗАВЕТА | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Многие считают Елизавету Петровну легкомысленной императрицей. Да, она не занималась внутренней политикой и остальными государственными делами так, как это делали другие правители. Однако именно при Елизавете началась Эпоха Просвещения в России, были открыты учебные заведения и отменены телесные наказания. Можно с уверенностью сказать, что 20 лет внутренней политики Елизаветы – это первый шаг к политике просвещенного абсолютизма. Что еще происходило во внутренней политике России при правлении Елизаветы Петровны? Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века на канале ДостоВерно! Лекторий Достоевский.
12. «Она была… как Брежнев». ЕЛИЗАВЕТА | Курс Владимира Мединского | XVIII век
При Елизавете Россия стала большим игроком на международной арене. Главным внешнеполитическим врагом страны тогда была Пруссия. Русско-шведская война (1741-1743) и Семилетняя война (1756-1763) показали, насколько российская военная политика отличалась от военной политики других стран. Насколько успешной была внешняя политика при Елизавете? Сколько фаворитов было у Елизаветы Петровны? Была ли она обвенчана с Алексеем Разумовским? Какой образ жизни вела императрица? Как Елизавета выбрала преемника? Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века на канале Лекторий Dостоевский.
13. Привилегия на глупость. ПЕТР III – часть 1 | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Личность и деятельность Петра III долгое время расценивались историками единодушно отрицательно. Говорили, что Петру Третьему присвоена «привилегия на бессмысленность и глупость». Но так ли плох был Петр III?
В первой части вы узнаете, как проходило детство Петра III, чем он увлекался, как выглядел, кем были его родители, как он попал в Россию, и что изменилось в жизни будущего императора благодаря Елизавете. Смотрите и слушайте в рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века на канале Лекторий Dостоевский.
14. 20 лет играл в солдатиков. ПЕТР III – часть 2 | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Отношения Петра III и Екатерины с самой свадьбы складывались не лучшим образом. Елизавета Петровна требовала наследников, но супругов не тянуло друг к другу. К началу правления Петра они даже жили в отдельных дворцах.
Но как сложилась их судьба после смерти «веселой царицы»? Кто был отцом Павла I, сына Екатерины? Чем занимался Петр Третий до восшествия на престол? Какая Россия досталась новому императору?
Смотрите и слушайте в рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века на канале Лекторий Dостоевский.
15. Рабочий день императора. ПЕТР III – часть 3 | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Петра III называли пьяницей, бездельником, забулдыгой и не только. Ему приписывали намерение отказаться от православия, говорили, что он ничего не сделал для России. Но так ли плох был Петр III? Как на самом деле проходил рабочий день императора? Какие указы он принял и как с ними поступила его жена-предательница Екатерина II? Что Петр III успел сделать всего за полгода царствования? Смотрите и слушайте в рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века.
16. Как не надо быть царем. ПЕТР III – часть 4 | Курс Владимира Мединского | XVIII век
В этом выпуске затронем внешнюю политику страны в период правления Петра III. Поговорим о заинтересованности императора в войне Австрии с Турцией, конфликте с Данией, выходе из Семилетней войны, перевороте и смерти (убийстве) Петра III и других событиях. Что такого сделал Петр III всего за полгода своего правления, за что его свергли с престола? Как воспитание повлияло на его судьбу? С чего начался заговор и как произошел переворот? Какую роль сыграла Екатерина II? Почему при большом потенциале Петр III так и не стал уважаемым императором? Смотрите и слушайте в рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века.
17. Девочка из неблагополучной семьи. Екатерина II – часть 1 | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Правление Екатерины II – один из самых интересных периодов русской истории, особенно XVIII века. Выросшая в небогатой семье и нелюбимая родной матерью, Екатерина уделяла большое внимание самообразованию и манерам, что и помогло ей кардинально изменить свою жизнь – она стала супругой Петра III. Как проходило детство Екатерины Великой? Кем были ее родители? Кто был ей ближе, чем мать? Кого приписывают в отцы Екатерины II? Как обстояли политические дела на родине будущей императрицы? Смотрите и слушайте в рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века.
18. За кулисами династического брака. Екатерина II – часть 2 | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Выбор Фике на роль супруги будущего императора Петра III не случаен. Король Пруссии Фридрих II был напрямую заинтересован в таком союзе. Для Екатерины переезд в Россию означал не просто улучшение жилищных условий и финансового положения – брак с Петром III буквально открывал для нее новый мир.
Как к Екатерине отнеслась Елизавета Петровна? Чем отличилась Иоганна, мать Екатерины? Какими на самом деле были семейные взаимоотношения Петра III и его супруги? Как Екатерина повлияла на образ своего мужа и отношение к нему? Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века.
19. 18 лет в ожидании имперского трона. Екатерина II – часть 3 | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Продолжаем рассказ об одной из самых интересных императриц России Екатерине II. Екатерина на своем примере показала, что чтение и кропотливая работа над собой очень помогают в жизни, а чтобы чего-то добиться в России, надо править долго. Она вела себя так, чтобы понравиться самым важным людям при дворе и в стране, окружала себя сильными и красивыми мужчинами, в то время как ее отношения с супругом были далеки от идеальных.
Как из немки Екатерина II превратилась в русскую? Чем она привлекала к себе внимание? Кого она любила? Что произошло с дочерью Екатерины II? Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века
20. Золотой век дворянства. Екатерина II – часть 4 | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Считается, что Екатерина II придерживалась идей просвещенного абсолютизма. При составлении «Наказа» для Уложенной комиссии она широко использовала произведения европейской правовой мысли, в частности – знаменитый трактат Ш.Л. Монтескье «О духе законов». Согласно «Наказу», для России действительны единые с Европой политические законы, чужды азиатский деспотизм и произвол.
Однако так ли все было на самом деле? Насколько реализованными на практике оказались либеральные идеи императрицы? Как Екатерина II вела экономические дела в стране? Какие права и привилегии были у дворянства? В каком положении находились крестьяне? Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века.
21. Империя расширяется. Екатерина II – часть 5 | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Внешняя политика Екатерины II часто называется «захватнической». Территория Российской империи значительно расширилась, был присоединен Крым и Чукотка, достигнуты соглашения с рядом стран. В этом видео вы узнаете, как проходили русско-турецкие и русско-польские войны, какие отношения у России были с Францией, Персией и Грузией, а также причины, по которым решения России на международной арене никогда не поддерживались.
Смотрите и слушайте в рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века.
22. Потемкин: О роли личного в истории | Курс Владимира Мединского | XVIII век
Немного отвлечемся от рассказов об императорах и императрицах. Поговорим об одном из ярчайших деятелей XVIII века, о котором все мы что-то слышали – Григории Александровиче Потемкине.
Каким человеком он был? С чего началась его карьера? Как Потемкин познакомился с Екатериной II? Как развивались их отношения? Что он сделал для страны? Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века.