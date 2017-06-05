Фюреры Европы жили долго и счастливо. К годовщине расстрела Муссолини Фюреры Европы жили долго и счастливо. К годовщине расстрела Муссолини На чтение: 4 минуты

28 апреля 1945 года Бенито Муссолини был расстрелян итальянскими партизанами.

Бенито Муссолини – единственный европейский диктатор эпохи Второй мировой, с которым расправился его собственный народ. Сегодня, когда мы справляем 71-ю годовщину казни Муссолини, стоит поговорить о тех, кто избежал наказания, как им это удалось и почему.

Бесславный конец

Муссолини был главой официального правительства Италии с 1922 по 1943 годы, придя к власти после марша на Рим (1922) и срежиссированных выборов (1924).

С начала 1930-х он приступил к расширению провозглашённой им империи: захват Эфиопии (1936), Албании (1939). Принял участие в немецкой оккупации Франции (1940), Югославии (1941). С 1940 года направил итальянские войска против сил Великобритании и Франции в их африканских колониях. Однако уже к 1941 году Италия потеряла большую часть контролируемой в Африке территории, положение удалось временно выправить только с помощью присланного Гитлером Африканского корпуса генерала Роммеля.

В мае 1943 года итальяно-немецкая группировка в Африке капитулировала, что стало началом конца для Муссолини. Поражение спровоцировало заговор, в результате которого дуче был смещён со арестован (конец июля 1943-го). Новое правительство Италии готовилось выдать его союзникам, однако этим планам помешал Гитлер. По его поручению известный немецкий диверсант Отто Скорцени выкрал Муссолини и уже в середине сентября тот вернулся в Италию при поддержке немецкой армии, пытавшейся выбить высадившиеся на полуострове британские и американские войска.

С 1943 по 1945 год Муссолини руководил уже марионеточным государством – т.н. Итальянской социальной республикой, занимавшей северную и часть центральной Италии.

27 апреля 1945 г он был обнаружен партизанами среди отступающих в Германию немцев и на следующий день расстрелян без суда. Обезображенный труп Муссолини и тело его любовницы Клары Петаччи затем привезли в Милан и подвесили за ноги для всеообщего обозрения на площади Лорето.

Другие диктаторы

А теперь – о союзниках и соратниках Муссолини по фашистским, полуфашистским и ультрафашистским диктатурам. Вот как сложилась их судьба.

- Адольф Гитлер , рейхсканцлер Германии(1933-1945) – покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года.

- Антониу ди Салазар , премьер-министр Португалии (1932-1968). В 1930-х годах дистанцировался от гитлеровской Германии, хотя поддерживал отношения с Франко. Португалия не принимала прямого участия в войне, хотя оказывала различные услуги обеим сторонам конфликта. Союзникам позволила пользоваться своей военной базой на Азорских островах. Германии поставляла вольфрам, плюс служила для неё своего рода транзитным хабом. Несмотря на это, режим Салазара пережил войну, вопросов к нему не возникало. Салазар скончался в мире и почёте через четверть века после войны в возрасте 81 года.

- Миклош Хорти , правитель Венгерского королевства (1920-1944). В союзе с Гитлером адмирал делил Чехословакию, участвовал в войне против Югославии и стал в итоге сателлитом Гитлера. 27 июня 1941 года объявил войну СССР, отправил против нас воинские контингенты общей численностью до 250 тыс. человек. После войны перебрался в Португалию, где жил до смерти в возрасте 88 лет в 1957 году. Судим не был.

- Франсиско Франко , глава испанского государства (1939-1975). Пришёл к власти при активной военной помощи Германии. Испания официально не объявляла войну союзникам, однако Франко направил одну дивизию на Восточный фронт. Испания, как и Португалия, поддерживала Германию скорее экономически: через неё Гитлер получал латиноамериканскую нефть. После войны Испания по инициативе Франко стала прибежищем для многих деятелей диктаторских режимов. К суду не привлекался, умер в 1975-м в возрасте 82 лет..

- Анте Павелич , диктатор Хорватии (1941-1945). Пришёл к власти благодаря нападению Гитлера на Югославию и её расчленение на ряд зависимых от Германии государств. Направил в помощь вермахту один добровольческий полк, три дивизии противостояли РККА на территории Хорватии. Во главе т.н. Независимого государства Хорватия организовал на его территории геноцид сербов. После войны скрывался в Европе, затем перебрался в Латинскую Америку, где стал советником по безопасности президента Аргентины Хуана Перона. После покушения (1957) переехал в Испанию, умер в 1959 году. Судим не был.

- Карл Густав Маннергейм , главнокомандующий армией Финляндии (1939-1946), президент Финляндии (1944-1946). Воевал на стороне Германии, блокируя своими войсками Ленинград с севера. Добровольцы из Финляндии воевали в батальоне ваффен-СС «Нордост». В 1944 году Финляндия вышла из войны с СССР и его союзниками и начала боевые действия против Германии. Маннергейм после войны избежал судебного преследования. Умер в 1951 году.

- Ион Антонеску , премьер-министр Румынии (1940-1944), фактический правитель. С осени 1940 года передал нефтедобывающую промышленность Румынии под контроль Германии. Отправил на войну с СССР более 220 тыс. румынских солдат. В 1944 году был арестован и выдан советскому правительству, которое после войны передало его румынским властям. Расстрелян по приговору суда.

Были ещё и марионетки — лица, которых и диктаторами-то не назвать. Их судьба тоже показательна.

- Анри-Филипп Петен , глава марионеточного Французского государства (1940-1944), т.е. части Франции, которая не вошла в Третий Рейх. Содействовал формированию добровольческого легиона, отправленного в 1941 году под Москву. Приговорён к расстрелу, который заменили пожизненным заключением.

- Видкун Квислинг , премьер-президент Норвегии (1942-1945). Как и Петен – лидер несамостоятельного государства. За время войны из норвежцев сформированы 2 дивизии ваффен-СС. Расстрелян после войны по приговору суда. Его фамилия стала нарицательной – «квислингами» стали во многих странах звать подобных предателей.

- Антон Мюссерт , фюрер нидерландского народа (1942-1945). Ещё более зависимый от Германии коллаборант, т.к. делил свою власть с назначенным Берлином рейхскомиссаром Нидерладов Артуром Зейсс-Инквартом (бывший канцлер Австрии). Как и прочие содействовал форированию частей ваффен-СС. Расстрелян после войны по приговору суда.

- Милан Недич , глава «правительства национального спасения Сербии» (1941-1944) – ещё одной из созданных Гитлером в ходе войны марионеточных структур. Сформированные в Сербии части ваффен-СС использовались основном на территории Югославии для борьбы с партизанским движением. Был передан британцами югославским титовским властям, а в феврале 1946-го во время судебного процесса в 1946 году выбросился из окна.

- Войтех Тука , премьер-министр Словакии (1939-1944). Государство возникло в ходе раздела Чехословакии, было создано Германией. Как и предыдущие полу- и несамостоятельные государства, Словакия отправила войска (две дивизии) против СССР. Приговорён к смертной казни, умер до исполнения приговора в августе 1946-го. Предшественник Туки на посту премьера, а затем президент Словакии (1939-1945) Йозеф Тисо, главный вождь словацких националистов, был выдан американцами Чехословакии и повешен в апреле 1947 года.

Если внимательно посмотреть на этот список, можно заметить, что осуждены и расстреляны были в основном марионетки. Половина фигурантов вообще избежала суда. Множество их подчинённых к суду также не привлекались: сбежали или сумели легализоваться, попали под защиту западных разведок и т.п.

ODESSA и помощь Ватикана

Первыми спасать себя начали сами нацисты, основавшие ODESSA – организацию бывших членов СС. Члены организации помогали друг другу устраиваться в послевоенной Германии или же переправляться в Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток. Считается, что одной из значимых фигур ODESSA был уже упомянутый Отто Скорцени , возглавлявший крупную базу организации в Испании. Многие из 10 тыс человек, которым ODESSA дала возможность исчезнуть из послевоенной Европы, бежали именно через Испанию. Кстати, в Испании Скорцени существовал вполне легально, пользовался покровительством Франко, несмотря на то, что Комиссия ООН по расследованию военных преступлений вела в отношении него расследование по подозрению в участии в массовом убийстве.

Скорцени — это вообще классический пример того, как может устроиться после войны способный нацист. Вначале он работал на американскую разведку, затем на Моссад. Основал неофашистскую организацию «Паладин», ответственную за несколько терактов и ставшую одной из первых частных военных компаний, к услугам которой прибегали разведки Греции, Франции, Южной Африки. Умер от рака в Мадриде в июле 1975 года.

Самопомощью дело не ограничилось. Избежать ответственности за преступления нацистам активно помогала католическая церковь. Как правило, выглядело это так. Ватиканская организация помощи беженцам выдавала членам бывших фашистских организаций и партий документы на чужие имена. Их можно было затем использовать для получения паспорта перемещённого лица, выдававшегося Международным комитетом Красного Креста. С этим паспортом уже можно было пересекать границы. Католические маршруты обычно переправляли беглецов в Аргентину, чьё политическое и церковное руководство всячески этому способствовало. При посредничестве католиков из Европы бежали Франц Штангль (комендант концлагерей Собибор и Треблинка), Йозеф Менгеле (проводил эксперименты над узниками Освенцима), Отто Эйхман (один из ответственных за массовое уничтожение евреев в Рейхе).

Эйхман, Штангль и другие были для Ватикана в первую очередь антикоммунистами (т.е. добрыми католиками), а уж потом военными преступниками.

***

Количество гитлеровских соратников и коллаборантов, благополучно переживших войну и Нюрнберг и принесших позже много пользы западному миру, говорит нам об очень простой вещи.

Гитлеровская Европа была лишь одним из общезападных проектов по управлению миром. И победивший во внутривидовой конкуренции англо-американский проект сурово карал тех, кто противостоял ему — но весьма мягко отнёсся к тем, кто сражался с СССР. В этой части расхождений между конкурирующими западными проектами не было. Собственно говоря, немедленное возникновение «Железного занавеса» и объявление холодной войны после войны говорило об этом открытым текстом.

Это сейчас вещи, 70 лет назад понятные каждому, надо вспоминать и объяснять заново.

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