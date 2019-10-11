Откуда пришел спам? А вы знаете, откуда произошло знакомое каждому из нас слово, обозначающее нежелательную почту или рекламу? Современному человеку слово «спам» в ежедневном обиходе встречается чуть ли не каждый день. Признаться, нам бы хотелось произносить его реже. Но сегодня мы расскажем вам его историю. Возможно, зная историю происхождения термина, вы станете воспринимать спам не только как надоедливые письма и рекламу, а и как источник знаний, которыми вы сможете поделиться с друзьями и близкими. Часто многое из того, что кажется нам обыденным, имеет интересную и долгую историю. Баночка колбасного фарша 1942 года Источник: pinterest.ru Впервые незапрашиваемая реклама стоматологических услуг была разослана людям телеграфом... На чтение: 2 минуты

А вы знаете, откуда произошло знакомое каждому из нас слово, обозначающее нежелательную почту или рекламу?

Современному человеку слово «спам» в ежедневном обиходе встречается чуть ли не каждый день. Признаться, нам бы хотелось произносить его реже. Но сегодня мы расскажем вам его историю. Возможно, зная историю происхождения термина, вы станете воспринимать спам не только как надоедливые письма и рекламу, а и как источник знаний, которыми вы сможете поделиться с друзьями и близкими. Часто многое из того, что кажется нам обыденным, имеет интересную и долгую историю.

Баночка колбасного фарша 1942 года

Источник: pinterest.ru

Впервые незапрашиваемая реклама стоматологических услуг была разослана людям телеграфом аж в 1836 году. Тогда известная и в наши дни компания Western Union предоставила возможность отправлять многократные сообщения. Конечно, до современной рекламы этому прообразу спама было далеко, но, как гласит народная мудрость, лиха беда начало. Осталось лишь дать этому явлению название. А придумано оно было через целых сто лет.

Американский солдат поедает Спам

Источник: pinterest.ru

В 30-е годы в США одна из известных пищевых компаний Hormel Foods «изобрела» консервированный колбасный свиной фарш. Назывался он SPAM. Сокращение образовано от английских наименований Spiced ham (острая ветчина) и Shoulder of pork and ham (свиные лопатки и окорока). Удачный и нестандартный дизайн банки, её прямоугольная форма и желто-синяя расцветка привлекали покупателей. Да и сам фарш был вполне съедобным. Продажи шли средними темпами, но все изменилось, когда в дело вмешалась Вторая мировая война.

Так Спам поставлялся в СССР

Источник: pinterest.ru

С войной связана ещё одна легенда о «Спаме». Американская армия, как известно, вдоволь снабжалась всеми видами продовольствия и припасов. В нашей же Красной Армии ситуация была противоположной. Рацион советского бойца был скуден по сравнению с американским союзником, особенно в части сухого пайка и консервированных продуктов. И если у нас «Спамом» офицеры закусывали водку, а иметь на столе пару банок американского колбасного фарша считалось очень даже сытным, то у американских солдат «Спам» долго не задерживался. Обочины дорог, вдоль которых наступали американцы, были завалены желто-синими баночками из-под «Спама». Часто их выбрасывали закупоренными, так как солдатам не хотелось таскать лишнюю тяжесть, и они освобождались от «Спама». Напоминает чистку электронной почты, не правда ли.

А так в армию США

Источник: pinterest.ru

Ну а после войны уже упомянутая фирма «Хормел» столкнулась с неожиданной проблемой. Дело в том, что война, по мнению менеджеров фирмы, завершилась слишком быстро, и заготовленные к отправке по ленд-лизу и к поставкам в армию США огромные запасы «Спама» оказались невостребованными. Тогда хитрые маркетологи «Хормела» решили провернуть первую в истории рекламную кампанию (как бы сейчас сказали, «вирусную»). Слово «спам» лезло в глаза буквально отовсюду – радио и телевизор, газеты и журналы, плакаты и баннеры. История умалчивает, удалось ли распродать огромную партию колбасного фарша, но изрядно надоевшее гражданам слово «спам» прочно вошло в обиход для обозначения чего-то ненужного и весьма назойливого.

Фрагмент из скетча Монти Пайтона

Источник: pinterest.ru

Следующим ударом по репутации «Спама» стал скетч в известном шоу «Летающий цирк Монти Пайтона». По сюжету в ресторане все блюда содержали «Спам», иногда в качестве 2-3 ингредиентов. Даже Джордж Оруэлл в своём известном романе «1984» упоминает «Спам».

Аллегория на почтовый спам

Источник: pinterest.ru

Благодаря этим фактам «Спам» стало именем нарицательным. Его значение навсегда изменилось для нас. Компания «Хормел» даже пыталась судиться с фирмами, использующими слово «Спам» в своих названиях, но проиграла все суды. Обычно это были фирмы, специализирующиеся на борьбе со спамом – нежелательной электронной почтой и рекламой. Причем судьи признавали, что спам во второй половине ХХ века больше ассоциируется с нежелательной почтой, а не с «какими-то консервами». «Хормел» не оставляет попыток восстановить доброе имя своего продукта. «По большому счёту мы пытаемся предотвратить наступление дня, когда потребители спросят: «А почему Hormel Foods назвала свой продукт как замусоренную почту?», — пишут представители компании на корпоративном веб-сайте.

Вот такой удивительный путь проделал колбасный фарш, превратившись в обозначение нежелательной почты. А «вирусная» реклама фирмы «Хормел», так надоевшая американцам, обернулась совсем неожиданным результатом.

Обложка: pinterest.ru

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