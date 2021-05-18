Топ-5 блюд, которые подарил нам Советский Союз История русской кухни богата и разнообразна, и многие наши национальные блюда славятся во всём мире. У каждого поколения жителей нашей страны были свои гастрономические предпочтения и традиции. Со времён Октябрьской революции минуло целое столетие. За это время русская кулинария претерпела заметные изменения. В те годы изобилия в магазинах не наблюдалось, и людям приходилось проявлять изобретательность, заменяя одни продукты другими, а иногда и вовсе исключая из блюд привычные для них ингредиенты. Известный телеведущий, кулинар Михаил Плотников поделился своими знаниями и воспоминаниями о кухне времён советской власти и назвал порталу «История.РФ» пять самых популярных блюд тех лет. – Когда побеждает государство рабочих... На чтение: 1 минута

История русской кухни богата и разнообразна, и многие наши национальные блюда славятся во всём мире. У каждого поколения жителей нашей страны были свои гастрономические предпочтения и традиции.

Со времён Октябрьской революции минуло целое столетие. За это время русская кулинария претерпела заметные изменения. В те годы изобилия в магазинах не наблюдалось, и людям приходилось проявлять изобретательность, заменяя одни продукты другими, а иногда и вовсе исключая из блюд привычные для них ингредиенты.

Известный телеведущий, кулинар Михаил Плотников поделился своими знаниями и воспоминаниями о кухне времён советской власти и назвал порталу «История.РФ» пять самых популярных блюд тех лет.

– Когда побеждает государство рабочих и крестьян, то, само собой разумеется, и в нашу кулинарную жизнь приходит еда рабочих и крестьян. Безусловно, фрикасе и салат оливье, который у нас так популярен сейчас, к этим блюдам не относятся. Популярностью пользовалось всё, что просто и доступно, так называемая «народная еда».

1. Соленья и консервы

Поскольку с продуктами в советскую эпоху была определённая напряжёнка на большинстве этапов существования этого государства, популярными были домашние заготовки. Это то, что стало визитной карточкой СССР: всякие соленья – консервированные огурцы, помидоры, капуста, лечо, а также тушёнка. Тушёнка и другие консервы, особенно рыбные, были очень популярны в Советском Союзе и вошли в анналы под общим ироничным названием «завтрак туриста». О советской еде также можно судить по армейскому меню: всё, что было в армии в советский период, – это исконная еда Советского Союза.

2. Салаты с майонезом

Все, конечно, помнят знаменитые строки: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». В СССР сохранился салат оливье, но его рецепт очень упростили, убрав оттуда рябчиков. Теперь его классический рецепт с рецептом нынешним ничего общего не имеет. Самыми популярными блюдами в советских ресторанах были салаты «Московский» и «Столичный»: это ныне называемый нами «оливье» с большим количеством майонеза. Кстати, майонез как основной соус – это тоже советское изобретение. Майонез везде, всегда и много!

3. Пельмени в пачках

Важное место следует отдать именно этому блюду. Пельмени продавались в пачках по полкило, в каждой по 32 штуки. В Советском Союзе их было съедено миллиарды штук. Чаще всего на прилавках встречалось три марки пельменей: «Русские», «Сибирские» и «Закусочные».

4. Котлета по-киевски

Котлета по-киевски – это было проявление советского буржуазного мировоззрения. Человек, приходивший в советский ресторан на какой-либо банкет, должен был обязательно кушать оливье, селёдочку с луком и закусывать котлеткой по-киевски с жареной картошкой.

5. Печень трески

Впрочем, помимо «народной пищи», в СССР было и деликатесное меню. Например, к гарниру можно было в качестве деликатеса заказать печень трески. По некоторым данным, на советские столы она поступала после того, как из неё отжимали рыбий жир. Поэтому она была достаточно сухая и не очень вкусная.

Оглядываясь на сто лет назад, мы видим, что советская кухня сочетала в себе несколько любопытных черт. Богатого разнообразия продуктов в то время не наблюдалось, из-за чего советским хозяйкам приходилось изобретать новые сочетания ингредиентов и придавать многим ранее известным блюдам новую форму, делая их доступными и лёгкими в приготовлении. Однако при этом резкого отхода от традиционной русской кухни в СССР не произошло.

Конечно, некий разрыв между тем, как питалась элита и рабочий народ, оставался и в советские времена. Тем не менее именно в эти годы в нашей стране начала складываться культура общепита, а многие советские рецепты и сегодня помогают хозяйкам вкусно накормить семью и гостей.