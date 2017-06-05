Встреча, которая их напугала: к годовщине рукопожатия на Эльбе Встреча, которая их напугала: к годовщине рукопожатия на Эльбе На чтение: 3 минуты

25 апреля 1945 года на Эльбе возле города Торгау встретились войска СССР и США.

Мир, наступивший после Второй мировой войны, можно описать одной фразой: противостояние США и СССР/России. Да и до этого примеры трогательного сотрудничества наших стран можно было пересчитать по пальцам одной руки: участие американских технологов в индустриализации, ленд-лиз и встреча на Эльбе. Последняя трогательна настолько, что давно не требуется уточнять, кто и с кем на Эльбе встречался.

Кстати, в американской популярной историографии этот сюжет, в отличие от нашей, не то чтобы неизвестен, а как следует забыт. Сегодня, когда мы справляем 71-ю годовщину встречи союзников в Германии, стоит поговорить о причинах и последствиях.

Хорошая американская пропаганда

Откуда и зачем на Эльбе взялась Красная армия, мы хорошо себе представляем. 1-й Украинский фронт (до 20 октября 1943 г – Воронежский) участвовал в обороне Сталинграда и Курской битве, освобождал Харьков, Киев, Львов, и, пройдя Польшу и Силезию, вышел к Эльбе. Войсками фронта на тот момент командовал Иван Конев. А вот откуда там взялись американцы?

1-я армия (командующий Кортни Ходжес), разумеется, начала свой боевой путь в Нормандии. Войска генерала Ходжеса первыми вошли в Париж, участвовали в прорыве «линии Зигфрида» (оборонительный рубеж на западе Германии) и окружении Рурской группировки Вермахта. Однако прежде чем переплыть океан, очутиться в Великобритании и затем десантироваться на берег Франции, многие солдаты американской армии смотрели фильм под названием «Битва за Россию» (1943 г).

Из него они могли узнать ряд простых и правильных вещей:

– что русские – нормальные парни, которые тоже любят свободу, а потому гоняют всех непрошенных пришельцев со своей земли как минимум 700 лет (фильм удачно начинается с кадров кинокартины « Александр Невский », мы её недавно вспоминали );

– что русские – пожалуй, последние крутые парни на свете, они не сдаются немцам третий год и даже успешно бьют их сами;

– что русские парни совсем не безбожники, священники служат молебны за победу русского оружия, вот кадры кинохроники.

А раз такое дело, то не помочь таким замечательным парням и продолжать отбояриваться ленд-лизом будет как-то неправильно (в особенности после того, как половину дела русские уже сделали).

Фильм, разумеется, пропагандистский. Однако любая хорошая пропаганда не врёт, а лишь немного утрирует. Для участия США в войне на европейском театре боевых действий имелись более весомые причины, нежели «помочь вон тем классным парням». Например, не допустить чрезмерного ослабления позиций Великобритании в послевоенной Европе, а также получить ответную помощь СССР в борьбе с Японией (на момент создания фильма США не располагали ядерным оружием). Всё это верно, но никак не отменяет показанного в фильме. Кстати, советуем читателям его посмотреть.

Мы с тобой два берега

А потом состоялась встреча. Американцы, вышедшие к Эльбе почти на две недели раньше, терпеливо дожидались подхода советских войск. 25 апреля в районе города Торгау установили контакт бойцы 69-й дивизии 1-й армии и 58-й дивизии 1-го Украинского фронта. Хоть согласована встреча была заранее и даже оговорены сигналы, но в результате всё равно получилась неразбериха: официальным, т.е. вошедшим в историю, стал только третий контакт союзных войск.

Лейтенанты Уильям Робертсон и Александр Сильвашко. На заднем фоне плакат “East meets west”.

А до него был вот этот:

Лейтенант Альберт Коцебу переправился на русский берег Эльбы.

Для лейтенанта Коцебу это была уже вторая встреча с русскими за день, но первый встреченный вообще общаться не захотел и ускакал. Поэтому обрадованный лейтенант, который наконец нашёл хоть каких-то русских, тут же отправился отмечать встречу в наше расположение, ну и…. упустил свой шанс войти в учебники по истории.

Военачальники встретились уже в мае, отметили заодно взятие Берлина, а затем и капитуляцию Германии. Фотографии, обмен подарками, вспышки камер фотокорреспондентов.

…А через год повестка резко сменилась Фултонской речью , и фильм «Битва за Россию» отправили в утиль. Более актуальной стала разработка планов военного вторжения в СССР с использованием ядерного оружия – к тому времени оно уже существовало. Русские перестали быть симпатичными парнями. Впрочем, вряд ли русские парни этому сильно удивились, учитывая, что ещё в 1944 году американский генерал Паттон заявил: «...несомненно, нам [США и Великобритании – Авт] предначертано судьбой править всем миром».

Фултонской речью и планами бомбардировки наших городов дело не ограничилось. В 50-х годах за проявление симпатии к русским парням и СССР в оплоте демократии можно было получить не хуже, чем в Союзе за троцкизм (для пытливых читателей рекомендуем гугл-поиск на слово «маккартизм» – эпоха политики гонений на левых). «Битва за Россию» забылась окончательно, а встречу на Эльбе по ту сторону океана старались вспоминать пореже. Неудивительно, что теперешняя официальная позиция США проста: «Ход истории изменила высадка в Нормандии».

Что произошло за эти несколько лет?

Прошла любовь

В США перестали использовать хорошую пропаганду, перейдя на плохую. Хорошие русские парни никуда не делись, просто говорить об этом стало не принято. Табу на хороших парней в свою очередь возникло тогда, когда СССР самим фактом своего существования стал оспаривать планы правления миром: заключил стратегический союз с КНР, помешал проамериканскому правительству закрепиться на всей территории Кореи . Ну и самое главное – попрал планы однополярной диктатуры в послевоенном мире, основанной на монопольном владении ядерным оружием.

Раздутый культ высадки в Нормандии – это уже усилия современных американских пропагандистов. Перед идеологами конца 40-х–начала 50-х стояла куда более серьёзная задача.

Американские войска на Эльбе встретились с советской военной машиной. Эффективной настолько, что вермахт обломал об неё все зубы и доживал к тому времени последние дни. При этом СССР вёл войну четвёртый год. На этом фоне очень блекло выглядел неполный год активного участия в войне американских войск, столкнувшихся с не самыми боеспособными немецкими частями. Но дело даже не в блеклости, а в эффективности. СССР как государственный организм (армия + тыл) явно опережал по этому параметру США.

И встреча на Эльбе в этом смысле – испуг перед добродушным громилой. Что делать, если он вдруг перестанет быть добродушным, что ему противопоставить? Американский генерал Эйзенхауэр и британский фельдмаршал Монтгомери обсуждали эту ситуацию в сентябре 1946 года и пришли к выводу: противопоставить нечего. Создавшийся в 60-х годах прошлого века ядерный паритет закрепил эту ситуацию.

***

…Нет, доминирующая роль США в мире никаких сомнений, по крайней мере пока, не вызывает. Однако когда мы вдруг вспоминаем о собственных внешнеполитических интересах — у этого доминирования немедленно обнаруживаются границы.

71 год назад на берегах одной немецкой реки Америка встретилась с государством, которое до сих пор ей не по зубам.

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