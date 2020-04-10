За свою и чужую свободу. Русские в европейском Сопротивлении За свою и чужую свободу. Русские в европейском Сопротивлении На чтение: 3 минуты

Сегодня расскажем о пятерых советских партизанах, сражавшихся плечом к плечу с партизанами Югославии, Франции, Бельгии, Италии и Словакии

10 апреля в Европе отмечается как День сопротивления в память о многих тысячах граждан оккупированных Третьим рейхом стран, которые не смирились с «новым порядком». Где-то, как в Норвегии или Венгрии, сопротивление не приобрело серьезных масштабов, а где-то, как в Югославии, против немцев сражались целые партизанские армии. Общая численность участников Сопротивления неизвестна до сих пор, и вряд ли когда-нибудь будет их количество будет подсчитано. Но плечом к плечу с ними почти в каждой европейской стране сражались и советские люди — как правило, бывшие военнопленные, сумевшие вырваться на свободу из заточения и продолжившие свою войну с нацистской Германией. В общей сложности в рядах европейского Сопротивления сражались свыше 40 тысяч советских партизан, в том числе более 6000 — в Югославии, 5000 — в Италии и около 4000 тысяч — во Франции.

Бельгия. Константин Шукшин

Семнадцатилетним юношей Константин Шукшин вступил в Красную Армию, стал профессиональным военным и к началу войны занимал должность помощника начальника 2-го Саратовского танкового училища по учебно-строевой части. Попав на фронт, он получил под начало 96-й танковый полк 48-й танковой дивизии, вместе с которой в конце лета оказался в окружении под Великими Луками. 26 августа тяжелораненый комполка оказался в плену, и его, как он сам потом вспоминал, только чудом не расстреляли и не уложили под гусеницы немецких танков, а отправили в лагерь для военнопленных. После двух лет скитаний Шукшин оказался в лагере под бельгийским городком Эйсден. В мае 1943 года подполковник сумел с помощью бельгийских участников Сопротивления организовать побег трех десятков военнопленных, которые и составили костяк будущей партизанской бригады «За Родину!». К концу лета 1944 года в ней числились 245 человек, а в конце октября, когда Бельгия была освобождена от фашистов, — уже 435! К этому времени советские партизаны сумели уничтожить 841 немецкого солдата и офицера и свыше полусотни агентов гестапо, пустить под откос шесть эшелонов с боевой техникой, взорвать четыре крупных моста и уничтожить 18 складов боеприпасов, потеряв всего 21 человека. В 1945 году бригада со своим оружием и знаменем прибыла в Одессу, где и была расформирована, а сам Шукшин демобилизовался.

Италия. Христофор Мосулишвили

Итальянские партизаны собрали одни из самых многочисленных отрядов европейского Сопротивления. В их рядах сражались представители практически всех оккупированных Германией стран, и многие отряды были интернациональными. Таким был и партизанский батальон «Пеппино» 118-й бригады «Ремо Сервадеи», помощником командира которого был бывший старшина Красной Армии Христофор Мосулишвили. В армию уроженец Грузии попал в 1939 году, служил в Прибалтике, где и попал в плен. К началу 1944 года Христофор, которого товарищи прозвали Форе, оказался в Северной Италии, а 7 сентября смог вместе с семьюдесятью товарищами по несчастью бежать. Контакты с итальянскими партизанами Форе сумел наладить еще до побега, и поэтому вскоре русские, все как один сумевшие вырваться на свободу с оружием в руках, влились в состав бригады. Очень быстро старшина Мосулишвили проявил себя настолько грамотным воином, что его назначили помощником командира батальона. Но служба у гарибальдийцев оказалась недолгой: 3 декабря 1944 года Форе погиб смертью храбрых, собственной смертью сумев спасти шестнадцать своих товарищей. За этот подвиг 28 февраля 1970 года он был посмертно удостоен итальянской золотой медали «За воинскую доблесть», а 5 мая 1990 года ему присвоили звание Героя Советского Союза (посмертно).

Словакия. Иван Балюта

Партизанское движение в Словакии, формирование которого началось в 1942 году, во многом опиралось на бежавших из плена советских солдат и офицеров, а также угнанных на принудительные работы граждан Советского Союза. В числе «остарбайтеров» попал в Словакию и беспартийный токарь завода «Запорожсталь» Иван Балюта, не успевший уехать на восток вместе с основным оборудованием завода, которое он помогал готовить к эвакуации. Покорно трудиться на благо рейха запорожский рабочий не захотел, а потому попал в один из концлагерей, откуда в конце 1943 года сумел бежать. Балюта отправился в Восточную Словакию, где, как знали многие, появились лесные лагеря партизан, подавляющее большинство которых составляют бежавшие военнопленные. Из них бывший токарь и собрал свой первый отряд, который достаточно быстро стал прирастать все новыми и новыми беглецами, стремившимися с оружием в руках помочь своей Родине, пусть и во вражеском тылу. В начале апреля 1944 года на базе нескольких таких отрядов возникло партизанское соединение имени Чапаева, во главе которого встал Иван Балюта. Под его началом воевали около тысячи партизан, вооруженных не только винтовками и автоматами, но даже имевших в своем распоряжении 14 танков и 79 автомобилей! В том же 1944 году чапаевцы приняли самое активное участие в Словацком национальном восстании, а их командир был награжден орденом Красного Знамени (к тому времени советские партизаны в Словакии установили прочную связь с Украинским штабом партизанского движения, поддерживавшим их людьми и снаряжением).

Франция. Валериан Соломатин

Участие русских во французском Сопротивлении началось практически с первых дней оккупации Франции. Первыми из них в борьбу с нацистами вступили бывшие эмигранты, к которым позднее стали присоединяться и бежавшие с помощью маки (так назывались французские партизаны) советские военнопленные. Среди них был и бывший командир отделения 562­го артиллерийского полка 573­й стрелковой дивизии сержант Валериан Соломатин. Призванный на военную службу в мае 1941 года, он принял боевое крещение 1 июля, а в октябре был тяжело ранен и попал в плен. Едва оправившись от ранения, он попытался бежать, но вскоре вновь оказался за колючей проволокой, и в итоге был отправлен сначала в Восточную Пруссию, под город Эйлау , а потом оказался в «Черном лагере» в Лотарингии, прославившемся своими нечеловеческими условиями принудительного труда. После нескольких попыток сержанту Соломатину 2 марта 1943 года удалось бежать и оттуда, а через год он уже был командиром партизанского отряда «Парижская коммуна», в рядах которого сражались сорок человек. Русские партизаны Валери, как называли Соломатина французы, в ходе 37 боевых операций сумели уничтожить более 200 немцев и пустить под откос семь вражеских эшелонов. Боевые заслуги командира «Парижской коммуны» были высоко оценены: сержант советской артиллерии стал лейтенантом вооруженных сил Франции, а осенью 1944 года — кавалером ордена «Сражающаяся Франция».

Югославия. Анатолий Дьяченко

Национально-освободительная армия Югославии была крупнейшим партизанским движением за пределами Советского Союза, которое не просто заставило немцев считаться с собой, а в конечном итоге собственными силами освободило свою страну от нацистской оккупации. Партизанская армия Иосипа Броз Тито была многонациональной, и не только потому, что многонациональной была сама страна, но и потому, что охотно принимала в свои ряды тех, кому удалось вырваться из немецкого плена. Так в ряды югославских партизан попал и харьковчанин Анатолий Дьяченко, ставший командиром 2-го «русского» батальона 18-й Словенской ударной Базовицкой бригады. Успевший до войны отслужить срочную службу подводником на Тихоокеанском флоте, он летом 1941 года ушел в партизаны и стал командиром диверсионной группы. В 1943 году его во время облавы захватили немцы и отправили в лагерь в Северной Италии, откуда сумел бежать и добраться до Словении. Здесь Дьяченко и влился в партизанский отряд, стал сначала командиром советского отделения, потом роты и наконец — батальона. В апреле 1945 года партизан Дьяченко стал майором армии Югославии, а вскоре возглавил 1-ю Русскую ударную бригаду, вместе с которой и участвовал в последних боях с немцами. Боевые заслуги бывшего матроса-подводника были отмечены четырьмя югославскими орденами, в том числе орденом Партизанской звезды II степени, а также отечественным орденом Красного Знамени.

Обложка: Памятник русским партизанам — участникам французского движения Сопротивления — на кладбище Пер-Лашез в Париже, открытый 3 мая 2005 года. Источник: rusoch.fr

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