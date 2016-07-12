Ошибка на миллион трупов. К годовщине признания директора ЦРУ в «иракском вранье» 12 июля 2003 года директор ЦРУ Джордж Тенет признался, что «снабжал неправдивой информацией президента США», в результате чего была начата война в Ираке. Участие Великобритании в операции против Ирака было ошибкой, говорится в результатах расследования комиссии Чилкота, опубликованных на минувшей неделе. Возможно, кого-то волнует, кого же привлекут к ответственности за. Сегодня, когда мы справляем 13-ю годовщину покаяния директора ЦРУ по тому же поводу, стоит поговорить о том, какая суровая кара постигла его и всех прочих причастных. И какие выводы нам стоит сделать. На Багдад! 11 сентября 2001 года случился один из самых известных терактов в истории человечества – атака на... На чтение: 3 минуты

12 июля 2003 года директор ЦРУ Джордж Тенет признался, что «снабжал неправдивой информацией президента США», в результате чего была начата война в Ираке.

Участие Великобритании в операции против Ирака было ошибкой, говорится в результатах расследования комиссии Чилкота, опубликованных на минувшей неделе. Возможно, кого-то волнует, кого же привлекут к ответственности за.

Сегодня, когда мы справляем 13-ю годовщину покаяния директора ЦРУ по тому же поводу, стоит поговорить о том, какая суровая кара постигла его и всех прочих причастных. И какие выводы нам стоит сделать.

На Багдад!

11 сентября 2001 года случился один из самых известных терактов в истории человечества – атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Вину за теракт взяла на себя «Аль Каида» – структура боевиков, спонсировавшихся США ещё со времён войны в Афганистане (но ушедшая с тех пор на вольные хлеба). А ещё через год оказалось, что хотя самые тесные отношения «Аль Каида» поддерживает с Саудовской Аравией, ответит за всё Саддам Хуссейн. Последнему предъявили контакты с террористами, а чтобы смотрелось убедительнее (контакты с этой организацией имел едва ли не весь Ближний Восток) – навесили ещё и обвинения во владении оружием массового уничтожения и стремлении купить в Нигерии уран: «Британское правительство получило информацию о том, что Саддам Хусейн в последнее время пытался получить значительные объёмы урана из Африки».

Это и прочие обвинения президент США Джордж Буш-младший огласил в своём ежегодном послании конгрессу США (январь 2003). Не для того, чтобы получить разрешение на начало войны – он его получил ещё в октябре 2002 года. Скорее, чтобы обеспечить поддержку других стран, а также ООН.

В феврале 2003 года с речью о режиме Саддама Хуссейна перед Совбезом ООН выступил госсекретарь США Колин Пауэлл. Он показывал членам Совбеза былинную ампулу с белым порошком, утверждал, что в мобильных лабораториях Саддама Хуссейна по производству бактериологического оружия произведено 25 тысяч литров агента сибирской язвы (ампулу он приводил в качестве примера), говорил и о ядерной программе Ирака, но всё равно не убедил Совбез выдать санкцию на начало военной операции. И Америка обошлась без санкции.

Ой, мы ошиблись

Затем последовало собственно вторжение в Ирак (март 2003). А уже через четыре месяца перед СМИ выступил тогдашний директор ЦРУ Джордж Тенет. Суть его заявления сводилась к тому, что он брал на себя ответственность за информацию о попытке руководства Ирака купить уран в Нигерии: «Эти 16 слов никогда не должны были быть включены в написанный для президента текст. Это была ошибка. Я несу ответственность за процесс одобрения подобных документов в моём ведомстве».

Оправдание довольно странное. Не потому что ошибка – ошибки совершают все. А потому что в тех самых шестнадцати словах – прямое указание на британскую разведку как источник информации. Хотя ещё весной 2002 года ЦРУ проводило собственную проверку информации о покупке урана. И уже тогда было установлено, что информация не соответствует действительности.

Следующим покаялся Колин Пауэлл. В эфире одного из телешоу он заявил: «Данные ЦРУ о наличии в довоенном Ираке передвижных лабораторий по изготовлению биологического оружия оказались неточными и неверными и даже намеренно дезинформирующими. Я крайне разочарован и сожалею об этом» (февраль 2004). Своим признанием Пауэлл не только опроверг свои же слова годичной давности, но и заявление Дика Чейни, сделанное всего месяцем ранее: Чейни заявил о том, что лаборатории были найдены.

В феврале 2011 года история получила неожиданное продолжение. Пауэлл внезапно призвал к ответу ЦРУ и Пентагон, обвинив их в том, что именно они подсунули ему свидетельство Рафида аль-Джанаби – иракского перебежчика, выступившего с заявлением о наличии программы бактериологического оружия у Саддама Хуссейна. На основании этого свидетельства госсекретарь и построил свою речь перед Совбезом ООН в 2003 году. Ситуация один в один напоминает нигерийский уран: оказывается, немецкая разведка, курировавшая Рафида, ещё в 2000 году имела доказательства того, что перебежчик врёт. Однако Джордж Тенет скормил эту ложь Пауэллу точно так же, как ложь об уране – Джорджу Бушу.

Следующим стал Тони Блэр: «Я извиняюсь за то, что наши разведданные были неверными. Я также извиняюсь за некоторые ошибки в планировании операции, и в особенности за то, что мы тогда не понимали, чем обернется свержение режима Саддама Хусейна» (ноябрь 2015). Обернулось оно появлением ИГИЛ, что Тони Блэр также признал.

И вот наконец на днях были обнародованы результаты деятельности комиссии Чилкота (Джон Чилкот – экс-сотрудник министерства внутренних дел) – расследовании обстоятельств и результатов участия Великобритании в этой войне. Выводы комиссии не радуют оригинальностью. Тони Блэр рискнул ввязаться в войну без достаточных оснований, хотя на это ему указывали. В ходе войны и последующих событий террористы завладели оружием иракской армии – в точности так, как Тони Блэра предупреждали.

Что с ними стало

В Великобритании ждут, что доклад комиссии Чилкота станет основой для возможного уголовного преследования Тони Блэра. Что ж, самое время проверить, как поживают ключевые фигуры, принимавшие решение о вторжении в Ирак.

Джордж Тенет: ушёл в отставку накануне годовщины своего знаменитого признания (11 июля 2004). Ещё раз: глава спецслужбы, признавший, что по его вине президента США снабдили недостоверной информацией, спокойно работал ещё год. В конце 2014 года Тенет получил высшую гражданскую награду США – Президентскую медаль Свободы. Ы 2006-2008 годах работал в британской компании Qinetiq (многопрофильная оборонная компания). 2008 года – в Allen&Company (инвестиционный банк). Написал мемуары

Колин Пауэлл: ушёл в отставку в сентябре 2004 года. Официально – из-за оружия массового уничтожения, которое так и не нашлось. Неофициально – из-за конфликтов с неоконсервативным окружением Джорджа Буша и им самим. После отставки стал членом советов директоров нескольких компаний. Написал мемуары

Джордж Буш-младший: отбыл 2 президентских срока (2001-2009), занимается общественной деятельностью. Написал мемуары.

Итог один. Никто из них не понёс никакого наказания (даже формального порицания) ни за военную операцию, все поводы к которой оказались сфальсифицированными, ни за дальнейшую дестабилизацию Ближнего Востока, вызванную военной операцией. Поэтому и экс-премьеру Великобритании не стоит волноваться о возможных последствиях расследования. Уже одно только его затягивание на семь лет вместо отведённых 12-18 месяцев показывает, что публикацией результатов всё и ограничится. Ошиблись – извинились, вопрос исчерпан.

Какое нам дело до этой старой истории?

Самое прямое. На сегодняшний день в ходе военной операции в Сирии погибло уже 13 военнослужащих РФ. Причина, по которой там находится наш контингент, – вторжение в Ирак 13 лет назад.

Непосредственные виновники вторжения раскаиваются, признают свою вину, получают медали, уходят в отставку, пишут мемуары, занимают доходные и необременительные посты в советах директоров. А их сменщики указывают нам, что сирийского президента нужно перестать поддерживать. Сирийскому президенту – что он должен уйти. Чтобы затем через несколько лет повторить круг по новой: раскаяние-отставка-мемуары-непыльная работа.

За этой вопиющей безответственностью стоит не осознание собственной правоты, а полная уверенность в безнаказанности.

Когда мы противостоим политике США на Ближнем Востоке, это не потому что мы – русские, а значит, всегда делаем американцам назло. А потому что мы имеем дело с людьми, которые бегают с огнемётом по нефтебазе и непрестанно извиняются. Смотреть на это безучастно – значит рано или поздно получить в ответ гробы с телами наших военнослужащих, это аксиома. Чем дольше смотреть, тем больше гробов.

Читайте также:

Борис Юлин, Дмитрий Пучков. Русско-японская война: прелюдия к невозможному

Иван Зацарин. Там начали защищать Москву. К 75-летию обороны Киева

Олег Кропотов. Русская регулярная армия перед Петром: драгуны и солдаты из крестьян

Иван Зацарин. Кто нам построил Советский Союз. К 82-летию НКВД

Дмитрий Михайличенко. Марийцы. Часть 2: тайные тропы к России

Игорь Пыхалов, Дмитрий Пучков. «Великая оболганная война»: после Пакта, но не вследствие Пакта

Иван Зацарин. Подзабытое немецкое чудо. К 64-летию восточногерманского социализма

Вадим Эрлихман. Дмитрий Милютин: военный реформатор XIX века, соавтор армии-победительницы ХХ века

Полина Яковлева. Раша и медведь, или «Мими-мишное» мягкое оружие России

Иван Зацарин. Так ковались перемоги. К 357-летию Конотопской битвы

Анатолий Вассерман. Кому нужен миф о том, что «нацизм и коммунизм – почти одно и то же»

Иван Зацарин. Завоевания демократии. К 170-летию аннексии Калифорнии