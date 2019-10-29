Комсомольские ударные стройки 29 октября отмечается 101-я годовщина со дня образования Ленинского комсомола Ранее мы подробно рассказывали вам о создании и становлении ВЛКСМ. Сегодня речь пойдёт об одном из важнейших направлений деятельности молодёжной организации – о всесоюзных ударных комсомольских стройках. Как всё начиналось Окончание Гражданской войны новое Советское государство встретило полнейшей разрухой. Перед страной стояла важнейшая задача: восстановить, что разрушено, и построить современное индустриальное государство. Естественно, комсомол не мог остаться в стороне от тех грандиозных планов, которые были намечены. ВЛКСМ брал шефство над строительством важных народнохозяйственных объектов. Это движение зародилось ещё в 1920-е годы. Первой такой ударной комсомольской стройкой стало строительство Волховской ГЭС,... На чтение: 2 минуты

29 октября отмечается 101-я годовщина со дня образования Ленинского комсомола

Ранее мы подробно рассказывали вам о создании и становлении ВЛКСМ . Сегодня речь пойдёт об одном из важнейших направлений деятельности молодёжной организации – о всесоюзных ударных комсомольских стройках.

Как всё начиналось

Окончание Гражданской войны новое Советское государство встретило полнейшей разрухой. Перед страной стояла важнейшая задача: восстановить, что разрушено, и построить современное индустриальное государство. Естественно, комсомол не мог остаться в стороне от тех грандиозных планов, которые были намечены. ВЛКСМ брал шефство над строительством важных народнохозяйственных объектов. Это движение зародилось ещё в 1920-е годы.

Первой такой ударной комсомольской стройкой стало строительство Волховской ГЭС, а за ней последовали Сельмашстрой (Ростов-на-Дону), Тракторстрой (Сталинград), Уралмашстрой, Урало-Кузнецкий металлургический комбинат, первая очередь Московского метрополитена... Проще перечислить важные промышленные объекты, в строительстве которых не участвовали комсомольцы, но определить таковые будет очень непросто.

Источник: https://www.pinterest.ru

Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!

Комсомольская стройка – это было не просто название, это был символ ответственного подхода к своевременному и качественному завершению строительных работ при наименьших затратах. Но уж если это был сверхважный строительный объект, то он получал звание всесоюзной ударной комсомольской стройки. Нельзя забывать, что большинство таких объектов находилось не просто в отдаленных регионах страны, а в труднодоступных и малообжитых районах.

Просто так комсомольскими стройки не становились. Для этого принималось решение Бюро ЦК ВЛКСМ, оно согласовывалось с Госпланом СССР и ВЦСПС. На стройку ехали комсомольцы по призывам, проводимым ЦК ВЛКСМ среди увольняемых в запас военнослужащих, туда направлялись временные добровольные комсомольско-молодёжные строительные отряды. В 1970-е – 1980-е годы широкое распространение получили студенческие строительные отряды.

Источник: https://www.pinterest.ru

Всех прибывших на стройки комсомольцев объединяли комсомольские штабы, в которых трудились молодые рабочие, бригадиры и специалисты. Эти штабы были инициаторами проведения соревнований среди молодёжных коллективов. На строительных участках и в бригадах работали специальные посты, которые следили за соблюдением качества работы, укреплением трудовой дисциплины, экономией материалов, эффективным использованием техники. На многих стройках велись «летописи», в которые заносились имена молодых рабочих и специалистов, бригад, внесших значительный вклад в строительство объектов.

Энтузиазм и романтика

Особое место в истории комсомола заняло восстановление народного хозяйства, разорённого войной, а также возведение после войны крупнейших гидротехнических сооружений – Волго-Донского канала, Волжской ГЭС им. Ленина, Куйбышевской, Каховской гидроэлектростанций.

С 1956 года советская молодёжь отправляется на Крайний Север и в восточные районы страны, на строительство электростанций, заводов, рудников, железных дорог. Комсомол активно продолжил традиции первых пятилеток и вновь объявил себя шефом строительства многих новых объектов. С его помощью началось покорение гигантских рек Сибири, освоение новых месторождений полезных ископаемых. Опыт, накопленный на комсомольских стройках, нашёл своё применение и при освоении целинных земель Казахстана, Алтая и Новосибирской области.

Источник: https://www.pinterest.ru

Только в 1966-1970 годах с помощью ударного труда комсомольцев в строй были введены около 1500 важных объектов, в том числе Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, железная дорога Абакан – Тайшет, нефтепровод «Дружба». И с началом «перестройки» шефство комсомола над стройками страны продолжалось. В 1982-1986 годах по комсомольским путёвкам трудились 500 тысяч молодых людей. В 1987 году насчитывалось 63 всесоюзных ударных строек. Только в 1991 году, после роспуска комсомола, организация таких строек прекратилась.

В последние годы разного рода злопыхатели пытаются очернить и сам комсомол, и то, что он сделал за долгие годы. Мне кажется, что эти люди сами осознают, что они неправы. Но желчь, когда она в избытке, должна находить выход… Автор этих строк и сам участвовал в двух больших комсомольских стройках – Норильского горно-обогатительного комбината и Табатской горно-оросительной системы в Саянах. Помню, с какой радостью ехали я и мои товарищи на эти стройки, как много делали за свой третий трудовой семестр. Нам, студентам, поручали именно те объекты, от которых шарахались местные строители. И каждый раз досрочно мы справлялись с трудными заданиями.

Источник: https://www.pinterest.ru

А ещё с организацией комсомольских строек неразрывно связана романтика, которой во все времена было овеяно всё это замечательное дело. Как справедливо заметил покойный бард Юрий Кукин:

Люди сосланы делами, Люди едут за деньгами, Убегают от обиды, от тоски... А я еду, а я еду за туманом, За мечтами и за запахом тайги.

Злопыхатели забывают, что, к примеру, в середине 1970-х годов получить комсомольскую путёвку мечтали почти все комсомольцы Советского Союза. А сколько замечательных молодых семей появилось в то время на этих стройках! И помимо романтики был еще один несомненный плюс: приехавшие на стройки зелёными новичками юноши и девушки очень быстро становились квалифицированными специалистами.

Строительство Днепрогэса

Источник: https://www.pinterest.ru

Обложка: Волховстрой. Первая ударная комсомольская стройка. Источник: https://www.pinterest.ru

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