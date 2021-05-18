Всё начиналось с Красной Пресни. Как и почему появились советские пионеры Дети рабочих имени Спартака 19 мая 2017 года исполнилось 95 лет организации юных пионеров, через которую в советские годы прошли десятки миллионов детей. Идея создать в дополнение к комсомолу как юношеской инициативе массовую самодеятельную детскую коммунистическую структуру предметно обсуждалась уже в 1920 и 1921 годах. При этом и сами ребята активно стремились объединиться в большую организацию в масштабах всей страны. Заканчивалась Гражданская война, новая власть укрепилась, и эту задачу надо было решать как можно скорее. 2 февраля 1922 года бюро ЦК Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ) приняло циркуляр о детских группах. Через два дня бюро Московского комитета (МК) комсомола утвердило... На чтение: 2 минуты

Дети рабочих имени Спартака

19 мая 2017 года исполнилось 95 лет организации юных пионеров, через которую в советские годы прошли десятки миллионов детей. Идея создать в дополнение к комсомолу как юношеской инициативе массовую самодеятельную детскую коммунистическую структуру предметно обсуждалась уже в 1920 и 1921 годах. При этом и сами ребята активно стремились объединиться в большую организацию в масштабах всей страны. Заканчивалась Гражданская война, новая власть укрепилась, и эту задачу надо было решать как можно скорее.

2 февраля 1922 года бюро ЦК Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ) приняло циркуляр о детских группах. Через два дня бюро Московского комитета (МК) комсомола утвердило решение о создании первых пробных групп рабочих детей. Как свидетельствует газета «Юношеская правда», первая детская коммунистическая группа возникла в феврале 1922 года при бывшей типографии Машистова на Красной Пресне. В марте появился пионерский отряд в Сокольниках для детей железнодорожников и ряд других отрядов.

К 1 июня 1922 года в четырёх из шести районов Москвы действовало по одной, а в Краснопресненском – даже две группы юных пионеров. МК комсомола разработал «Временный устав организации детских групп «Юные пионеры» имени Спартака» (так называлась до 1924 года московская пионерская организация), в котором были определены задачи новой организации.

Наконец, 19 мая 1922 года II Всероссийская конференция комсомола постановила распространить опыт москвичей по всей стране. Этот день и считается днём рождения пионерской организации и в советское время отмечался в каждой школе, как большой праздник с обязательным приёмом в пионерские ряды новых обладателей красных галстуков.

Всегда готов!

При всех проблемах, которые возникали в результате приёма в пионеры многих миллионов детей (заорганизованность, бюрократизм и т.д.) десятилетия работы Всесоюзной пионерской организации принесли значительно больше хорошего. В пионерских отрядах под руководством вожатых-комсомольцев ребята получали первые навыки труда, создавали красные уголки, готовили самодеятельные концерты. Первые пионеры 1920-х годов активно помогали комсомолу бороться с детской беспризорностью. В летних пионерских лагерях, впервые возникших тогда же, в первые годы советской власти, учились самостоятельности, занимались физкультурой и спортом, знакомились с родной природой.

Пионерское движение со временем приняло всеохватывающий государственный характер и ставило своей целью идеологическую подготовку детей и их воспитание в качестве граждан, полностью преданных коммунистической партии и советскому государству. После распада СССР и потери привлекательности коммунистических идей последовала и отмена фактически обязательного приёма в пионеры. Пионерские организации в массе своей самораспустились.

Тем не менее. сегодняшнее поколение, которому за 40, обычно с теплотой вспоминает время ношения красных галстуков: как собирались у пионерских костров, пели задорные песни, участвовали в массовом тимуровском движении и даже не думали о том, что Родину можно променять на жвачку.

К сожалению, и в советское время, и сегодня ещё много Мишек Квакиных, которых всё это раздражает, вызывает злобу и ненависть. Таким борцам со всем советским очень не хочется, чтобы дружба, уважительное отношение к старшим, любовь к Отечеству вновь заняли у наших детей главенствующее место. Бытует легенда, что в 1990-е годы Борису Ельцину предлагали создать детскую и молодёжную организацию имени Юрия Гагарина. Он от неё отказался. Но время берёт своё и сегодня идея массового движения для подрастающего поколения находит своё новое продолжение.

В современной России появляется новая молодёжная структура, которая в чём-то сможет продолжить традиции пионерской организации времён СССР. Владимир Путин в октябре 2015 года подписал указ о создании детско-юношеской организации «Российское движение школьников», задачи которой аналогичны прежней пионерской организации. Согласно указу, целью создания организации является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе «присущей российскому обществу системы ценностей». Целью движения станет воспитание школьников на основе ценностей, «присущих российскому обществу».

Работа это очень сложная, многие ценности заметно изменились, реальные убеждения претерпели такие изменения, что потребуются годы, чтобы почувствовать реальные сдвиги в лучшую сторону. То, что в современных школах именуется «патриотическим воспитанием», многих детей никак не затрагивает. И тем не менее, хочется надеяться, что новая организация заработает, а лучшие традиции миллионов, привыкших ходить в красных галстуках и откликаться на призыв: «Будь готов!» не менее звонким ответом «Всегда готов!» ещё будут востребованы в будущем.