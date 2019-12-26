Почему Николай II не уехал за границу после Февральской революции В июле 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге были расстреляны бывший император Николай II, его жена, дети и слуги. На чтение: 2 минуты

В июле 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге были расстреляны бывший император Николай II, его жена, дети и слуги. Этой теме посвящены многочисленные публикации, научные исследования, документальные и художественные фильмы. А сколько было проведено следствий по этому делу! Тем не менее, споры не утихают до сих пор.

Но мы не будем останавливаться на концовке этой трагедии, а вернемся на некоторое время назад и посмотрим, почему, имея родственников почти во всех царствующих домах Европы, Романовы не нашли приюта в трудное для себя время.

Большая семья

Вспоминается сказка Маршака «Кошкин дом». Всеми любимая и гостеприимная кошка после того, как у неё сгорел дом, именно тогда стала никому не нужна. Так получилось и в данном случае.

Ещё в конце XIX века два кузена были большими друзьями. Это были вступивший на английский престол в 1910 году король Георг V и русский император Николай II, занявший трон в 1894-м. Мало того, что они внешне очень походили друг на друга, они еще имели и похожие характеры. Молодые люди были стеснительными, не любили шумных сборищ, предпочитали развлечения на свежем воздухе и оба находились под влиянием своих властных и жестких матерей-датчанок, приходившихся друг другу родными сестрами. Например, в 1894 году Георг писал Николаю: «Я считаю тебя своим самым старым и самым верным другом».

Был и еще один родственник, который на эту дружбу глядел косо. Это Вильгельм II, двоюродный брат Георга по линии отца и супруги Николая Александры Федоровны по линии матери, который считал, что Германию обделили колониями. Германский император особенно болезненно переживал, что его мать Виктория, дочь британской королевы Виктории, его не особенно любила и вообще английские родственники были слишком заносчивыми.

К началу Первой мировой войны политическая обстановка в Европе во многом напоминала «родственные» отношения в семье. Вильгельм на всех дулся, что его обижают и не любят, а братья изо всех сил пытались оттянуть начало войны, которая им была совершенно не нужна и мешала им жить в свое удовольствие.

Погорельцы никому не нужны

Тем не менее 28 июня 1914 года в Сараево прозвучал роковой выстрел, и история получила такое ускорение, что целых четыре империи прекратили свое существование, а миллионы солдат полегли на фронтах Великой войны.

Но факт остается фактом: британские власти после Февральской революции отказались принять семью свергнутого российского императора. Оказалось, что братья-то они братья, но табачок врозь. Правда, первоначально в Лондоне не возражали против приема русского монарха. Английский посол Джордж Бьюкенен даже настоятельно рекомендовал Временному правительству беречь семью Николая II, и при этом подчеркивалось, что русский царь и английский монарх двоюродные братья. В конце марта 1917 года британские власти согласились предоставить убежище, но сроки этой акции увязывались с окончанием войны. А война, если помните, продолжилась еще полтора года.

В этой связи хочется напомнить один факт из далекой истории. В XVI веке начались торговые и дипломатические отношения между Россией и Англией. В переписке с английской королевой Елизаветой I Иван Грозный затронул один щекотливый вопрос: может ли он надеяться на английское гостеприимство в случае возникновения критической ситуации в стране. Ответ обидел и разозлил Ивана Васильевича. Ему давали убежище, но все свои счета он должен был в таком случае оплачивать сам. Это называлось гостеприимством по-английски.

Наверное, Николай II в 1917 году согласился бы и на такой вариант, но в Лондоне резко изменили свое мнение – двоюродному брату короля попросту отказали.

Кому он нужен

Долго считали, что в этом отказе виновен в большей степени премьер-министр Ллойд Джордж, но появляется все больше свидетельств, что отказ исходил именно от двоюродного братца Георга. Нельзя забывать, что и в самой Великобритании политическая ситуация была нестабильной.

Был еще один щекотливый момент – это обвинения в адрес русской императрицы. Некоторые противники монархии в России во всеуслышание приписывали ей германофильство и предательство русских интересов. В официальной бумаге, пришедшей из Лондона министру иностранных дел Временного правительства Михаилу Терещенко, было указано, что там не могут советовать королю во время войны принять людей, симпатизирующих Германии. В Англии многие политики лично винили Николая в том, что он так бездарно провалил войну, и не собирались его спасать.

Какое решение всех устроит

Союзники мечтали, что ситуация с царской семьей разрешится сама собой. Для них идеальным вариантом было, если бы Романовых приютила другая страна, желательно не участвующая в войне. Могли бы подойти Дания, Швеция, но из Копенгагена и Стокгольма таких приглашений не было.

Справедливости ради заметим, что был человек, искренне желавший помочь царской семье. Это был испанский король Альфонс XIII. Его попытки обратиться за содействием были обращены к британскому королю, к правительствам Норвегии и Швеции и даже к кайзеру Вильгельму II, но они не нашли понимания. Король даже обращался к большевикам, которым он предлагал признание в обмен на выезд. Но все оказалось напрасным.

Николай и его семья стали всеобщим политическим неудобством.

В итоге случилось то, что случилось. Убийство царской семьи покончило с проблемой, которая не слишком волновала европейские правительства. Вот тогда-то и развернулись дискуссии вокруг трагедии. Заговорили, что их спасение было возможным, и все сожалеют, что этого не произошло.

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