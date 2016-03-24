О праве гордиться Революцией. Нет в русской истории «трудных вопросов»: часть 9 «Трудный вопрос» №9 из историко-культурного стандарта: Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне.Помирить «белых» и «красных» в нашей истории очень сложно. За каждой позицией стоит не просто аргументация, а своя правда. Ведь всего лишь 100 лет назад за неё воевали. На чтение: 1 минута

«Трудный вопрос» №9 из историко-культурного стандарта: Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне.

Помирить «белых» и «красных» в нашей истории очень сложно. За каждой позицией стоит не просто аргументация, а своя правда. Ведь всего лишь 100 лет назад за неё воевали. Борьба была ожесточённой, брат шёл на брата, отец на сына. Миллионы погибших, миллионы тех, кто был вынужден навсегда покинуть родину.

Но сегодня, спустя целых 100 лет , вряд ли уместно навязывать свою «единственно правильную» точку зрения на эти события. Для одних героями будут будённовцы Первой Конармии, для других – добровольцы Каппеля. А кто-то считает, что символ трагедии всего русского народа – это расстрел царской семьи в подвале ипатьевского особняка. Все правы.

Не правы только те, кто, прикрываясь своей позицией по поводу Гражданской войны, пытается вычеркнуть из прошлого целый кусок русской истории. Кто делает слишком далеко идущие выводы об «антинародном характере» большевистской власти, отрицает всю советскую эпоху, все её свершения, – и скатывается в конце концов к откровенной русофобии.

Красные в своё время тоже прошли через отрицание русской истории. Но в конце концов был проложен мостик через водораздел революции – ведь по обе стороны находилась одна и та же страна.

История не закончилась и не началась в 1917 году. СССР унаследовал от Российской империи не только территорию и население, но также стоящие перед ней задачи и проблемы, внутреннюю и внешнюю политику, своё прошлое и перспективу. Да что там говорить, если ГОЭЛРО, индустриализация, кооперативное движение, – всё это продолжение дореволюционных начинаний.

Первые полтора десятилетия советской власти слово «патриотизм» считалось ругательным, но потом русские историки всё-таки приняли Петра I , Екатерину II, Суворова , Ушакова и другие знаковые фигуры. Пускай даже это делалось с поправкой на «обличение» царизма. Классовая идеология не помешала. Неужели сегодня нам труднее интегрировать Октябрьскую революцию в общее течение русской истории? Для этого не обязательно быть коммунистом, не нужно придумывать какую-то компромиссную легенду «и нашим, и вашим».

Никто ведь не станет спорить, что в 1917 году страна оказалась на грани. Тяжёлая война, нерешённые социальные проблемы, заговор элит – и в результате рухнула не только монархия, рухнула Россия. Страна фактически перестала существовать. В какой-то другой истории её могли бы спасти или министры Временного правительства, или офицеры Белого движения, или бывшие бомбисты из партии эсеров. Или даже сам царь мог бы, да только задача оказалась не по его силам. Сложное время потребовало незаурядных личностей.

Ирония судьбы: никто не желал поражения собственной страны в Первой мировой войне больше, чем партия большевиков. Но в ходе Гражданской они заняли наиболее патриотичную позицию, в борьбе за власть опирались на силы народа, а не ждали иностранной помощи. Поэтому именно им и предстояло заново собрать государство. То же самое, которое до них собирали больше тысячи лет, и в котором мы живём до сих пор.

Читайте также:

Владимир Мединский. Мифы о революции и Гражданской войне

Андрей Сорокин. Переслушайте музыку революции. Об уроках истории вместо спекуляций

Дмитрий Титов. Приглашение к дискуссии: Февраль и Октябрь 1917 года – одна революция или всё-таки две?

Александр Шубин. Революция: это не «локомотив истории», а «таран истории»

***

Юрий Борисёнок. Советско-польский Рижский мир: единство истории и «старинный спор славян»

Иван Зацарин. 15 лет без «Мира»: айфонизация космоса и упущенный шанс обогнать Россию

Иван Зацарин. Взятие Перемышля и его уроки: блестящая победа, которая никого не спасла

Олег Кропотов. У истоков русской идеологии: «Третий Рим» и другие представления о себе в мире и истории

Дмитрий Титов. Разделы Польши в XVIII веке: была ли Россия их инициатором

Обложка: Красные кавалеристы в гражданской войне в России

Источник: https://prometej.info