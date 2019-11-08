Дипломат, отвечавший за танки: пять фактов из биографии Молотова Дипломатическое поприще было лишь одной из главных сфер деятельности знаменитого советского руководителя в годы Великой Отечественной войны Имя Вячеслава Молотова на протяжении трех десятилетий — с 1930 по 1957 годы — было таким же синонимом Советского Союза, как имена Ленина и Сталина. Сегодня он гораздо больше известен как один из тех, кто подготовил и подписал знаменитый пакт Молотова-Риббентропа. Но в действительности в молотовской судьбе было гораздо больше событий и поступков, ради которых о нем стоит вспоминать, и значительная часть их пришлась на самое тяжелое для нашей страны время — годы Великой Отечественной войны. И остается только удивляться, как человек, проживший... На чтение: 2 минуты

Дипломатическое поприще было лишь одной из главных сфер деятельности знаменитого советского руководителя в годы Великой Отечественной войны

Имя Вячеслава Молотова на протяжении трех десятилетий — с 1930 по 1957 годы — было таким же синонимом Советского Союза, как имена Ленина и Сталина . Сегодня он гораздо больше известен как один из тех, кто подготовил и подписал знаменитый пакт Молотова-Риббентропа. Но в действительности в молотовской судьбе было гораздо больше событий и поступков, ради которых о нем стоит вспоминать, и значительная часть их пришлась на самое тяжелое для нашей страны время — годы Великой Отечественной войны. И остается только удивляться, как человек, проживший такую бурную и трудную жизнь, дожил почти до столетнего юбилея: родился Вячеслав Скрябин (такой была настоящая фамилия Молотова) в 1890 году, а умер 8 ноября 1986 года, успев к тому времени стать самым старым большевиком в Советском Союзе.

Первый «Мистер Нет»

Вячеслав Молотов возглавил наркомат иностранных дел в 1939 году, но одновременно оставался и председателем Совнаркома. Такое совмещение продолжалось два года, пока 6 мая 1941 года пост руководителя правительства не занял Сталин. Молотов же с той поры смог полностью сосредоточиться на руководстве всей советской дипломатией. Ему довелось представлять СССР в самые трудные годы — накануне , во время и сразу после Великой Отечественной войны, когда от того, какими будут отношения Советского Союза с его партнерами по антигитлеровской коалиции, зависело очень и очень многое. Именно в качестве наркома иностранных дел Вячеслав Молотов первым заслужил у иностранных дипломатов иронически-уважительное прозвище «Мистер Нет», хотя гораздо больше под этим «псевдонимом» известен другой руководитель советского МИДа — Андрей Громыко , которого, на ответственные роли в наркомате иностранных дел выдвинул именно Молотов.

Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов (стоит крайний справа) во время Потсдамской конференции, июль 1945 года

Источник: topwar.ru

«Наше дело правое»

В качестве наркома иностранных дел Вячеслав Молотов стал первым из советских руководителей, узнавшим о начале Великой Отечественной войны. Именно к нему ранним утром 22 июня явился германский посол Вернер фон дер Шуленбург, сообщивший об объявлении Германией войны Советскому Союзу. И именно Молотов стал первым из руководителей СССР, кто обратился к народу с официальным сообщением о начавшейся войне. Свое обращение к гражданам Советского Союза Вячеслав Молотов начал читать в полдень 22 июня, а закончил он его впервые прозвучавшими тогда словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

Плакат с лозунгом «Наше дело правое» на обочине подмосковной лесной дороги, по которой марширует колонна советских пехотинцев, 23 июня 1941 года

Источник: waralbum.ru

Кто придумал Госкомитет обороны

30 июня 1941 года в Советском Союзе появился чрезвычайный орган военного управления – Государственный комитет обороны СССР. Идея создания такого комитета, который получил всю полноту власти в стране на время Великой Отечественной войны, принадлежала Вячеславу Молотову. Утром того же дня он созвал к себе на совещание наркома внутренних дел Лаврентия Берию, члена Главного военного совета РККА Георгия Маленкова, недавнего наркома обороны маршала Советского Союза Климента Ворошилова , первого заместителя председателя Совнаркома Николая Вознесенского и зампреда Совнаркома Анастаса Микояна. В том, что именно Молотов предложил сформировать Госкомитет обороны, нет ничего удивительного: с 1930 по 1937 годы он был последним председателем Совета труда и обороны СССР — такого же чрезвычайного органа советского руководства, созданного еще во времена Гражданской войны. Прекрасно представляя себе, какие возможности дает подобная структура, Вячеслав Молотов и предложил создать «реинкарнацию» СТО в виде Госкомитета обороны. В тот же день эта идея получила полное одобрение Сталина, который участвовал в обсуждении и распределении обязанностей членов ГКО; Сталин же стал и его председателем, а заместителем, что закономерно, — Молотов.

Плакат начала Великой Отечественной войны с портретами руководителей Государственного комитета обороны СССР: Вячеслава Молотова, Иосифа Сталина, Климента Ворошилова, Георгия Маленкова и Лаврентия Берия

Источник: pochta-polevaya.ru

Герой танкового фронта

30 сентября 1943 года наркому иностранных дел и заместителю председателя Госкомитета обороны СССР Вячеславу Молотову было присвоено звание Героя Социалистического Труда — второе (после Героя Советского Союза ) высшее звание в стране. Но поводом для награждения стали не успехи Молотова на дипломатическом поприще, а работа в совершенно другой сфере: как говорилось в указе о награждении, высокого звания он был удостоен «за особые заслуги перед советским государством в развитии танковой промышленности в годы Великой Отечественной войны». 4 февраля 1942 года ему как зампреду ГКО было поручено курировать всю работу, связанную с разработкой и производством танков, — одного из важнейших направлений оборонной промышленности. Насколько успешной была эта деятельность, можно судить по такому факту: с начала войны до конца 1943 года производство танков и самоходных артиллерийских установок в нашей стране выросло в шесть раз!

Производство танков Т-34-76 на Челябинском Кировском заводе, 1943 год. На переднем плане — 76,2 мм танковые пушки Ф-34 образца 1940 года

Источник: waralbum.ru

Бомбардировщик для главного дипломата

Предвоенные отношения СССР и США были достаточно теплыми, чтобы советские специалисты отправлялись в командировки за океан для освоения технических новинок и знакомства с американской организацией производства, а инженеры и техники из Америки помогали строить заводы и комбинаты в Советском Союзе. Но только в июле 1942 года в Америку с официальным визитом отправился первый высокопоставленный советский чиновник — Вячеслав Молотов. 26 мая нарком иностранных дел Молотов вылетел на бомбардировщике Пе-8 из Москвы в Великобританию, а затем и в США для подписания соглашения об открытии второго фронта антигитлеровской коалиции в Европе. Стоит отметить, что маршрут, которым летел Молотов, был чрезвычайно опасен: ради сокращения расстояния его проложили над значительной частью оккупированной немцами Западной Европы. Но перелет окончился благополучно, хотя, как утверждали очевидцы, в Берлине публикация официального коммюнике союзников вызвала настоящий шок, и потому было выдвинуто требование уничтожить советскую делегацию на обратном пути во что бы то ни стало.

Заместитель председателя Госкомитета обороны СССР и нарком иностранных дел Вячеслав Молотов в кабинете президента США Франклина Рузвельта, июнь 1942 года

Источник: topwar.ru

Обложка: Председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов (в центре) с секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным и наркомом обороны СССР маршалом Советского Союза Климентом Ворошиловым, 1937 год. Источник: commons.wikimedia.org

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