«Чатос» и «москас» – русские защитники испанского неба В октябре 1938 года из Испании уехали последние советские летчики, принимавшие участие в гражданской войне на стороне республиканцев В истории советской военной авиации особое место занимает участие летчиков из СССР в гражданской войне в Испании в 1936-1939 годах. Им, как и советским танкистам, артиллеристам, связистам и представителям других воинских специальностей, воевавшим на испанской земле и в испанском небе, эти «командировки» дали неоценимый боевой опыт и ясное понимание того, как будет развиваться техника, тактика и стратегия в ближайшие годы и к какой войне нужно готовиться. Кроме того, испанская война дала неоценимую возможность проверить в боевых условиях новую технику и новые тактические... На чтение: 3 минуты

В октябре 1938 года из Испании уехали последние советские летчики, принимавшие участие в гражданской войне на стороне республиканцев

В истории советской военной авиации особое место занимает участие летчиков из СССР в гражданской войне в Испании в 1936-1939 годах. Им, как и советским танкистам, артиллеристам, связистам и представителям других воинских специальностей, воевавшим на испанской земле и в испанском небе, эти «командировки» дали неоценимый боевой опыт и ясное понимание того, как будет развиваться техника, тактика и стратегия в ближайшие годы и к какой войне нужно готовиться. Кроме того, испанская война дала неоценимую возможность проверить в боевых условиях новую технику и новые тактические приемы. Не случайно именно здесь, в Испании, многое совершалось впервые: например, первый танковый таран, первый результативный ночной воздушный бой и первый ночной воздушный таран.

772 добровольца-интернационалиста

Из почти двух тысяч советских военных специалистов и добровольцев (а воевать в Испании отправлялись только те, кто выразил свое желание, и от таких желающих в полном смысле слова не было отбоя) — летчики составляли больше трети. По данным испанского историка Рикардо Миральеса, куратора постоянной выставки «Русские в Гражданской войне в Испании, 1936-1939», в общей сложности на стороне республиканского правительства воевали 772 советских летчика и авиационных специалиста. Кроме пилотов, в Испанию отправлялись авиатехники и другие специалисты, а также инженеры и рабочие авиазаводов, которые помогали испанцам налаживать лицензионное производство советских самолетов. Из семисот с лишним советских летчиков-добровольцев 93 (по испанским данным — 99) не вернулись на Родину, отдав свои жизни за республиканскую Испанию.

Советские летчики, пилоты истребителей И-16, на фоне одного из своих боевых самолетов на испанском аэродроме

Источник: https://y4astkoviu.livejournal.com

«Курносые» и «мошки»

Всего, по данным испанских источников, Советский Союз поставил республиканскому правительству Испании 648 самолетов. В основном это были самые современные на тот момент советские боевые машины, и первыми стали бомбардировщики СБ – в середине сентября 1936 года в Испанию морским путем доставлен 31 самолет. 28 октября того же года прибыли 40 истребителей И-15, чуть позже – первая партия И-16. Истребители из Советского Союза заслужили у испанцев характерные ласковые прозвища: «пятнадцатые» именовались «чато», то есть «курносые», а «шестнадцатые» – «моска», то есть «мушка». А у противника, прежде всего франкистских летчиков и пилотов-итальянцев, «мошки» назывались «рато», то есть «крыса»: очень уж большие неприятности сулила встреча с этими небольшими, но очень верткими и опасными самолетами. Кроме того, воевали в Испании в качестве штурмовиков и легких бомбардировщиков советские бипланы Р-5 и их наследники — бипланы Р-Z, которые испанцы называли «Наташа».

Истребитель И-15 из состава ВВС республиканской Испании, 1937 год

Источник: http://авиару.рф

Первый ночной бой

До прибытия в Испанию советских самолетов и летчиков франкистская авиация имела безусловное превосходство в небе, пользуясь явной слабостью республиканской авиации и ПВО. Появление в небе «чатос» и «москас» быстро избавило франкистских и итальянских пилотов от чувства превосходства — и тогда бомбардировки начались по ночам, когда, как считалось, воздушные бои невозможны. Но советские пилоты-добровольцы доказали ошибочность такого взгляда . В ночь на 26 июля советский летчик Михаил Якушин, который уже несколько ночей вылетал на патрулирование, сумел обнаружить и догнать самолет «Юнкерс-52», экипаж которого составляли немецкие летчики, и с короткой дистанции сбил его несколькими точными очередями. Это был первый в истории результативный ночной бой, тактика которого вскоре стала изучаться не только в советских, но и в немецких авиационных школах, а с началом Второй мировой войны стала повсеместной.

Летчики 1-й авиаэскадрильи на аэродроме Сото, где она базировалась. Третий слева — Михаил Якушин

Источник: https://upload.wikimedia.org

Первый ночной таран

Как только тактические приемы ночных воздушных боев были более-менее отработаны, советские летчики начали активное ночное патрулирование. Во время одного из них советский пилот-доброволец лейтенант Евгений Степанов впервые в истории авиации совершил ночной таран, еще раз подтвердив, что именно русские пилоты первыми готовы рисковать собой ради победы над противником (напомним, что первый в истории авиации таран совершил 8 сентября 1914 года штабс-капитан Петр Нестеров). Встретившись 25 октября 1937 года в небе над Барселоной с итальянским бомбардировщиком «Савойя-Маркетти-81», Степанов сумел несколькими очередями поджечь ему одно крыло. Но вражеский самолет не уходил с курса, и тогда советский летчик решил таранить противника. Правда, вместо запланированного удара колесами получился удар винтом и левым колесом. Бомбардировщик рухнул на землю, остальные вражеские машины бежали, а Евгению Степанову удалось, несмотря на погнутые концы лопастей винта, дотянуть И-15 до своего аэродрома.

Майор Евгений Степанов после вручения ему медали Золотая Звезда, 1939 год

Источник: https://y4astkoviu.livejournal.com

Именные эскадрильи

Как правило, боевые эскадрильи, в которых воевали советские летчики-добровольцы, имели обычные для ВВС Испанской республики номера. Например, эскадрилья, в которой воевал Михаил Якушин и которой командовал знаменитый летчик Анатолий Серов, именовалась 1-й авиационной эскадрильей 26-й авиационной группы. Но некоторые советские командиры заслужили право на то, чтобы их эскадрильи стали «именными», они назывались по фамилиям своих лидеров. Так, на фронтах Испании сражалась эскадрилья капитана Павла Рычагова, которая после его возвращения на родину стала именоваться эскадрильей старшего лейтенанта Александра Осадчего, а когда уехал и он, – эскадрильей капитана Ивана Еременко. Существовали также «именные» эскадрильи таких легендарных летчиков, как комбрига Бориса Туржанского, капитана Сергея Тархова (позднее — эскадрилья капитана Константина Колесникова), старшего лейтенанта Александра Минаева и капитана Валентина Ухова. Всего же в республиканских ВВС было 14 «именных» эскадрилий советских летчиков-добровольцев.

Советские летчики, участники первого воздушного боя 4 ноября 1936 года, на аэродроме Сото под Мадридом. В верхнем ряду второй слева — Павел Рычагов

Источник: https://rossaprimavera.ru

Герои войны в Испании

Мужество и героизм, которые ежедневно демонстрировали советские военные летчики в Испании, не остались незамеченными в Советском Союзе. Подавляющее большинство вернувшихся из испанских «командировок» на родине были повышены в звании на ступень, а то и сразу на две, и награждены боевыми наградами — как правило, орденами Боевого Красного Знамени и орденами Ленина. А еще 35 летчиков из числа воевавших в небе Испании были удостоены самой высокой советской награды — звания Героя Советского Союза . Среди них были, например, совершивший первый ночной таран Евгений Серов и командир его эскадрильи Анатолий Серов, командиры «именных» эскадрилий Иван Еременко, Павел Рычагов и Борис Туржанский, а также руководивший всей истребительной авиацией на Мадридском направлении комбриг Петр Пумпур.

Комбриг Петр Пумпур (первый слева) после возвращения из Испании, 1937 год

Источник: http://planetavvs.ru

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