Берегитесь, у нас длинные крылья. К годовщине беспосадочного перелёта Чкалова 18 июня 1937 года лётчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков на самолёте АНТ-25 вылетели в США. Внимательно наблюдая за кадрами военной операции в Сирии, можно заметить, что некоторые бомбардировщики названы в честь известных лётчиков. Это логично, но как минимум в одном случае справедливо дважды. Сегодня, когда мы справляем 79-ю годовщину перелёта на АНТ-25 через Северный полюс, стоит поговорить о том, как, казалось бы, бесполезные «дорогостоящие презентации» превращаются в безопасность страны. Межконтинентальные полёты Сразу нужно сказать, что попытка перелететь из Евразии в Америку была не первой. Англичанам это удалось ещё в 1919 году, немцам – в 1924-м. Но... На чтение: 2 минуты

18 июня 1937 года лётчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков на самолёте АНТ-25 вылетели в США.

Внимательно наблюдая за кадрами военной операции в Сирии, можно заметить, что некоторые бомбардировщики названы в честь известных лётчиков. Это логично, но как минимум в одном случае справедливо дважды. Сегодня, когда мы справляем 79-ю годовщину перелёта на АНТ-25 через Северный полюс, стоит поговорить о том, как, казалось бы, бесполезные «дорогостоящие презентации» превращаются в безопасность страны.

Межконтинентальные полёты

Сразу нужно сказать, что попытка перелететь из Евразии в Америку была не первой. Англичанам это удалось ещё в 1919 году, немцам – в 1924-м. Но это на дирижаблях, которые и связывали в 1924-1937 годах Старый и Новый свет трансатлантическими рейсами.

Самолёты долгое время не могли достичь требуемой (около 10 тысяч км) дальности полёта. Первые попытки были совершены в 1935 году США (Уайли Пост, маршрут Аляска – Москва) и СССР (экипаж под руководством Сигизмунда Леваневского, маршрут Москва – Сан-Франциско). Обе неудачно: американский пилот погиб, полёт Леваневского был прерван из-за неисправности самолёта…

В 1936 году экипаж под руководством Чкалова совершил новый пробный полёт на АНТ-25 конструкции Андрея Туполева – том же, на котором не повезло Леваневскому. В этот раз решили вначале отработать требуемую дальность, а затем уже лететь в Америку. Маршрут, который преодолели лётчики, – на картинке.

После успеха полёта экипаж получил «добро» на новую попытку добраться до США. В этот раз удалось, маршрут Москва – Ванкувер (штат Вашингтон) был покрыт примерно за 63 часа. Долететь до Сан-Франциско не хватило топлива – много потратили во время перелёта на периодические наборы высоты (борьба с обледенением), маневрирование и борьбу со встречным ветром. Лётчиков встретили в Америке как героев. Да они и были героями.

С позиций привычной нам реальности сложно понять, в чём тут штука – слетать в Америку. Сегодня этот маршрут каждый день проделывают несколько десятков рейсов. Однако во второй половине 1930-х годов авиация только-только превратилась из подвижничества в индустрию. Этот полёт можно сравнить с историей мореплавания: человек стал уверенно пересекать океаны только с появлением каравелл, и то не сразу. А до этого вообще старались не уходить далеко от берега.

Не говоря уж о том, что Чкалов и его товарищи летели: а) через Северный полюс; б) в негерметичной кабине; в) без современных систем навигации и антиобледенения. Ну и без посадок, конечно: 5900 из 9130 километров пути пролегали над океаном, негде там садиться.

Для своего времени такой полёт значил примерно то же самое, что и первый полёт в космос. Гагарин вывел человечество за пределы Земли, а экипаж Чкалова доказал, что непреодолимых преград для авиации на Земле нет.

Рождение дальней авиации

Почёт, слава, первый перелёт – это, конечно, хорошо. Был ли у полёта практический смысл? Несомненно.

Самолёт, на котором летел экипаж Чкалова, разумеется, был не серийным, его выпустили специально для установления рекорда дальности (этот рекорд – 12411 км – установил экипаж Михаила Громова в 1934 году, он же полетел через Арктику вторым, добравшись-таки до Сан-Франциско, что не удалось Чкалову). Однако на его основе был разработан ДБ-1 – военная модификация АНТ-25 для нанесения дальних ударов (радиус действия – 2000 км). ДБ-1 уже был серийным самолётом, но на вооружение принят не был из-за неудовлетворительного качества. Как и ДБ-2.

Только ДБ-3, его модификация ДБ-3Ф (Ил-4) и самолёты дальнейшего развития серии АНТ (ТБ-7) стали выпускаться массово. Эти самолёты не слишком известны широкому кругу читателей, равно как и задачи, которые они выполняли. Нанести бомбовые удары по Германии, Румынии, Болгарии (1941)? Дальнебомбардировочная авиация. Доставить наркома иностранных дел Молотова в США (1942)? Она же. Сбросить несколько сотен тонн веских аргументов, чтобы убедить Финляндию выйти из войны или подбросить оружие югославским партизанам (1944)? Тоже она, но уже под названием «авиация дальнего действия». Не просто самолёты, которые могут далеко летать, а фактически особый род войск, подчинённый лично Сталину. И решающий задачи, которые формулирует и ставит главнокомандующий – стратегические задачи. Всё это выросло из штучного АНТ-25, выпущенного для установки рекордов скорости и пары беспосадочных перелётов в Америку. Не исключено, что выросло в том числе на успехе экипажа Чкалова: ну как не поддержать новые разработки конструктора трансарктического самолёта?

После окончания войны дальняя авиация и вовсе превратилась в средство доставки атомных бомб. Бомбой мало владеть, её нужно иметь возможность доставить к нужному месту. Бомба и самолёт как последний и самый веский способ охраны суверенитета некоторое время составляли единое целое. Но даже освобождение лётчиков от такой ответственности (межконтинентальным баллистическим ракетам не нужен ни Чкалов, ни любой другой пилот) не оставило дальнюю авиацию без работы. Сегодня «правнуки» всё тех же АНТ (Ту-160, Ту-22М3) выполняют боевые задачи в Сирии. А ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации, также разрабатывается АКБ «Туполев») через несколько лет их заменит.

***

Мы не случайно поставили Юрия Гагарина в один ряд с Валерием Чкаловым. Благодаря первому полёту у нас сегодня есть космос. Благодаря первому перелёту – дальняя авиация, которая вот уже 75 лет в нескольких войнах позволяет решать задачи, которые только такой авиацией и можно решить.

Читайте также:

Александр Шубин. Парламентское сопровождение революции: первый опыт Государственной думы

Иван Зацарин. Поздравляем, мы снова Империя Зла. К 34-летию одной фразы Рейгана

Владимир Мединский. «28 панфиловцев»: образец кино по прямому народному заказу

Анрей Сорокин, Вадим Эрлихман. Соотечественник, враг, не предатель. Уроки Маннергейма

Иван Зацарин. Пятилетки и гулаги Рузвельта. К 83-летию борьбы с Великой депрессией

Иван Зацарин. «Экономическая мировая война» никогда не кончалась. К 15-летию Шанхайской организации сотрудничества

Юрий Борисёнок. Новый русский призрак для Европы – призрак футбольного фанатизма

Баир Иринчеев, Дмитрий Пучков. Маннергейм: на службе России и в войнах против России