Россия, которую они распилили. К годовщине Закавказской федерации Россия, которую они распилили. К годовщине Закавказской федерации На чтение: 2 минуты

22 апреля 1918 года была провозглашена Закавказская демократическая федеративная республика.

Во всех постсоветских войнах – включая горящий Донбасс и тлеющий Карабах – у нас принято винить «большевиков, разделивших единую Россию на нацреспублики». Куда реже вспоминается, что именно активисты «единой, великой и неделимой России» – сторонники Временного правительства и Учредительного собрания — начали растаскивать империю при первой же возможности. Сегодня, когда мы справляем 98-летие Закавказской демократической федеративной республики, об этом стоит поговорить.

Кавказский фронт Первой мировой

…Началось всё, разумеется, с Первой Мировой войны. 2 августа 1914 года Германская и Османская империи заключили союзный договор, во исполнение которого в конце октября Турция начала боевые действия против России. Таким образом, не только Германия, но и Россия вела войну сразу на 2 фронта.

Война на Кавказском фронте для России складывалась удачно. К концу 1916 года российские войска заняли практически всю Западную Армению (историческая область Великой Армении, с XVI века входила в состав Османской империи, сегодня – в составе Турции), а правительство успело даже учредить на отвоёванных территориях генерал-губернаторство Турецкой Армении.

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Закавказье обособляется

Ситуацию резко изменила Февральская революция. Во-первых, она спасла Османскую империю и основанную позже на её обломках Турцию. Ещё 1-2 года такой войны – и спасать было бы нечего. Во-вторых, Февраль выделил Закавказье в особый регион. В России власть постепенно переходила в руки большевиков. Здесь же она до последнего оставалась за враждебными им силами.

Вначале Закавказье управлялось Особым Закавказским комитетом (создан Временным правительством в марте 1917 г), затем, после Октябрьской революции – Закавказским комиссариатом (коалиционное правительство, в которое вошли члены Грузинской социал-демократической партии, армянской «Дашнакцутюн» и азербайджанской «Мусават»). Закавказье становилось одним из центров притяжения всех противников Октября.

В вину большевикам часто ставят Брестский мир, которым якобы были сданы все завоевания Российской империи в ходе Первой мировой войны. Мир этот был, конечно, похабный, но полезно знать, что ещё до того, как большевики его подписали, 18 декабря 1917 года антибольшевистским командованием Кавказского фронта, руководством Закавказского комиссариата и представителями Османской империи было заключено Эрзинджанское перемирие. Большевики в это время даже не завершили первый раунд переговоров с немецким командованием. После заключения перемирия изрядно поредевший от дезертирства Кавказский фронт практически перестал существовать, что и сделало возможными последующие события.

Турецкий блицкриг

12 февраля 1918 года истёк срок Эрзинджанского перемирия. На фронте к тому времени оставались только армянская и грузинская бригады (29 тыс человек). Уже к марту турецкая армия вернула себе большую часть потерянных в ходе войны территорий.

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Закавказье в это же время занималось политическим устройством будущего государства, территории которого стремительно занимала турецкая армия. 23 февраля Закавказский комиссариат созвал Закавказский сейм – местный аналог Всероссийского Учредительного собрания. Собственно, и вошли в него те же самые делегаты, которые посылались в Петроград, во главе с грузинским меньшевиком Чхеидзе.

На начало марта выглядело это так:

– Турция: ведёт успешное наступление

– Закавказский сейм: постановил, что воевать с Турцией будут только армянские и грузинские части; отказался признать Брестский мир (3 марта 1918 г); ввиду дальнейшего продвижения турецкой армии попросил Турцию о мирных переговорах.

Всё это – на фоне напряжённых отношений с Советской Россией и борьбы с вооружёнными выступлениями большевиков в Баку, Сухуми, Владикавказе.

Первое, что сделали на переговорах в Трапезунде турки – заставили Сейм признать Брестский мир (к Турции возвращалась Западная Армения, а также территории, потерянные в ходе войны 1877-1878 гг. А затем потребовали от него провозгласить независимость Закавказья от России, что развязывало Турции руки в отношении дальнейших приобретений на Кавказе. Находясь в безвыходной ситуации (не к большевикам же бежать за помощью) Сейм пошёл и на это.

Хаос и порядок

Провозглашённая по требованию Турции 22 апреля 1918 г. Закавказская демократическая федеративная республика была ликвидирована Турцией же всего через месяц, в конце мая. Вместо неё появились «независимые» Грузия, Армения и Азербайджан, на территории которых в ближайшие два года творилась форменная чехарда. Их грабили Германия и Турция, поделившие сферы влияния в Закавказье. Британцы (соединение Dunsterforce) пытались отобрать у турок контроль над бакинскими нефтепромыслами. Что им в конце 1918 года и удалось – после переброски подкреплений и поражения Германии и Турции в войне. В это же время оказавшиеся независимыми Армения и Азербайджан решили выяснить, кому принадлежат спорные территории (Карабах, Нахичевань). Практически одновременно претензии по поводу границ к Армении возникают у Грузии. Британцы пытаются их всех мирить, не забывая свой интерес, и так далее без конца.

Прекратить это безобразие смогла только Россия. В 1920 году Красная Армия заняла закавказские республики и установила (или восстановила) в них власть Советов. Территориальные претензии были улажены (хорошо или плохо – вопрос десятый, главное, что воевать перестали), неравноправные договоры с Турцией – пересмотрены. Меньшевики, местные социал-демократы, эсеры и прочие творцы закавказской независимости отправились в утиль. Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика стала одной из соосновательниц СССР.

***

Эта история поучительна сразу несколькими моментами.

Во-первых, она демонстрирует, что армяне и азербайджанцы вполне могут уживаться вместе и даже создавать коалиционное правительство – до тех пор, пока чувствуют себя частью какого-то большего проекта, нежели национальное государство. Проблемы начались, когда из Закавказской Федерации настрогали национальные республики. И исчезли, когда республики снова сделали частью чего-то большего.

Во-вторых, так уж получается, что понятия «независимость» и «грабёж» для этого региона связаны неразрывно. И всякий, кто выступал покровителем независимости народов Кавказа, со временем начинал их грабить.

В-третьих, Кавказ достаточно невелик. В его небольшом масштабе проще понять, какое количество независимых республик могло получиться из единой и неделимой России, если бы большевики своевременно не разогнали Учредительное собрание.

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