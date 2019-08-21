Убитый со второго раза: как умер «Лев революции» 21 августа 1940 года в мексиканском госпитале скончался Лев Троцкий, ставший целью спецоперации советской разведки В истории мировых и советских спецслужб эта операция и теперь занимает особое место. Ее детали до сих пор не рассекречены полностью, а обстоятельства проведения по-прежнему подвергаются критическому пересмотру — слишком уж крупной была фигура политика, который стал жертвой спецоперации в Мексике. Для НКВД СССР убийство Льва Троцкого было задачей, не справиться с которой советские разведчики не имели права: приказ поступил лично от Сталина. Но опытному революционеру-подпольщику довольно долго удавалось уворачиваться от направленных из Москвы мстителей, пока 20 августа 1940 года агенту Рамону Меркадору не удалось... На чтение: 4 минуты

21 августа 1940 года в мексиканском госпитале скончался Лев Троцкий, ставший целью спецоперации советской разведки

В истории мировых и советских спецслужб эта операция и теперь занимает особое место. Ее детали до сих пор не рассекречены полностью, а обстоятельства проведения по-прежнему подвергаются критическому пересмотру — слишком уж крупной была фигура политика, который стал жертвой спецоперации в Мексике.

Для НКВД СССР убийство Льва Троцкого было задачей, не справиться с которой советские разведчики не имели права: приказ поступил лично от Сталина . Но опытному революционеру-подпольщику довольно долго удавалось уворачиваться от направленных из Москвы мстителей, пока 20 августа 1940 года агенту Рамону Меркадору не удалось нанести «Старику» (под этим псевдонимом Троцкий фигурировал в планах по его устранению, разработанных на Лубянке) удар ледорубом, оказавшийся смертельным. Троцкий успел увидеть своего убийцу и даже приказать охране оставить его в живых, но спустя сутки скончался от повреждений головного мозга.

Поединок со Сталиным

После смерти Ленина в руководстве Советским Союзом четко обозначились два лидера. Это были очевидно претендовавшие на роль единоличного руководителя страны Иосиф Сталин и Лев Троцкий. Последний к 1924 году занимал два поста – председателя Реввоенсовета (высшего коллегиального органа управления военными делами страны) и народного комиссара по военным и морским делам – что делало его одной из крупнейших политических фигур СССР. Политическое противостояние со Сталиным наркомвоенмор Троцкий проиграл, поскольку не сумел привлечь на свою сторону действительно весомых аппаратных фигур, тогда как его соперник создал мощную группу поддержки.

Наркомвоенмор СССР Лев Троцкий на отдыхе в Сухуми, 1924 год

Источник: lifo.gr

Непосредственным поводом для исключения из ВКП(б) Льва Троцкого, в годы Гражданской войны бывшего фактически вторым лицом в Советской России после Владимира Ленина, и для ссылки его в Алма-Ату, откуда он отправился в изгнание за пределы СССР, стала организация оппозиционных демонстраций в Москве и Ленинграде 7 ноября 1927 года. 18 января «Льва революции» отправляют в ссылку в казахскую столицу, а ровно через год особое совещание при коллегии НКВД принимает постановление о высылке Троцкого за пределы Советского Союза.

Несмотря на всю внешнюю суровость этого решения, оно явно демонстрировало бывшему соратнику Ленина, что руководство СССР во главе со Сталиным не намерено продолжать войну с ним и надеется, что с высылкой Троцкий прекратит свою борьбу с бывшими товарищами по партии. Но все случилось строго наоборот: убедившись, что его не рискуют всерьез задевать, а тем более «устранять», Лев Троцкий начинает новый виток противостояния со Сталиным. И на этот раз на международной арене.

Оказавшись в 1929 году в Турции, через три года Троцкий перебирается оттуда во Францию, но ненадолго. В 1935 году он переселяется в Норвегию, а в январе 1937 года — в Мексику, которая и окажется его последним пристанищем. И на протяжении всего этого периода он не прекращает попыток создания Четвертого интернационала, который, по замыслу Троцкого, должен стать противовесом Третьему интернационалу, постепенно превратившемуся в мощный международный инструмент проведения советской международной политики.

Лидеры оппозиции в 1927 году незадолго до их высылки из Москвы. Сидят слева направо: Леонид Серебряков, Карл Радек, Лев Троцкий, Михаил Богуславский и Евгений Преображенский; стоят: Христиан Раковский, Яков Дробнис, Александр Белобородов и Лев Сосновский

Источник: ru.wikipedia.org

Именно эти усилия и сыграли роковую роль в судьбе бывшего военного лидера Советской России. После открытых столкновений между вооруженными сторонниками двух интернационалов в ходе Гражданской войны в Испании и усиления позиций социалистических партий разных стран, входящих в «троцкистский интернационал», советское руководство перестает рассматривать «Льва революции» как обессиленного противника, а начинает расценивать его деятельность как открытую угрозу для Советского Союза. С этого момента жизнь Троцкого оказывается под постоянной угрозой, а регулярно бегущие на Запад крупные сотрудники НКВД поддерживают опасения опального политика, сообщая ему о готовящихся на него покушениях.

Охота за оппозиционером

То, что Троцкий как источник крайне важной информации представляет прямую опасность для Сталина, было понятно с самого начала. Не случайно сразу после высылки началась охота за личным архивом Льва Троцкого, который содержал множество секретнейших документов и мог в случае обнародования кардинально испортить положение советского руководства в международной политике. Часть этих бумаг погибла во время пожара во французском доме оппозиционного политика, часть удалось заполучить советской разведке. Стало понятно, что вслед за архивом наверняка придет черед охоты и на его хозяина. И если спасти свои бумаги Троцкий смог, передав их существенную часть на хранение в иностранные фонды (что-то попало в парижский филиал Амстердамского института современной истории, а больший объем документов в итоге оказался в Гарварде), то спасти самого себя ему было гораздо труднее.

Лев Троцкий в своем рабочем кабинете в доме в Койоакане, конец 1930-х годов

Источник: bb.velikoross.org

События в Испании продемонстрировали, насколько мощной стала поддержка троцкистских партий на международной арене, и с этого момента судьба Троцкого оказалась предрешена. Как вспоминал позднее один из знаменитых руководителей советских спецслужб, организатор многих диверсионных акций Павел Судоплатов, приказ организовать ликвидацию Троцкого он получил от Иосифа Сталина и наркома внутренних дел Лаврентия Берии в сентябре 1938 года. Причем, по воспоминаниям Судоплатова, Сталин прямо увязывал необходимость убийства Троцкого с неизбежной для Советского Союза войной, опасаясь, что оставшийся в живых его противник может ослабить международную поддержку СССР.

Лейтенант республиканских войск Рамон Меркадер во время Гражданской войны в Испании, 1937 год

Источник: enciclopedia.cat

Чтобы гарантировать успех операции, которой в Москве придавалось исключительно большое значение, Павел Судоплатов назначил ее непосредственным руководителем Наума Эйтингона — одного из самых опытных разведчиков, оставшихся в распоряжении НКВД, и профессионала именно в сфере разработки и проведения нелегальных заграничных акций. В свою очередь, Эйтингон решил готовить для проведения акции сразу три группы, чтобы даже в случае провала одной из них две другие имели шансы на успех.

«Конь» уступает «Матери»

Этот расчет оказался верным: первое покушение, проведенное 24 мая 1940 года группой мексиканских и испанских коммунистов под руководством мексиканского художника Хосе Давида Альфаро Сикейроса, носившей кодовое название «Конь», провалилось. Несмотря на то, что все его участники имели боевой опыт, полученный во время Гражданской войны в Испании, навыков специальных операций у них не было, что и определило исход акции. От автоматных очередей, которыми нападавшие буквально изрешетили стены спальни Троцкого в его доме в Койоакане, сам политик и его жена укрылись, успев скатиться с постели на пол, а самодельная бомба, оставленная у дверей спальни, не сработала.

Мексиканский художник Хосе Давид Альфаро Сикейрос, руководивший группой «Конь», 1930-е годы

Источник: rupo.ru

Хотя Сикейрос взял всю вину за организацию покушения на себя, заявив, что спланировал акцию исключительно с целью устрашения политика, которого он хотел вынудить покинуть Мексику, охрана Троцкого была усилена, а его дом буквально превратился в крепость с обложенными мешками с песком стенами и стальными ставнями на окнах. И тогда Наум Эйтингон задействовал вторую группу — «Мать», методы которой существенно отличались от методов «Коня». Основная ставка была сделана на нападающего-одиночку, от которого Троцкий не будет ожидать неприятных неожиданностей.

Выбоины от пуль группы Сикейроса, сохранившиеся на стене спальни семьи Троцких в доме в Койоакане, превращенном в музей Льва Троцкого

Источник: humus.livejournal.com

Таким человеком был Рамон Меркадер, сын испанской коммунистки Марии Каридад Меркадер, сотрудничавшей с советской разведкой с начала 1930-х годов. С Эйтингоном молодой испанец познакомился во время Гражданской войны в Испании и тоже дал согласие на сотрудничество. Вскоре он получил тщательно разработанную в Москве легенду и в сентябре 1939 года отправился в Америку, а через месяц — в Мексику. Но в дом к опальному политику Меркадер, который представлялся то бельгийцем Жаком Монаром, то канадцем Фрэнком Джексоном, попал только в марте 1940 года — как раз в процессе разработки параллельных планов устранения Троцкого.

Рабочий стол Льва Троцкого с залитыми кровью документами и кровью на полу в том месте, где в момент покушения стоял его стул. Фотография 1940 года

Источник: humus.livejournal.com

За пять месяцев молодой человек, считавшийся женихом одной из секретарей Льва Троцкого, американки Силвии Агелофф, стал в доме в Койоакане совершенно своим и пользовался покровительством хозяина, которому импонировали близкие политические взгляды новичка. И хотя в последние дни перед покушением у семьи Троцких возникли неясные подозрения насчет личности «бельгийца», проверить их никто не успел…

Лев Троцкий в госпитальной палате, вторая половина дня 20 августа 1940 года

Источник: factruz.ru

20 августа 1940 года Рамон Меркадер вошел в кабинет Троцкого, вооруженный ледорубом с обрезанной рукояткой и ножом, висевшими на специальных петлях под плащом, надетым, несмотря на жару. Зайдя за спину хозяину дома, работавшему за столом, молодой испанец выхватил ледоруб и вогнал его острый конец в затылок Льву Троцкому. Несмотря на страшный удар, тот остался в сознании и страшно закричал, одновременно повернувшись к своему убийце и тем самым заставив его выпустить оружие из рук. Вбежавшей на крик и остолбеневшей от увиденного охране Троцкий успел отдать приказ не убивать Меркадера, дождался полицейских и врача и отправился в больницу, где и потерял сознание. Больше в себя политик не приходил: в 7.25 утра 21 августа он умер, после чего был кремирован, а прах его захоронили во дворе дома в Койоакане.

Герои спецоперации

Рамон Меркадер после расследования, установившего, что он не является ни бельгийцем, ни канадцем, был приговорен к высшей мере наказания в Мексике — 20 годам тюрьмы. Он вышел на свободу 6 мая 1960 года и через Кубу прибыл в Москву, где 31 мая был удостоен звания Героя Советского Союза . Хосе Давид Альфаро Сикейрос, чей промах пришлось исправлять Меркадеру, в 1941 году после суда был выслан из Мексики в Чили, откуда трижды приезжал в Москву. Наум Эйтингон дослужился до звания генерал-майора государственной безопасности, а его руководитель Павел Судоплатов — до звания генерал-лейтенанта, и оба пережили своих агентов, сыгравших трагическую роль в судьбе бывшего соратника Ленина, некогда второго человека в политической системе СССР Льва Троцкого.

Обелиск на могиле Льва Троцкого и его супруги Натальи Седовой во дворе дома в Койоакане, Мексика

Источник: chilango.com

Обложка: Мексиканская полиция демонстрирует ледоруб, которым Роман Меркадер нанес смертельный удар Льву Троцкому. Источник: gazeta.ru

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