Кто нам построил Советский Союз. К годовщине НКВД 10 июля 1934 года был создан НКВД СССР. Сходу назовите две первых ассоциации с аббревиатурой НКВД. Если назвали «репрессии» и «ГУЛаг» – продолжайте читать: восполнить пробел в столь важном моменте истории своей родины крайне необходимо. Сегодня, когда мы справляем 82-й день рождения организации, до сих пор вызывающей у иных граждан злобные выкрики и дрожь в коленках, стоит поговорить о том, что же это была за организация, чем занималась и за что её так не любят. Введение в предмет Тому, что сегодня называется «органы безопасности», только в упорядоченном виде, как минимум не одна сотня лет. Приказ тайных дел, III отделение, отдельный... На чтение: 3 минуты

10 июля 1934 года был создан НКВД СССР.

Сходу назовите две первых ассоциации с аббревиатурой НКВД. Если назвали «репрессии» и «ГУЛаг» – продолжайте читать: восполнить пробел в столь важном моменте истории своей родины крайне необходимо. Сегодня, когда мы справляем 82-й день рождения организации, до сих пор вызывающей у иных граждан злобные выкрики и дрожь в коленках, стоит поговорить о том, что же это была за организация, чем занималась и за что её так не любят.

Введение в предмет

Тому, что сегодня называется «органы безопасности», только в упорядоченном виде, как минимум не одна сотня лет. Приказ тайных дел, III отделение, отдельный корпус жандармов – множество структур, множество названий и сходный круг задач: охранение государственных интересов и борьба с его врагами. Совсем не удивительно, что, как только большевики превратились из врагов государства в новую власть, им потребовались точно такие же структуры.

Первым охранительным органом стала ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем), созданная уже 20 декабря 1917 года – через полтора месяца после Октябрьской революции. Как и положено в столь бурные времена, занималась она фактически всем: от контрреволюции и саботажа до детской беспризорности.

Впрочем, основное направление работы, сохранявшееся затем во всех реорганизациях и переименованиях, было неизменным: всё, что касается государственных интересов, безопасности и функционирования государства как единого организма. Именно по этому критерию в сферу внимания ВЧК попало функционирование железных дорог, контрабанда, спекуляции и даже вопросы становления вооружённых сил.

Аббревиатура НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) появилась ещё раньше, на второй день после революции и поначалу обозначала обычную милицию. Свой грозный смысл она приобрела позднее, в результате двух управленческих решений. После них функции общественной и государственной безопасности объединили под одной крышей. Первый раз – ненадолго (1922-1923). Второй раз – в 1934 году, с небольшим перерывом, до середины войны.

Не только репрессии

Связывать НКВД с репрессиями и системой ГУЛАГа правильно, но неверно.

Во-первых, потому, что это лишь два аспекта деятельности структуры, созданной летом 1934 года. Устоявшейся же практикой стало говорить в первую, вторую и третью очередь о репрессиях и трудовых лагерях , создавая впечатление, что НКВД – это только репрессии и лагеря.

Во-вторых, ОГПУ (наследник ВЧК, Объединённое государственное политическое управление), влившееся в НКВД РСФСР уже под названием ГУГБ (Главное управление государственной безопасности) при слиянии лишилось некоторой части карательных функций. Так, полномочия Особого совещания (ОСО) при НКВД (внесудебный орган, существовавший в структуре госбезопасности в 1922-1953 годах) серьёзно урезали: максимальный срок по приговорам ОСО – 8 лет, к тому же до начала войны Особое совещание не имело права приговаривать к расстрелу. Одновременно по итогам реорганизации был установлен прокурорский контроль над делами, попадавшими на рассмотрение Особого совещания.

Дотянулись до всего

Но что составляло сферу деятельности НКВД помимо уже упомянутых направлений? На самом деле проще сказать, что в неё не входило.

Итак, в те далёкие годы НКВД (помимо ожидаемых разведки и контрразведки) занималось:

– пожарной охраной;

– картографией;

– контролем мер и весов;

– шоссейными дорогами;

– охраной промышленных объектов и железнодорожных сооружений (а также их строительством);

– регистрацией актов гражданского состояния;

– противовоздушной обороной;

– контролировало всю промышленность и перевозки внутри СССР.

И так далее, всего около 40 подразделений. Фактически, Министерство всего.

Для чего был необходим такой всепроникающий контроль?

1. Подготовка к будущей войне. Мы оказались не в полной мере готовы к войне 22 июня 1941 года, но это не означает, что к войне не готовились вообще. Внимание госбезопасности буквально ко всему в государстве поддерживало нужный уровень ответственности в период «необъявленной мобилизации».

2. Унификация системы отношений «гражданин – государство». У правителей Российской Империи почти всё время уходило на расширение и удержание завоеваний, остальное – по остаточному принципу. Кроме того, права и обязанности жителей различных регионов в силу исторических особенностей вхождения в Россию различались. В результате чего империя сохранила некоторую лоскутность, а события Гражданской войны (попытки отделения Дальнего Востока, Урала) показали, что прочность связей этих лоскутов – вопрос усилий, прилагаемых для их разъединения. СССР мало было провозгласить, его ещё нужно было «сшить», образовав ту самую новую историческую общность (советский народ). И в этом смысле НКВД – организация, способствовавшая созданию нового государства и общества из наследия Российской империи. А репрессии – лишь один из механизмов этой деятельности.

3. Нельзя не заметить, что в поле внимания НКВД была система перемещения людей и грузов по стране (в первую очередь железные дороги). Железнодорожные перевозки в своё время курировали два самых известных чекиста – Дзержинский и Берия. Ещё с Гражданской вопрос функционирования железных дорог был вопросом выживания. В дальнейшем фокус просто расширился на все пути сообщений, на грузы, по ним перемещаемые, и на энергию, необходимую для их производства. НКВД полностью контролировало экономический пульс государства. Это избыточно, исходя из сегодняшних представлений о государственной безопасности и её задачах, но объяснимо с точки зрения государства, находящегося в осаде с момента возникновения. К тому же такой контроль есть и сегодня, просто он охватывает лишь ключевые точки.

Государство в государстве

В дальнейшем полномочия НКВД были значительно сокращены. После окончания войны из него снова выделили госбезопасность. После реорганизации НКВД превратилось в МВД – структуру, почти идентичную нынешней по набору полномочий. Однако четыре страшных буквы до сих пор продолжают бередить умы, и дело тут не только в лагерях и репрессиях.

НКВД – это государство в миниатюре, государство в государстве. Однако не в привычном смысле этого определения. НКВД стало в 1930-1940-е годы своего рода контролирующей матрицей. СССР был построен вокруг НКВД, как иногда большой дом строится вокруг маленькой времянки. После того, как СССР рухнул, а всё добро из большого дома оказалось растащенным, в относительно нетронутом виде осталось лишь то, с чего большая стройка когда-то начиналась, – органы государственной безопасности. И процесс запустился снова.

Поэтому когда русофобы говорят, что российская власть сплошь состоит из чекистов, они недалеки от истины. Просто так всё и задумывалось.

***

С тех пор, как Александр III посетовал на дефицит союзников, ситуация немного изменилась. Помимо армии и флота появилась ещё госбезопасность, руководители которой в 1930-х годах фактически пересобирали и создавали государственность заново. Недоброжелатели об этом знают или догадываются, а потому «Энкаведе» ещё долго будет оставаться ругательством для них.

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