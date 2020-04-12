Как советскому зрителю вернули Александра Невского 18 апреля (5 апреля по ст. ст.) 1242 года состоялось Ледовое побоище. Русские войска под командованием Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями и остановили их экспансию в западные пределы Руси. Незадолго до начала Великой Отечественной войны ратный подвиг новгородского князя был увековечен в художественном фильме На чтение: 2 минуты

18 апреля (5 апреля по ст. ст.) 1242 года состоялось Ледовое побоище . Русские войска под командованием Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями и остановили их экспансию в западные пределы Руси. Незадолго до начала Великой Отечественной войны ратный подвиг новгородского князя был увековечен в художественном фильме

Выбор героя

В 1937 году директор «Мосфильма» предложила режиссеру Сергею Михайловичу Эйзенштейну начать съемки исторической ленты. На выбор предоставили и персонажей: героев Второго ополчения Минина и Пожарского , Ивана Сусанина , а также самого известного князя новгородского Александра Невского. Решение Эйзенштейна удивило коллег – многие бы предпочли работать с более поздним материалом, ведь о событиях семнадцатого столетия известно больше, но режиссер был непреклонен. Так героем будущей картины стал Александр Невский.

О личности поистине легендарного князя Сергей Эйзенштейн знал с детства: его родственники по материнской линии родились и выросли на Новгородчине, в городе Тихвине. Самый известный из предков будущего режиссера, его дедушка Иван Конецкий, принадлежал к купеческому сословию и основал товарищество пароходства и судоходства. Перебравшись в столицу, он с супругой поселился близ Александро-Невской лавры, а впоследствии в их доме часто гостил внук. Оттого выбор Эйзенштейна выглядит вовсе не случайным, тем более что отдаленность героя во времени оставляла простор для художественного переосмысления образа.

Решено было не показывать весь жизненный путь князя в фильме и сконцентрироваться на самом ярком и драматичном эпизоде. Когда западные границы Руси переходят немецкие крестоносцы, под их удары попадает Псков. Местный воевода, пытаясь противостоять захватчикам, погибает, однако перед смертью успевает дать наказ своей дочери Василисе: бежать из города и призвать на помощь князя Александра. В это время на новгородском вече принимается решение о сборе дружины. Любопытно, что военно-историческая картина намеренно была лишена натурализма и выглядит отчасти сказочно. Хотя центральной темой выступила борьба с агрессией, в «Александре Невском» нет подчеркнуто кровавых сцен, а внимание уделяется психологии и поведению каждого персонажа в ходе тяжелой битвы. Вдохновением для режиссера послужило описание Бородинского сражения Львом Толстым в «Войне и мире».

Чудеса киносъемок

Главную роль в фильме исполнил советский актер Николай Черкасов. Несмотря на то, что первые пробы оказались неудачными, да и в карьере актера преобладали персонажи иного характера, Эйзенштейн настаивал на работе именно с ним. Актер признавался, что подобная настойчивость буквально застала его врасплох, Черкасов сдался под режиссерским напором и не прогадал. Как выглядел настоящий новгородский князь XIII века, доподлинно известно не было, поэтому Николай Черкасов на долгие годы стал «лицом» Александра Невского. На советском ордене, учрежденном в 1942 году (к 700-летию Ледового побоища), тоже можно узнать черты не самого князя (его прижизненных изображений, конечно, не сохранилось), а советского актера. Кстати, получив народное признание в роли Александра Невского, Черкасов успешно «перекочевал» и в следующую историческую картину Эйзенштейна, не менее талантливо сыграв Ивана Грозного .

Съемки и монтаж картины прошли в рекордные сроки: Эйзенштейну и его команде потребовалось всего полгода. Первая сцена фильма снималась на родине Александра Невского, у села Городище близ Переславля-Залесского, а вот само Ледовое побоище «сконструировали» летом во дворе и павильонах «Мосфильма». Льдины, необходимые по сюжету, сделали из деревянных брусков и окрасили в белый цвет, а вместо снега землю посыпали опилками и солью. Чтобы поверхность «озера» блестела, как это бывает при морозе, использовали смесь из нафталина, мела и жидкого стекла. Просматривая эту сцену в фильме, трудно поверить, что в реальности доспехи актеров так сильно нагревались под солнечными лучами, что оставляли ожоги!

Дважды в прокате

Впервые «Александр Невский» появился на киноэкранах в 1938 году и произвел на зрителей сильное впечатление, а режиссер за свой труд был удостоен Сталинской премии. Благодаря фильму личность князя снова стала интересна и широко обсуждаема: после выхода ленты начали проводиться тематические выставки и лекции. Новый (а точнее, хорошо забытый старый) герой впечатлил всех советских людей – от мала до велика: в новогоднюю ночь с 1938 на 1939 год многие вышли на московские улицы в маскарадных костюмах Александра Невского, а дети еще долго играли в князя, защитившего Родину от западных завоевателей. С началом Великой Отечественной войны картина по очевидным причинам обрела вторую жизнь и вернулась на экраны всей страны. В год семисотлетия Ледового побоища появились плакаты со словами И.В. Сталина : «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков!».

Обложка: Афиша фильма "Александр Невский", 1938.

Источник: https://www.culture.ru

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