Юрий Левитан. Главный личный враг Гитлера 4 августа 1983 года скончался самый известный советский диктор радио... На чтение: 2 минуты

4 августа 1983 года скончался самый известный советский диктор радио Юрий Борисович Левитан.

Воск в стеклянном футляре

В 80-х годах прошлого века мне довелось побывать в Лондоне, и, конечно, я посетил знаменитый музей восковых фигур мадам Тюссо. Там среди самых известных людей мира находилась и фигура Адольфа Гитлера. И только эта фигура, единственной из всех, была помещена в стеклянный футляр. На наш вопрос: почему так, экскурсовод ответил, что без этой защиты в течение двух-трёх дней её обязательно повредят или ножом, или рукой. Слишком много врагов у этого человека.

Действительно, за годы Второй мировой войны человечество накопило столько ненависти к бесноватому фюреру, что даже его восковая фигура ассоциируется с врагом. Такая же ситуация была и остаётся в нашей стране. Есть ли у нас семья, которая не пострадала от его людоедских планов? Но у Гитлера, кроме ненависти ко всему человечеству, были и свои личные враги, с которыми он хотел разделаться в первую очередь.

Один из таких личных врагов – замечательный советский диктор Юрий Левитан.

Мальчик по прозвищу Труба

Родной город Левитана – Владимир, где его отец работал портным, мама была домохозяйкой. Родился Юрий Левитан в 1914 году. Мальчик обладал уникальным голосом, и когда кто-то из соседских мальчишек долго не появлялся дома, родители просили Юру позвать их. Мегафонов тогда не было, и его голос в полной мере выполнял их функции. За такие уникальные способности окружающие прозвали юного Левитана Трубой.

В 17 лет юноша решил начать новую жизнь, переехав в Москву с желанием стать артистом. Главным кумиром юноши был легендарный Василий Иванович Качалов, на меньшую славу он тогда не рассчитывал. Но даже попытка попасть в кинотехникум провалилась. Членов приёмной комиссии отпугнул окающий говор абитуриента. Можно было ставить точку на творческой карьере, но Левитан прочитал объявление о наборе в группу радиодикторов и вновь пошёл испытывать своё счастье.

Судьба распорядилась так, что в приёмной комиссии его прослушивал сам великий Качалов. Молодой человек успешно прошёл отбор, и его зачислили в группу радиодикторов. Природные данные у Левитана были великолепные, но когда в дело вмешивается господин случай, это всегда идёт только на пользу. Таким случаем стал товарищ Сталин , который однажды ночью в начале 1934 года услышал, как какой-то неизвестный ему диктор читает передовицу «Правды». Команда в Радиокомитет была такова, что текст завтрашнего сталинского доклада на открывающемся XVII съезде партии должен прочесть именно «этот голос», которому тогда было всего девятнадцать лет.

Говорит Москва…

Ещё до войны к голосу Левитана привыкли миллионы радиослушателей. А все годы Великой Отечественной войны страна с замиранием слушала сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего в исполнении Юрия Левитана. Именно ему было доверено объявить о взятии Берлина и о Победе.

Как-то генерал Черняховский сказал: «Голос Юрия Левитана был равносилен целой дивизии» . Что такое Левитан для нашей страны, понимали не только друзья. Гитлер лично отдал приказ, чтобы после взятия Москвы первым повесить Левитана. У Гитлера были свои списки врагов и очерёдность расправы с ними. И, как ни странно, по легенде, Сталин в этом списке проходил под номером 2, а первую строчку занимал Юрий Левитан. За его голову была обещана баснословная сумма. По одним данным, это 100 тысяч марок, по другим – 200 тысяч. И пусть это только красивая легенда, но она очень правдоподобна и подчеркивает, какую угрозу представлял простой диктор даже для такого могущественного врага.

В народе был популярен анекдот: «У Сталина спросили: "Когда будет победа?" "Когда объявит Левитан" , – отвечал Верховный Главнокомандующий». И вот 9 мая 1945 года Левитан зачитал долгожданную сводку о Победе…

Окончание войны стало важным этапом его деятельности, которая продолжалась ещё почти сорок лет. Все важные правительственные заявления, репортажи с Красной площади и из Кремлёвского Дворца Съездов по-прежнему оставались его главной работой. Именно Юрий Борисович сообщил всей стране о смерти Сталина и Брежнева , а также о полёте в космос Юрия Гагарина .

И умер Левитан от сердечного приступа практически на рабочем месте – во время встречи с ветеранами. В Москве с Левитаном пришли проститься десятки тысяч человек. Похоронен великий советский диктор на Новодевичьем кладбище Москвы.

Обложка: Ю.Б. Левитан у микрофона. 1941-1945 гг. ( CC BY 4.0)

Источник: mos.ru