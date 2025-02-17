Иван Черняховский 29 июня 1906 года родился Иван Данилович Черняховский, советский генерал, дважды Герой Советского Союза. Погиб Черняховский 18 февраля 1945 года от разрыва шального вражеского снаряда. На чтение: 1 минута

29 июня (н. ст.) 1906 года родился Иван Данилович Черняховский, советский генерал, дважды Герой Советского Союза.

Военная карьера

Черняховский родился в городе Умань, Киевской губернии. С 1915 года обучался в железнодорожной школе – пошел по стопам отца. Однако в 1919 году родители умерли – не пережили сыпного тифа, и юный Иван был вынужден заняться сельскохозяйственной работой, оставив школу, но не оставив деятельного стремления к самообразованию. Спустя год Черняховский устроился железнодорожным рабочим, затем в составе комсомольской ячейки служил в формированиях частей особого назначения (ЧОН). За храбрость, проявленную в боях, командир Черняховский был удостоен личного боевого оружия. В 1922–1923 годах сменил несколько рабочих мест. В 1920-х Черняховский обучался в Одесской пехотной школе, Киевской артиллерийской школе, отличился как передовой курсант. Он был поистине влюблен в военное дело. В 1936 году окончил с отличием Военную академию механизации и моторизации РККА в звании старшего лейтенанта. А летом 1940-го подполковник Черняховский принял командование 28-й танковой дивизией, на этом посту он и встретил Великую Отечественную войну, в которой ему было суждено проявить себя одним из самых талантливых военачальников.

Война

Иногда говорят, что неудачи первых месяцев войны, которые постигли Советскую армию, были связаны с неопытностью молодых офицеров, сделавших головокружительную карьеру под конец 1930-х. Черняховский – ярчайший пример обратного. Сами за себя говорят два ордена Красного Знамени, которыми он был награжден в 1942 году. Потом было героическое форсирование Днепра (октябрь 1943 года) и звание Героя Советского Союза, должность командующего 3-м Белорусским фронтом (1944), операция «Багратион», статус самого молодого генерала армии в истории РККА и вторая медаль «Золотая Звезда». До конца службы Черняховского, прерванной его гибелью, старшие коллеги отмечали несомненный профессионализм и мастерство более молодого коллеги. Черняховский погиб 18 февраля 1945 года от разрыва шального вражеского снаряда.

Герой и память

В 2015 году поляки демонтировали памятник Черняховскому на месте его гибели около города Мельзак (ныне польский Пененжно). Причина была якобы в том, что Черняховский лично приказал арестовать польских партизан из Армии Крайовой. Однако польская сторона не предоставила этому никаких документальных подтверждений, тогда как правда в том, что «аковцы» в один момент решили перестать подчиняться командованию РККА, что создало угрозу безопасности тыла 3-го Белорусского фронта. Вдобавок они насильно отбирали у литовского населения продукты, скот, угрожали за продовольственную помощь РККА. Об этом есть свидетельство в докладной записке от Берии к Сталину. Разоружение Армии Крайовой (подчинявшейся польскому правительству в эмиграции) происходило в соответствии с общей директивой Москвы и осуществлялось силами НКВД, а не фронтовыми частями Черняховского, который был занят как раз освобождением территорий Польши и Прибалтики. И погиб Черняховский в Восточной Пруссии, на тех землях, которые благодаря заслуге Черняховского и его войск стали не немецкими, а польскими.