Борис Сафонов – прирожденный ас ВВС Северного флота 26 августа 1915 года родился знаменитый летчик Борис Сафонов, ставший первым дважды Героем Советского Союза в годы Великой Отечественной войны В списке самых результативных советских летчиков-асов, одержавших в годы войны 20 и более личных побед, числится 177 человек. 150 место в этом перечне занимает гвардии подполковник, командир 2-го гвардейского смешанного Краснознаменного полка ВВС Северного флота Борис Сафонов. Если бы судьба уберегла его в воздушном бою 30 мая 1942 года, то, возможно, именно этот пилот занимал бы одно из первых мест среди самых результативных советских истребителей: всего за неполный год войны он сумел одержать как минимум 20 личных побед и 5... На чтение: 4 минуты

26 августа 1915 года родился знаменитый летчик Борис Сафонов, ставший первым дважды Героем Советского Союза в годы Великой Отечественной войны

В списке самых результативных советских летчиков-асов, одержавших в годы войны 20 и более личных побед, числится 177 человек. 150 место в этом перечне занимает гвардии подполковник, командир 2-го гвардейского смешанного Краснознаменного полка ВВС Северного флота Борис Сафонов. Если бы судьба уберегла его в воздушном бою 30 мая 1942 года, то, возможно, именно этот пилот занимал бы одно из первых мест среди самых результативных советских истребителей: всего за неполный год войны он сумел одержать как минимум 20 личных побед и 5 групповых! И стал первым среди наших летчиков, которые за свои боевые достижения в годы Великой Отечественной войны были дважды удостоены звания Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза командир 4-й авиаэскадрильи 72-го смешанного авиационного полка Северного флота капитан Борис Сафонов (крайний справа) с группой британских летчиков из 151-го авиакрыла. На заднем плане справа — британский истребитель «Харрикейн», которые после отлета из СССР британские летчики оставят советским пилотам

Источник: http://waralbum.ru

Многие командиры, под началом которых служил этот выдающийся летчик, отмечали его удивительные способности и нередко называли его «природным асом». А сослуживцы и подчиненные видели в нем прежде всего отличного товарища и внимательного командира, умеющего научить всем премудростям воздушного боя. Но в историю советской авиации он вошел прежде всего как выдающийся летчик, вызывавший уважение у товарищей по оружию и страх у противника. «Ахтунг, ахтунг! В воздухе Сафонов!» – такое предупреждение в первый год войны нередко звучало в эфире для немецких летчиков, воевавших в Заполярье, и оно никогда не бывало бесполезным.

Дорога в небо

Для уроженца тульской деревни Синявино (нынешний город Плавск) Бориса Сафонова дорога к облакам началась в 1931 году, когда он 16-летним учеником железнодорожной школы фабрично-заводского ученичества пришел в планерную секцию Тульского аэроклуба «Добролет». Природный левша, вынужденный переучиваться на правшу, Боря превратил это в залог постоянного саморазвития. И никто из его товарищей-планеристов не удивился, когда через год Сафонова как самого выдающегося пилота планерного кружка зачислили в число курсантов, обучавшихся полетам на биплане У-2.

Командир 4-й истребительной эскадрильи 72-го смешанного авиационного полка ВМФ РККА капитан Борис Сафонов у истребителя И-16 (бортовой номер 11, летчик — старший лейтенант Александр Коваленко) на аэродроме Ваенга, 6 июля 1941 года

Источник: http://airaces.narod.ru

Природная склонность к управлению самолетами, которую демонстрировал вчерашний планерист, скорее всего, и обратила на него внимание инструктора Тульского аэроклуба «Добролет», выдающейся летчицы Валентины Гризодубовой (через шесть лет она станет первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза именно за летные достижения). Под руководством такого учителя Борис Сафонов делал невероятные успехи и всего за год стал одним из лучших пилотов клуба. Так что, когда в августе 1933 года ему пришло время уходить в армию, никто не сомневался, что он продолжит свою дорогу в небо.

Так и случилось: юношу, продемонстрировавшего выдающиеся пилотские способности, отправили учиться в 1-ю военную школу летчиков имени Александра Мясникова, располагавшуюся в крымском поселке Кача. Это стало еще одной удачей, сопутствовавшей Сафонову. Качинская авиашкола была одной из старейших в России, ведущей свою историю с 24 ноября 1910 года, и в ней работали действительно выдающие преподаватели. Но даже они удивлялись успехам молодого курсанта, который демонстрировал уникальные способности летчика. В ноябре 1934 года Борис Сафонов окончил учебу с высшими оценками по всем предметам, но особенно были отмечены в выпускной характеристике быстрая и точная сообразительность, свободное ориентирование в полете, умение держать под контролем обстановку вокруг самолета, а также «склонность к ухарству в полете». Под последним имелось в виду стремление курсанта освоить не только положенные по программе фигуры пилотажа, но и более сложные: Сафонов знал, что только владение самолетом на уровне владения собственным телом позволит ему стать настоящим летчиком-истребителем.

Фотокорреспондент Евгений Халдей делает снимок командира 4-й авиаэскадрильи 72-го смешанного авиационного полка Северного флота капитан Бориса Сафонова на фоне истребителя И-16 старшего лейтенанта Александра Коваленко, 6 июля 1941 года

Источник: http://waralbum.ru

Учитель и ученик

Впрочем, одним самолетом дело не ограничивалось: молодой летчик, получивший назначение в Белорусский военный округ, в 7-ю отдельную авиаэскадрилью имени Дзержинского (вскоре переименованную в 106-ю авиационную эскадрилью 40-й авиационной бригады), тратил все свое свободное время на самообразование. Причем занимался Борис Сафонов не только специальными предметами, но и сугубо общеобразовательными, прежде всего физикой, историей и литературой. Крестьянский сын, он изо всех сил стремился использовать любую выпавшую ему возможность стать по-настоящему образованным и всесторонне развитым человеком — и успешно шел в этом направлении.

Настойчивость молодого летчика обратила на себя внимание сначала его непосредственного командира Ивана Якубовича, а вскоре и командира авиабригады Якова Смушкевича — одного из самых известных советских военных летчиков предвоенной поры, участника Гражданской войны в Испании. Выдающийся командир разглядел такую же командирскую жилку и в молодом Борисе Сафонове. А тот в свою очередь сумел перенять у комбрига его умение строить отношения с подчиненными и учить их на личном примере, добиваясь уважения и веры в командира.

Герой Советского Союза командир 78-го истребительного авиационного полка майор Борис Сафонов (крайний справа) с однополчанами и командир 134-й эскадрильи британских Королевских ВВС (входила в состав 151-го авиакрыла) майор Тони Миллер обсуждают приемы воздушного боя, аэродром Ваенга, зима 1941-42 годов

Источник: http://waralbum.ru

Но, чтобы учить чему-то других, нужно прежде всего научиться этому самому, и потому молодой летчик постоянно совершенствуется в технике пилотирования и воздушной стрельбе. За пять лет службы в Белоруссии он не только дорос до звания старшего лейтенанта, но и стал одним из лучших летчиков своей эскадрильи, если не всей бригады, и заслуженно пользовался репутацией пилота-снайпера. Впрочем, в этом не было ничего удивительного: еще в Туле Сафонов удивлял своих товарищей по кружку ОСОАВИАХИМа меткой стрельбой из винтовки и револьвера, причем из последнего он одинаково метко стрелял обеими руками.

Все это помогло старшему лейтенанту Сафонову добиться удовлетворения его рапорта, в котором он в конце 1939 года просил включить его в состав эскадрильи, направлявшейся для дальнейшей службы на Северный флот. По приказу наркома обороны, для включения в состав формируемого 72-го смешанного авиаполка Северного флота отряжалась вторая эскадрилья, а Сафонов служил в четвертой, но опытного и умелого пилота решено было отправить на Север. Там его умение отлично ориентироваться в любой обстановке и пилотировать самолет в любых, даже самых сложных, метеоусловиях играло особую роль. Заполярье — непростой для летчиков регион, у совершившего ошибку пилота мало шансов пойти на вынужденную посадку среди покрытых валунами северных сопок, и молодой авиации североморцев требовались летчики, способные научиться уверенно летать в таких условиях и, что еще важнее, – научить этому других.

Командир 2-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиаполка гвардии подполковник Борис Сафонов у истребителя американского производства Curtiss Р-40E Kittyhawk на аэродроме Ваенга-1, весна 1942 года

Источник: http://waralbum.ru

Самый северный ас

Североморская истребительная авиация и стала тем самым местом, где многочисленные таланты Бориса Софонова, которыми его одарила жизнь и которые он сумел развить неустанным самообразованием, раскрылись в полной мере. Свой первый боевой опыт старший лейтенант Сафонов, командир звена в истребительной эскадрилье, летавшей на бипланах И-15, получил во время Зимней войны с Финляндией . И хотя в основном ему и его товарищам-истребителям пришлось вести разведку с воздуха, так и не вступив ни в один воздушный бой, даже это Сафонов сумел обратить себе на пользу: изучил местность, над которой ему пришлось летать, буквально до каждого камня.

Свой личный боевой счет командир четвертой истребительной эскадрильи 72-го авиаполка Северного флота старший лейтенант Сафонов открыл на третий день войны, 24 июня 1941 года, сбив одиночный He-111. А дальше победы следовали одна за другой, и это не было следствием везения, привычного для молодого летчика. Это было результатом отличного владения самолетом и уверенной тактики, которую Сафонов разработал сам и корректировал по итогам каждого воздушного боя. В частности, он быстро понял, что атаковать фашистские бомбардировщики издалека не имеет смысла, поскольку огонь рассеивается и слабеет, а начинать бой с атаки на пилота бессмысленно, поскольку он начинает активно маневрировать, не давая открыть прицельный огонь. Поэтому старший лейтенант Сафонов занимал позицию в «мертвой зоне» за немецкими бомбардировщиками, где его не могли достать воздушные стрелки, подбирался на расстояние не больше сотни метров и старался первой же очередью уничтожить стрелка. После этого он спокойно расстреливал лишенный защиты самолет противника из задней полусферы.

Командир 2-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиаполка гвардии подполковник Борис Сафонов, на кителе которого видна редкая для советских летчиков награда — британский Крест «За выдающиеся летные заслуги», которым он был награжден 19 марта 1942 года

Источник: http://www.warheroes.ru

Отработав эту тактику, Борис Сафонов начал учить ей летчиков своей эскадрильи. И очень скоро она стала одной из самых результативных на советско-германском фронте. А самым результативным ее пилотом был комэск Сафонов: к концу первого военного лета он в 32 воздушных боях одержал 11 личных побед и успел заслужить два ордена Боевого Красного Знамени. Наконец, 16 сентября 1941 года капитан Борис Сафонов был удостоен своего первого звания Героя Советского Союза.

К весне 1942 года Борис Сафонов уже стал подполковником и опытным командиром, в подчинении у которого находились уже десятки опытных пилотов. С 14 октября 1941 года он стал командиром вновь сформированного 78-го авиаполка. Он лично подбирал наиболее перспективных летчиков, которые быстро освоили доставшиеся Северному флоту по наследству от английских летчиков самолеты Hawker Hurricane. А 20 марта 1942 года подполковник Сафонов вернулся в свой родной 72-й смешанный авиаполк, в котором он не так давно начинал службу в Заполярье. К этому времени полк уже стал не только гвардейским, но и Краснознаменным, и для Бориса Сафонова было особой честью принять под командование столь прославленную часть.

Последняя фотография Героя Советского Союза, командира 2-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиаполка гвардии подполковника Бориса Сафонова, май 1942 года. Летчик стоит в кабине своего истребителя Curtiss Р-40E Kittyhawk

Источник: http://waralbum.ru

Первый дважды Герой

Увы, ненадолго. 30 мая 1942 года во время воздушного боя, отгоняя немецкие бомбардировщики от каравана PQ-16, подполковник Сафонов погиб. Обстоятельства его гибели точно неизвестны до сих пор: из радиопереговоров следует, что летчик успел сбить три вражеских самолета, после чего сообщил о проблемах с двигателем. А потом моряки конвоя видели, как истребитель Сафонова Curtiss P-40 Kittyhawk буквально врезался в воду и мгновенно затонул. А за несколько дней до этого, 27 мая 1942 года, пилота-аса представили к награждению медалью «Золотая Звезда» во второй раз. Но Борис Сафонов так и не успел об этом узнать. 14 июня звание Героя Советского Союза было ему присвоено посмертно, и он стал первым в истории Великой Отечественной войны дважды Героем Советского Союза.

Обложка: Командир 78-го истребительного авиационного полка майор Борис Сафонов на крыле британского истребителя Hawker Hurricane из состава 151-го авиакрыла Королевских ВВС, переданного советским летчикам осенью 1941 года. Источник: http://airaces.narod.ru

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