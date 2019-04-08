Почетное революционное оружие: царская награда для красных командиров 8 апреля 1920 года в Советской России появилась новая награда для лучших красных командиров В первые годы советской власти вариантов наград для граждан первого в мире государства рабочих и крестьян было немного: учрежденный 16 сентября 1918 года орден Красного Знамени РСФСР. Но бесконечно награждать одним и тем же орденом было затруднительно, к тому же это снижало авторитет награды. И тогда появилась еще одна награда – почетное революционное оружие. Декрет о нем был утвержден 8 апреля 1920 года, и это был первый яркий пример того, что РСФСР, а за ним и СССР начали возвращаться к царской системе поощрений и награждений. «Жалуются... На чтение: 4 минуты

8 апреля 1920 года в Советской России появилась новая награда для лучших красных командиров

В первые годы советской власти вариантов наград для граждан первого в мире государства рабочих и крестьян было немного: учрежденный 16 сентября 1918 года орден Красного Знамени РСФСР. Но бесконечно награждать одним и тем же орденом было затруднительно, к тому же это снижало авторитет награды. И тогда появилась еще одна награда – почетное революционное оружие. Декрет о нем был утвержден 8 апреля 1920 года, и это был первый яркий пример того, что РСФСР, а за ним и СССР начали возвращаться к царской системе поощрений и награждений.

«Жалуются боевым оружием…»

Очень любопытно, что декрет от 8 апреля 1920 года не ввел, а фактически закрепил практику награждения оружием наиболее выдающихся советских военачальников, которая сложилась к тому времени. Первыми обладателями шашек с золотыми эфесами и накладным изображением ордена Боевого Красного Знамени на оголовье ножен стали Сергей Каменев и Василий Шорин. И произошло награждение еще 8 августа 1919 года!

Командующий 1-й Конной армии Семен Буденный (в центре) в почетным революционным оружием в руках. Источник: https://forum.ww2.ru

Бывший полковник императорской армии, выпускник Академии Генерального штаба Сергей Каменев вступил в Красную армию в апреле 1918 года и очень быстро начал продвигаться по службе. Уже в сентябре его назначили командующим Восточным фронтом — важнейшим участком, успехи на котором во многом определили судьбу Советской России. Именно за то, что Восточный фронт сумел не просто удержать продвижение белой армии на запад, а и опрокинуть наступающих, уже к августу 1919 года перевалив Урал и начав наступление в Сибири, Сергею Каменеву и была вручена наградная шашка с изображенным на ножнах ордена Боевого Красного Знамени.

Такую же награду получил еще один бывший полковник русской императорской армии — Василий Шорин. Он воевал под командованием Сергея Каменева, попав на Восточный фронт сразу после того, как в сентябре 1918 года вступил в Красную армию. Военспецу Шорину сразу доверили командовать 2-й армией Восточного фронта, и это доверие бывший полковник полностью оправдал, сумев в короткое время не только реорганизовать армию, существенно повысив ее боевую эффективность, но и проведя несколько успешных операций, в том числе против войск адмирала Александра Колчака . Это и стало поводом для награждения почетным оружием.

Почетное революционное огнестрельное оружие, врученное Семену Буденному 5 января 1921 года. Источник: https://gigabaza.ru

Награждение красных командиров почетным оружием стало серьезным прецедентом. Во-первых, в республике фактически появился новый вид награды, пусть и не утвержденной пока официально, но оттого не менее высокой. Лучше всех это понимали именно бывшие царские офицеры, помнившие, как еще совсем недавно таким же оружием, но с другой символикой, награждались лучшие из лучших в императорской армии. Во-вторых, хотя это никогда и не признавалось официально, именно наградное оружие стало первым свидетельством обращения к системе наград дореволюционной России. Вольно или невольно ВЦИК РСФСР подтвердил это всего одним словом, фигурировавшим в постановлении от 8 августа 1919 года. Текст его гласил, что товарищи Каменев и Шорин «за боевые отличия на Восточном фронте жалуются боевым оружием со знаком ордена Красного Знамени». А «жаловали» орденами и наградным оружием в России еще с XVII века…

Нарком обороны СССР Климент Ворошилов с почетным революционным оружием на поясе. Источник: https://forum.ww2.ru

Прошло всего три месяца, и 20 ноября 1919 года такую же шашку с накладным изображением ордена Боевого Красного Знамени на оголовье ножен получил в награду командир 1-й Конной армии Семен Буденный. На этот раз его никто же «жаловал» — командарма награждали. Как говорилось в тексте постановления, «принимая во внимание громадные заслуги, оказанные Республике и Революции товарищем Семеном Михайловичем Буденным <…> Президиум Исполнительного комитета постановил наградить героя товарища С. М. Буденного «Золотым боевым оружием» с орденом Красного Знамени на нем (шашкой)». Ирония судьбы: бывшим полковникам вручали просто боевое оружие со знаком ордена, а бывшему вахмистру — золотое! Такое же вскоре получил еще один военспец, бывший подпоручик царской армии Михаил Тухачевский. 17 декабря 1919 года ему вручили такую награду за командование 5-й армией Восточного фронта: как говорилось в постановлении, «за личную храбрость, широкую инициативу, энергию, распорядительность и знание дела, проявленные им при победоносном шествии доблестной Красной Армии на восток, завершившемся взятием города Омска».

Эфес и оголовье ножен почетного революционного оружия, врученного члену Реввоенсовета 1-й Конной армии Клименту Ворошилову. Источник: https://forum-antikvariat.ru

«Как награда исключительная…»

К весне 1920 года Реввоенсовет оценил все преимущества, которые дает возможность награждать крупных военачальников почетным оружием, и обратилось во Всероссийский ЦИК с инициативой узаконить такую практику. Одновременно была разработана система таких наград, а также оговорено, кто именно и как именно может представлять к ней наиболее достойных красных командиров.

Вот как звучал текст декрета, подготовленного Реввоенсоветом и утвержденного ВЦИК:

Почетное революционное оружие последнего кавалера этой награды — командира 18-го стрелкового корпуса Степана Вострецова. Хорошо видно, что изображение ордена Боевого Красного знамени меньше оригинала. Источник: https://gigabaza.ru

«8 апреля. Декрет ВЦИК о награждении лиц высшего командного состава Красной Армии почетным революционным оружием.

1. Почетное революционное оружие, как награда исключительная, присуждается за особые боевые отличия, оказанные высшими начальствующими лицами в действующей армии.

2. Почетным революционным оружием является шашка (кортик) с вызолоченным эфесом, с наложенным на эфес знаком ордена Красного Знамени.

3. Право присуждения почетного революционного оружия принадлежит только Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету и Революционному военному совету Республики, которые и осуществляют это право или по собственному почину, или по представлению революционных военных советов фронтов и армий.

4. Представление к указанной награде осуществляется в порядке приказа Революционного военного совета Республики 1919 г. № 511.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. Калинин.

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета А. Енукидзе».

Приказ Реввоенсовета от 15 марта 1919 года, на который ссылается декрет, называется «Правила о порядке представления к награждению орденом Красного Знамени. В нем говорится, в частности, что представлению к награждению «должно предшествовать подробное обследование подвига, за который испрашивается награждение», и что «командующие армиями фронтов награждаются непосредственно Революционным Военным Советом Республики по ходатайству Главнокомандующего всеми вооруженными силами Республики», поскольку почетным революционным оружием могли награждаться только высшие начальствующие лица, то есть командармы и те, кто выше их.

Пистолет «Маузер» К96, врученный в качестве почетного огнестрельного оружия главкому вооруженных сил Сергею Каменеву. Источник: https://forum.ww2.ru

За Крым и Польшу

Декрет приурочили к очередному вручению теперь уже официальной награды. 8 апреля 1920 года шашку с позолоченным эфесом и изображением ордена Красного Знамени получил бывший подпоручик Иероним Уборевич: за умелое и успешное командование 9-й армией Кавказского фронта «при разгроме войск Деникина и освобождение Северного Кавказа». А 22 апреля Реввоенсовет республики легитимировал прежние награждения почетным оружием, издав приказ об объявлении постановления ВЦИК, которым Сергей Каменев и Василий Шорин награждались оружием с изображением ордена Красного Знамени. Таким образом почетное революционное оружие окончательно встроилось в новую советскую наградную систему.

25 ноября 1920 года почетного революционного оружия были удостоены сразу пятеро красных командиров: командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе, член Реввоенсовета 1-й Конной армии Климент Ворошилов , командир 2-й Конной армии Филипп Миронов, командующий 6-й армией Южного фронта Август Корк и командир 3-го кавалерийского корпуса Южного фронта Николай Каширин. Всем пятерым награду вручили за разгром армии барона Петра Врангеля в Крыму. А 28 ноября такое же почетное революционное оружие получил командир 4-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии Семен Тимошенко за то, что во время Польской компании «своей исключительной храбростью и героизмом вел вверенные ему части, несмотря на тяжелые условия борьбы, к победе над противником».

Сергей Каменев в бытность главнокомандующим вооруженными силами Советской России. Источник: http://obozrenie-chita.ru

Награждение 25 ноября 1920 года создало еще один прецедент, который, правда, так и остался только прецедентом. Бывший войсковой старшина (это казачье звание соответствовало подполковнику в армии) Филипп Миронов стал обладателем сразу трех (!) образцов наградного оружия. Первым был полученный в 1905 году за подвиги в Русско-японской войне так называемый орден Святой Анны IV степени «За храбрость», который прикреплялся к рукояти почетного оружия (отчего оружие называли «Аннинским»), а вторым — полученное уже в 1916 году золотое Георгиевское оружие, приравненное к Ордену Святого Георгия.

Почетное оружие высшей степени

Массовое награждение в ноябре 1920 года осталось единственным в своем роде. В следующем году почетное революционное оружие в знак признания их заслуг в годы Гражданской войны и за участие в ликвидации Кронштадтского мятежа получили восемь красных командиров, в 1922 году — еще один. Но, прежде чем почетное революционное оружие окончательно перестали вручать отличившимся красным командирам, его номенклатуру успели расширить. И сделано это было по единственной причине: чтобы не вручать особо отличившимся советским военачальникам еще одну шашку с изображением ордена Красного Знамени. Вместо него решено было награждать таких людей почетным огнестрельным оружием — фактически высшей степенью этой награды.

Легендарный комбриг Григорий Котовский с почетным революционным оружием, полученным 20 сентября 1921 года за ликвидацию Антоновского восстания. Источник: https://forum-antikvariat.ru

Первыми и единственными обладателями такой награды 5 января 1921 года стали Семен Буденный и Сергей Каменев, оба — за огромную роль, которую они сыграли в ходе Гражданской войны. Они получили очень символическое почетное огнестрельное оружие: пистолеты «Маузер» С-96. В рукояти пистолетов были врезаны изображения ордена Красного Знамени, на правой стороне размещались таблички с именными надписями «Главкому Воорси (Вооруженных сил. — Прим. авт.) Сергею Каменеву» и «Семену Михайловичу Буденному, 1921» и еще две таблички с надписями «РСФСР» и «От ВЦИК».

Интересно, что, как и с почетным революционным холодным оружием, вручение наградных маузеров надолго опередило законодательное обоснование. Только 12 декабря 1924 года президиум ЦИК принял постановление «О награждении лиц высшего комсостава РККА и Флота Почетным революционным оружием». Оно отменяло декрет от 8 апреля 1920 года и устанавливало новые виды почетного революционного оружия: «шашку (кортик) с вызолоченным эфесом, с наложенным на эфес знаком ордена «Красного Знамени» и «револьвер, на рукояти которого прикрепляется орден Красного Знамени и серебряная накладка с надписью: «Честному воину Рабоче-Крестьянской Красной Армии (или Флота) от Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 19... года». На последний пункт стоит обратить внимание: маузеры Буденного и Каменева никак не попадали под определение «револьверов».

Филипп Миронов с первым наградным «Аннинским» оружием, полученным за подвиги во время русско-японской войны, 1905 год. Источник: https://gigabaza.ru

В соответствии с этим постановлением Почетным революционным оружием был награжден всего один человек, который и стал последним, 21-м кавалером этой высокой награды. 23 апреля 1930 года командиру 18-го стрелкового корпуса Степану Вострецову за успешное командование Забайкальской группой войск во время конфликта на КВЖД вручили наградную шашку, сделанную с соблюдением всех новых требований к такому оружию.

И больше ни шашки с орденом Красного Знамени, ни маузеры или револьверы «честным воинам» не вручались. По одной из версий, причиной тому стало введение в 1934 году высшей награды СССР — звания Героя Советского Союза.

Почетное революционное оружие командующего Южным фронтом Михаила Фрунзе, 1920 год. Источник: https://forum.ww2.ru

Только в 1968 году в честь 50-летия Советской Армии в СССР вновь выпустили почетное оружие: золотое, с изображением герба Советского Союза и именными надписями. Его вручили 26 маршалам и генералам, наиболее прославившимся в годы Великой Отечественной войны, в том числе Георгию Жукову , Ивану Коневу , Константину Рокоссовскому , Василию Чуйкову и Василию Соколовскому.