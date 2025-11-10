Жуков Георгий Советский полководец и государственный деятель. Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956).

Жуков — фигура в русской истории исключительная, человек редкого военного таланта. Жизнь то поднимала его до небес, то низвергала. Его боялись такие люди как Сталин и Хрущев, ненавидел Брежнев. Обладая громадной властью, они унижали его, передвигая на второстепенные должности, или вовсе оставляли не у дел, но при всем желании не могли лишить его боевой славы, всемирной известности. Не будем умалять достоинств других полководцев. Каждый из тех, кто вел народ к победе, достоин безграничной признательности. Но пальму первенства надо все-таки отдать Г.К. Жукову, ибо только за ним закрепилось звание, не предусмотренное «табелью о рангах» — Народный Маршал.

Будущий маршал родился в калужской деревне в крестьянской семье. Уехав в Москву, трудился в скорняжной мастерской своего дяди. В 1915 г. был призван в армию, попал рядовым в кавалерию, дослужился до звания унтер-офицера. Воевал храбро, был награжден двумя Георгиевскими крестами. Летом 1916 г. получил тяжелое ранение: был серьезно поврежден слух.

Осенью 1918 г. вступил в Красную Армию, в Гражданскую войну командовал взводом, эскадроном. Первый орден Красного Знамени получил за участие в подавлении крестьянского восстания А.С. Антонова в Тамбовской губернии. В 1925 г. окончил Курсы усовершенствования командного состава кавалерии, в 1930 г. — Курсы высшего начсостава. Его 4-я Кавказская дивизия за дисциплину и боевую подготовку в 1935 г. была награждена орденом Ленина (Жуков также получил орден Ленина). С лета 1938 г. — заместитель командующего войсками Белорусского военного округа.

В июне 1939 г. Жуков возглавил 1-ю армейскую группу, которая на тот момент с трудом сдерживала японскую 6-ю армию, вторгшуюся в районе реки Халхин-Гол на территорию союзной СССР Монголии. Благодаря решительным действиям Жукова японская армия была окружена и уничтожена. Халхин-Гол стал одним из главных причин отказа японского руководства от нападения на СССР. За победу в монгольских степях Жуков получил свою первую звезду Героя Советского Союза и воинское звание генерала армии.

Летом 1940 г. Жуков был назначен командующим Киевским особым военным округом — самым мощным в РККА. В том же году он участвовал в военном походе с целью присоединения к СССР Бессарабии и Северной Буковины. В январе 1941 г. Жуков становится начальником Генштаба и одновременно заместителем наркома обороны.

В годы войны он стал вторым после И.В. Сталина человеком в советской военной иерархии. Был бессменным членом Ставки ВГК, а с августа 1942 г. — единственным заместителем Верховного Главнокомандующего и 1-м заместителем наркома обороны. Неоднократно выезжал в войска как представитель Ставки, командовал разными фронтами, причем нередко в критической ситуации, стоял у истоков многих крупнейших стратегических операций.

Сразу после нападения Германии Сталин отправил Жукова на Юго-Западный фронт, где ему удалось организовать мощный контрудар по наступающим танковым колоннам вермахта. В августе 1941 г. из-за настойчивых требований Жукова отвести войска от Киева Сталин снял его с поста начальника Генштаба, приказав возглавить Резервный фронт.

С этого момента Жуков вновь оказывается в своей стихии — в роли командующего и координатора действий крупных воинских группировок непосредственно в районах боевых действий. Важнейшими этапами полководческой биографии Жукова стали Ельня под Смоленском, оборона Ленинграда и Москвы, контрнаступление под Москвой, Сталинградская и Курская битвы, битва за Днепр, Корсунь-Шевченковская, Белорусская, Висло-Одерская и Берлинская операции.

Под Ельней в августе 1941 г. он провел первую успешную наступательную операцию РККА против вермахта, в ходе которой родилась советская гвардия. В Ленинград Жуков прибыл по заданию Сталина в сентябре 1941 г. в критической обстановке, смог стабилизировать фронт и не допустить захвата блокированного города. Жуков был отозван в октябре в Москву, когда возникла прямая угроза столице. В кризисной ситуации возглавил Западный фронт, который внес решающий вклад в оборону Москвы. По инициативе Жукова был разработан план контрнаступления под Москвой.

Некоторые исследователи пытаются критиковать Жукова, утверждая, что он воевал не уменьем, а числом, побеждая с помощью примитивных лобовых атак, приводивших к огромным потерям. Между тем сам полководец был ярым противником такого способа ведения войны. В его директиве от 9 декабря 1941 г., указывалось, что некоторые наши части вместо обходов и окружения противника выталкивают его с фронта лобовым наступлением и одновременно жалуются на большие потери. Вместо этого Жуков приказывал создавать сильные ударные группы с танками, конницей, автоматчиками и смело обходить укрепленные пункты противника, лишая его возможности маневрировать.

В период Сталинградской битвы Жуков и А.М. Василевский предложили отказаться от частных малоэффективных контрударов, но разработать оригинальную наступательную операцию по окружению и разгрому всей сталинградской группировки противника. Этот замысел был блестяще реализован. Столь же новаторским стал план Жукова и Василевского осуществить летом 1943 г. на Курской дуге сначала оборонительную операцию, позволившую обескровить противника, а затем перейти в мощное контрнаступление.

Для полководческого почерка Жукова характерными были огромная воля и мужество, твердость и настойчивость в отстаивании собственных решений и доведении их до непосредственных исполнителей. В отношениях с подчиненными он далеко не всегда проявлял сдержанность, мог быть грубым и жестоким, но полководец всегда и прежде всего, руководствовался интересами дела. Как правило, в его операциях было меньше безвозвратных потерь, чем у других полководцев.

Были у Жукова и неудачи. Незавершенной осталась Ржевско-Вяземская операция (январь-апрель 1942 г.), не удалось деблокировать окруженную 33-ю армию Западного фронта. Неудачными оказались две воздушно-десантные операции, проведенные в полосе Западного фронта в 1942 г. и 1-го Украинского фронта в 1943 г. Большие потери понесли войска Западного и Калининского фронтов в ноябре-декабре 1942 г. в операции «Марс» — неудачной попытке окружения 9-й немецкой армии на Ржевском выступе. Были у Жукова и другие неудачи и ошибки, но не они, а именно победы, их масштаб и значение определили место и славу полководца в истории Великой Отечественной войны.

В начале 1943 г. после того, как при непосредственной координации Жукова была прорвана блокада Ленинграда, ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1944 г. он получил вторую, а в 1945 г. — третью звезду Героя Советского Союза. Он был дважды за годы войны удостоен высшего полководческого ордена «Победа»«. Исторически справедливо и глубоко символично, что войска под его командованием (1-й Белорусский фронт) в конце войны наступали на главном — берлинском направлении. Именно Жукову было поручено принимать безоговорочную капитуляцию Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. А 24 июня 1945 г. маршал Жуков принимал на Красной площади в Москве исторический Парад Победы.

После окончания войны судьба прославленного полководца складывалась непросто. При Сталине командовал Одесским и Уральским ВО. При Хрущеве Жуков — министр обороны СССР (1955-1957). Ему была вручена еще одна «Золотая звезда», он стал четырежды Героем Советского Союза. Однако Хрущев же отправил Жукова в отставку.

Г.К. Жуков подготовил и с немалыми трудностями издал мемуары — знаменитые «Воспоминания и размышления», выдержавшие с 1969 г. более 10 изданий и переведенные на ряд языков мира.