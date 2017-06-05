«Понять и простить» предателя. К годовщине власовщины «Понять и простить» предателя. К годовщине власовщины На чтение: 2 минуты

29 апреля 1943 года Генштаб вермахта издал «Положение о добровольцах», давшее начало Русской освободительной армии (РОА).

1 марта 2016 года в Санкт-Петербургском институте истории РАН состоялась защита докторской диссертации «Генералитет и офицерский корпус вооруженных формирований КОНР в 1943-46 годах». Её автор вынес на защиту тезис о том, что действия власовцев были “социальным протестом”. 17 из 18 членов учёного совета с этим выводом согласились. И теперь автор диссертации, Кирилл Александров, с лёгкой руки радио «Свобода» стал историком, «преследуемым ФСБ» за свою научную деятельность.

В то же время в современных Норвегии, Нидерландах, Франции мы не слышим о том, что у Квислинга, Мюссерта или Петена тоже была своя правда, и что отношение к этим фигурам спустя 70 лет после окончания войны следует пересмотреть или хотя бы скорректировать.

Почему предавать – понятно и простительно, лишь когда речь заходит о борьбе с СССР? Сегодня, в 73-ю годовщину создания РОА, об этом стоит поговорить.

Власов

РОА – это в первую очередь генерал Власов. Многие и названия его армии не помнят, а потому пользуются более коротким и понятным: «власовцы». А раз так, полезно вспомнить, откуда он взялся у немцев.

Родился в 1901 году, в Красной Армии с 1919 года, прошёл Гражданскую. Затем учился, закончил военную академию. 1938 – военный советник СССР в Китае, 1939 – главный советник.

В 1941 году участвовал в обороне Киева, затем Москвы. В обоих случаях характеризовался положительно, Жуков отмечал его как способного командира, одного из спасителей столицы.

В марте 1942 года Власов в составе комиссии ГКО прибыл на Волховский фронт, войска которого пытались прорвать блокаду Ленинграда. По итогам работы комиссии Власов сменил командующего 2-й ударной армией, однако к тому времени смена командования не могла спасти ситуацию. Армия попала в окружение и к концу июня 1942 г перестала существовать.

11 июля Власов попал в плен. В плену дал согласие сотрудничать с немцами. Вначале на идеологическом фронте (воззвания т.н. «Русского комитета», статья «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом», – всё это использовалось немцами как материал для листовок). А затем и как будущий командующий РОА, о создании которой он просил немцам сам.

Извилистый путь РОА

Мы уже писали, что после Сталинграда в отношении немцев к покорённым ими «неполноценным народам» становится больше прагматизма. 29 апреля 1943 года генштаб вермахта издал положение о добровольцах, согласно которому все русские, изъявившие желание служить Рейху, были объединены в РОА. Однако некоторое время это оставалось больше пропагандистским шагом. У РОА был командующий, штаб, подразделения, но всё это – на бумаге. Летом 1943 года Гитлер отрицательно отнёсся к идее РОА, и всё подвисло в воздухе.

Ситуация изменилась только после покушения на Адольфа Гитлера в 1944 году. В руководстве Рейха произошли перестановки, ответственным за подготовку новых боевых соединений стал Гиммлер, которому оказалось проще отстоять необходимость такого шага перед фюрером. Поэтому на практике армия – сформированные подразделения с личным составом и вооружением – возникла только к концу 1944 года. Вначале Гиммлеру удалось пролоббировать создание двух дивизий, но к концу марта 1945 года РОА насчитывала уже до 120 тыс человек и имела в своём составе даже авиацию. Впрочем, частично этот взрывной рост объясняется тем, что в 1945 году под командование РОА свели всех русских коллаборантов (вроде казачьих формирований Шкуро и Краснова).

Если не считать их, то навоевать РОА много не успела. 1-я дивизия РОА приняла участие в попытке ликвидации плацдарма, занятого Красной Армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Попытка оказалось неудачной, после чего дивизия вышла из подчинения немцев и даже успела поучаствовать в освобождении Праги.

Отдельно следует отметить, что активизация формирования РОА в 1944 году имела политическую составляющую. РОА стала вооружёнными силами Комитета освобождения народов России (КОНР), который имитировал союзное Германии российское правительство. Своего рода запоздалая попытка реализовать идею венгерского союзника Гитлера Миклоша Хорти, высказанную ещё в 1941 году: « Почему это монголам, киргизам, башкирам и прочим надо быть русскими? Если превратить существующие сегодня советские республики в самостоятельные государства вопрос был бы решён».

После войны

Вопрос армии Власова был согласован союзниками заранее, в ходе Ялтинской конференции. СССР настоял на выдаче независимо от того, в чьей зоне оккупации окажутся её солдаты и офицеры.

12 мая части СМЕРШ задержали Власова, позже – начальника штаба РОА, а также получили от американцев четырёх генералов армии. В 1946 году все они были повешены.

Оправдание предательства

Власов и власовцы – классические коллаборанты Второй мировой, и «политический» козырёк КОНР не отличает их от прочих.

Зачем у нас этот простой факт пытаются размыть какими-то «научными дискуссиями» и почему мы не видим аналогичных «научных дискуссий» о допустимости предательства из социального протеста на Западе?

Историческая «легитимизация власовцев для русских» имеет три важные функции:

1) разрушает историческую преемственность власти и государства, превращая Власова из обычного предателя в фигуру исторического процесса – политического лидера с собственной партией. Это быть сторонником предателя быть стыдно и позорно, а быть сторонником «одной из сторон в гражданской войне, волею судеб проигравшей» – уже даже как-то трагично и возвышенно;

2) подводит к мысли, что у предательства вообще могут быть оправдания. Что можно «под гнётом обстоятельств» начать беззаветно служить врагу, взять у него оружие и воевать с ним против своих — «для их же пользы» (любопытно, кстати, что современные нам власовцы, понимающие и прощающие войну Власова за Гитлера – это, как правило, те же люди, что не видят никаких оправданий «похабному миру» большевиков с Германией в 1918-м);

3) в конечном итоге — как может пытается выбить из-под ног у граждан самоощущение народа-победителя. И переформатировать его в народ-жертву.

…А на самом Западе такой задачи нет. И поэтому дурацких дискуссий о том, чтобы понять и простить предателей — не ведётся.

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