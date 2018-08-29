Как в Красной Армии появились погоны В самый разгар Великой Отечественной войны произошло событие, которого трудно было ожидать. В январе 1943 года в рамках реформы обмундирования были введены погоны для личного состава Красной Армии. А ведь еще совсем недавно погоны являлись символом контрреволюционного белого офицерства. Для тех, кто надел погоны в 1943 году, во время Гражданской войны слово «золотопогонники» было ругательным. Все четко было определено в Декрете об уничтожении сословий и гражданских чинов от 23 ноября 1917 года, в котором также отменялись и погоны. Правда, они продержались на плечах белых офицеров до конца Гражданской войны. Кстати, проверить свои знания о событиях 100-летней давности вы можете ЗДЕСЬ.... На чтение: 1 минута

В самый разгар Великой Отечественной войны произошло событие, которого трудно было ожидать. В январе 1943 года в рамках реформы обмундирования были введены погоны для личного состава Красной Армии.

А ведь еще совсем недавно погоны являлись символом контрреволюционного белого офицерства. Для тех, кто надел погоны в 1943 году, во время Гражданской войны слово «золотопогонники» было ругательным. Все четко было определено в Декрете об уничтожении сословий и гражданских чинов от 23 ноября 1917 года, в котором также отменялись и погоны. Правда, они продержались на плечах белых офицеров до конца Гражданской войны. Кстати, проверить свои знания о событиях 100-летней давности вы можете ЗДЕСЬ .

П.В. Рыженко. Царские погоны. Фрагмент

В Красной Армии военнослужащие выделялись лишь по должностям. Имелись нашивки на рукаве в форме геометрических фигур (треугольники, квадраты, ромбы) и на бортах шинели. По ним «считывалось» звание и принадлежность к родам войск. До 1943 года, кто есть кто, можно было определить по виду петлиц на воротнике и нарукавных шевронов.

Справедливости ради надо заметить, что изменения стали происходить в армии уже в тридцатые годы. Появились воинские звания, существовавшие еще в царской армии. К 1940 году возникли генеральские, а также адмиральские звания.

Первые варианты новой формы (уже с погонами) были разработаны в самом начале 1941 года, но начавшаяся война и отсутствие успехов на фронте не способствовали подобным нововведениям. В 1942 году новая форма была положительно оценена Главным политуправлением РККА, и оставалось только дождаться громкой победы Красной Армии. Таким событием стала Сталинградская битва, когда была разгромлена армия фельдмаршала Паулюса на Волге.

Погоны маршалов, генералов и офицеров Красной Армии и НКВД образца 1943 г.

Советские погоны походили на царские, но и отличались от них. Новые образцы были шире на 5 мм и не имели шифровок (номер полка или вензель шефа полка). Младшим офицерам полагались погоны в один просвет и от одной до четырех звездочек, а у старших офицеров погоны были с двумя просветами и имели от одной до трех звездочек. Были восстановлены и лычки для младших командиров, не остались без погон и рядовые солдаты.

И еще один важный момент, связанный с введением новой формы: в официальный язык вернулось старое слово «офицер». До этого был «командир Красной Армии». Постепенно «офицер», «офицерский состав» заполнили разговоры военнослужащих, а позднее перешли и в официальные документы. Представьте себе, как звучало бы название любимого всеми фильма В. Рогового «Офицеры» в старой редакции: «Командиры Красной Армии»?

Так для чего все-таки ввели погоны? Считается, что «вождь» просчитал все будущие выгоды от проведенной реформы. Введение погон неразрывно связывало Красную Армию с героической, боевой историей русской армии. Не зря же в это время были утверждены полководческие ордена , связанные с именами Кутузова , Суворова , Нахимова, Ушакова и Невского, а наиболее отличившиеся воинские подразделения получали звания Гвардейских.

Полевые и повседневные погоны младших командиров, красноармейцев, курсантов, воспитанников спецшкол и суворовцев

Победа под Сталинградом переломила ход войны, а изменения в форме позволили еще больше воодушевить армию. После данного указа в газетах сразу появились статьи на эту тему. Что очень важно, в них подчеркивалась символика неразрывной связи русских побед.

Бытовало еще и такое предположение, что на введение погон повлияла любовь Сталина к пьесе М. Булгакова «Дни Турбиных», но это пусть останется уделом изобретателей мифов…

Узнать подробнее об истории формы русских солдат вы сможете в Музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества . Приглашаем!