Памятник С.С.Прокофьеву В 2016 году в Москве, в Камергерском переулке, был открыт памятник Прокофьеву, созданный Российским военно-историческим обществом и Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени Глинки На чтение: 1 минута

23 апреля (н. ст.) 1891 года родился Сергей Сергеевич Прокофьев, русский и советский деятель искусств, пианист, композитор, дирижер, лауреат шести Сталинских и одной Ленинской премий, народный артист РСФСР. В 2016 году в Москве, в Камергерском переулке, был открыт памятник Прокофьеву, созданный Российским военно-историческим обществом и Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени Глинки. Автором памятника выступил народный художник России Андрей Ковальчук.

Юное дарование

Прокофьев родился в Екатеринославской губернии, в имении Сонцовка. Его отец, Сергей Алексеевич, выходец из купеческой семьи, был агрономом. Мама Прокофьева, Мария Григорьевна, очень любила музыку, часто музицировала, исполняя в основном шедевры Шопена и Бетховена. Проявивший интерес к пианино в раннем возрасте, маленький Сережа начал свои занятия музыкой именно под руководством матери, и свои первые небольшие фортепианные пьесы композитор создал уже тогда. Летом 1902 и 1903 годов юный Прокофьев брал частные уроки по теории и композиции музыки, благодаря которым впоследствии сумел создать оперу «Пир во время чумы». В 1904 году, уже имея в своем арсенале несколько пьес, опер, симфоний и сонат, Прокофьев поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию. За исполнение на выпускном экзамене Первого концерта для фортепиано с оркестром его наградили золотой медалью и премией им. Антона Рубинштейна.

Отъезд и возвращение

С началом Первой мировой войны Сергея Сергеевича на фронт не призвали – единственный сын в семье. В 1918 году композитор, будучи человеком аполитичным, отправился через Японию в концертное турне по США, в 1922 году поселился в Германии, на следующий год переселился в Париж, где продолжал творить, выезжать на длительные гастроли в европейские страны и Америку. Поскольку командировочное удостоверение, выданное советской властью, истекло в 1918 году, композитор утратил советское гражданство.

Для гастролей по СССР в 1927 году Прокофьев с супругой получили советские паспорта, а в 1929 году – еще раз, уже новые. Оба раза гастроли по СССР были по-настоящему успешными. В середине 1930-х годов композитор с семьей окончательно переехал в Москву и с того времени лишь дважды выезжал в заграничные турне. В годы Великой Отечественной войны Прокофьев активно творил, в том числе написал музыку для фильма Сергея Эйзенштейна « Иван Грозный » (ранее – для « Александра Невского »). Великого композитора и исполнителя не стало в день смерти Сталина , 5 марта 1953 года.

Творчество

По меркам XX века Прокофьев был музыкальным футуристом, поскольку предпочитал дерзко-новаторские средства выразительности. Именно как новатор музыкального языка он и вошёл в историю. В области гармонии и ритмики своеобразие стиля Прокофьева наиболее заметно. На всём протяжении музыкального пути Сергея Сергеевича критики, а порой и публика нередко давали негативные отзывы. В наибольшей мере «досталось» мелодиям Прокофьева. Их называли очень банальными, тогда как это было с точностью до наоборот. Вместе с тем, если какое-либо произведение во время премьеры не находило отклика у публики, то Прокофьев его в последующем использовал с разной степенью переработки, поскольку считал, что неуспех – это собственная недоработка автором качественного по своей сути материала.

Кстати, Прокофьева занимала не только музыка. Он великолепно играл в шахматы, неоднократно встречался с лучшими шахматистами своего времени. Ему принадлежала новаторская идея заменить стандартную шахматную доску на шестиугольную.