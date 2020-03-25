Защищая небо нежными руками: как комсомолки служили в ПВО 25 марта 1942 года на службу в противовоздушную оборону СССР были мобилизованы сто тысяч комсомолок Один из самых выдающихся советских кинофильмов о войне — знаменитая двухсерийная лента «А зори здесь тихие» — посвящен именно им, девушкам-зенитчицам. И, согласитесь, подобных примеров мало. Когда заходит речь о женщинах на Великой Отечественной войне, в первую очередь вспоминают, как правило, летчиц, снайперов и санитарок. Хотя именно в противовоздушной обороне воевало больше всего девушек — около 177 тысяч! И подавляющее большинство, порядка 120 тысяч из них, попали в войска согласно постановлению Госкомитета обороны от 25 марта 1942 года, которое предписывало заменить молодыми комсомолками служащих в... На чтение: 3 минуты

25 марта 1942 года на службу в противовоздушную оборону СССР были мобилизованы сто тысяч комсомолок

Один из самых выдающихся советских кинофильмов о войне — знаменитая двухсерийная лента «А зори здесь тихие» — посвящен именно им, девушкам-зенитчицам. И, согласитесь, подобных примеров мало. Когда заходит речь о женщинах на Великой Отечественной войне , в первую очередь вспоминают, как правило, летчиц, снайперов и санитарок. Хотя именно в противовоздушной обороне воевало больше всего девушек — около 177 тысяч! И подавляющее большинство, порядка 120 тысяч из них, попали в войска согласно постановлению Госкомитета обороны от 25 марта 1942 года , которое предписывало заменить молодыми комсомолками служащих в войсках ПВО мужчин.

Заменить красноармейцев на комсомолок

Постановление ГКО СССР №1488 называлось «О мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО». На нем стоит подпись председателя Госкомитета обороны Иосифа Сталина , и, судя по сохранившемуся в архиве проекту документа, Сталин же и вносил в него правки. Постановление появилось на свет в один из самых тяжелых моментов Великой Отечественной войны. К весне 1942 года значительная часть людских ресурсов, которыми располагал Советский Союз накануне нападения гитлеровской Германии, была исчерпана. Немалая часть мужчин, которые могли бы отправиться на фронт, оказалась к тому времени в оккупированных областях; на остальной же территории страны молодых призывников осталось немного, и приходилось расширять диапазон призывных возрастов. В то же время под руками Комитета обороны отыскался отличный ресурс — обученные молодые бойцы и офицеры, служившие в разного рода частях противовоздушной обороны не на фронте, а в ближайшем или дальнем тылу. Численность этого резерва была оценена в сто тысяч человек — немалое подспорье для армии, которая как раз в этот момент готовилась к крупному наступлению на Харьков. Но просто взять и забрать такое колоссальное число людей из войск ПВО было невозможно, и их решили заменить девушками-комсомолками, которые не подлежали призыву.

Девушки-военнослужащие из частей аэростатов воздушного заграждения на проспекте Сталина в Мурманске, 1943 год

Источник: narzur.ru

К этому времени в Красной Армии уже воевало достаточно много девушек и женщин — в основном в медсанбатах, поскольку медики как раз подлежали мобилизации. Кроме того, мобилизованы были женщины-ветеринары (лошади по-прежнему оставались одной из главных тягловых сил в войсках) и женщины, которые имели специальную техническую подготовку. Попадали в действующую армию и те девушки-добровольцы, которые отличились особенно меткой стрельбой в рамках движения «Ворошиловские стрелки»: они получали снайперскую подготовку. Но массовым участие женщин в боевых действиях еще нельзя было назвать. И вот теперь предстояло эту ситуацию кардинально изменить.

Полтора месяца на обучение

Цель такой массовой мобилизации девушек в ПВО в постановлении была обозначена как «наиболее целесообразное использование обученных контингентов и для усиления ими действующей армии». Высвобождавшихся из подразделений противовоздушной обороны красноармейцев планировалось использовать для укомплектования выводимых с фронта стрелковых дивизий и стрелковых бригад. А на их места — телефонистов, радистов, прибористов зенитной артиллерии, разведчиков-наблюдателей, расчетов прожекторных станций, зенитных пулеметов и аэростатов заграждения — как раз и должны были прийти комсомолки. Причем не абы какие, а соответствовавшие довольно строго определенным критериям: возраст — от 19 до 25 лет, с образованием не ниже 5-7 классов, а 40% мобилизованных комсомолок должны были иметь полное среднее образование. И это объяснимо: им предстояло иметь дело с не самой простой техникой, в том числе и со сложными приборами воздушного наблюдения, а это требовало хорошей подготовки. На выполнение постановления отводилось всего полтора месяца: мобилизацию комсомолок требовалось закончить к 10 апреля 1942 года.

Женский техперсонал 586-го истребительного авиаполка ПВО обслуживает истребитель Як-1 на аэродроме под Сталинградом, сентябрь 1942

Источник: waralbum.ru

Собранных по всей стране девушек планировалось распределить по подразделениям ПВО неравномерно. Больше всего — 45 тысяч человек — направляли в зенитную артиллерию, чуть меньше — 40 тысяч — в службу ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи). Семь тысяч шли служить в зенитно-прожекторные части, пять тысяч — в части аэростатов воздушного заграждения и всего три тысячи — в зенитно-пулеметные части. И далеко не все попадали на службу сразу после призыва. Прямо из военкоматов отправлялись служить те, кого определили в подразделения обслуживания, поскольку им не требовалось никакой специальной подготовки. На обучение девушек, определенных в зенитную артиллерию и в зенитно-пулеметные части, как и тех, кто обслуживал аэростаты ПВО, отводилось полтора месяца. А для подготовки прожектористок и связистов службы ВНОС был определен срок в два месяца: им предстояло иметь дело с самой сложной техникой.

Подвиг сталинградских зенитчиц

Сегодня уже трудно представить себе, насколько высок оказался энтузиазм молодых девушек и женщин, которые с первых дней войны осаждали военкоматы и райкомы комсомола с просьбами направить их на фронт. Теперь у них появилась вполне реальная возможность встать на защиту своей Родины наравне с мужчинами — и они ею воспользовались: к 10 апреля число мобилизованных комсомолок превысило 120 тысяч человек! Из Сибири и с Урала на запад, в сторону фронта, двигались целые команды мобилизованных комсомолок, которые попадали в учебные подразделения, а через полтора месяца прибывали в качестве пополнения в дивизионы и полки зенитной артиллерии, прожекторные отряды и на посты ВНОС.

Территория, которую прикрывали сформированные в основном из женского контингента подразделения и соединения противовоздушной обороны (как правило, командные должности в таких частях оставались все-таки за мужчинами, имевшими специальное военное образование), была немаленькой. В зону действия прифронтовой ПВО попадала полоса глубиной 300 км от линии фронта! Но обстановка на том этапе Великой Отечественной войны менялась порой настолько стремительно, что подчас зенитчицам, прикрывавшим прифронтовые города, вдруг доводилось вести огонь прямой наводкой по немецким танкам. Самым ярким примером такого героического боя стала оборона Сталинградского тракторного завода, в которой 23-24 августа 1943 года принимал участие 1077 зенитный полк. Немалую часть должностей в этом подразделении занимали девушки, мобилизованные по тому самому мартовскому постановлению, и когда в бою погибли почти все мужчины-зенитчики, именно они встали им на смену.

Девушки-военнослужащие 2-й дивизии аэростатов заграждения Особой Московской армии ПВО закрепляют аэростат на месте стоянки. Москва, площадь Революции, лето 1943 года

Источник: waralbum.ru

По данным исследователей-энтузиастов, собирающих сведения о противостоянии 1077-го зенитного полка и немецкой 16-й танковой дивизии, за двое суток боев погибли и пропали без вести 354 советских бойца, в том числе 46 девушек — орудийных номеров, телефонисток, операторов приборов управления зенитным огнем, разведчиц, санинструкторов и даже поваров и метеонаблюдателей. Когда ворвавшиеся на позиции зениток немцы увидели, кто им противостоял, они были шокированы: в первоначальных боевых документах даже появились записи о том, что оборону в этом районе держали зенитные подразделения, полностью укомплектованные женщинами!

Каждая третья из полумиллиона

Подвиг зенитчиц Сталинграда был не единственным, но все-таки главные свои бои девушки-военнослужащие ПВО выдержали, обороняя от немецких налетов города, пути сообщения и другие важные объекты. Они защищали небо Ленинграда и Москвы , прикрывали советские войска на Северном Кавказе и вдоль Волги, отражали массированные налеты на Мурманск и Архангельск, где разгружались союзные конвои, доставлявшие в СССР технику и снаряжение… «Боеспособность женских расчетов и батарей была ничуть не ниже боеспособности тех зенитных подразделений, расчеты которых были укомплектованы преимущественно мужчинами», — писал в своих воспоминаниях маршал Советского Союза Василий Чуйков, во время Сталинградской битвы командовавший знаменитой 62-й армией.

Групповой портрет военнослужащих дивизиона 329-го зенитно-артиллерийского полка в городе Комарно, Чехословакия, 1945 год

Источник: morpolit.milportal.ru

По данным Минобороны, всего за годы войны на военную службу было призвано свыше 490 тысяч женщин, из них почти половина — 235 тысяч — отправилась в армию в том самом 1942 году. Призыв ста тысяч комсомолок в противовоздушную оборону был первым подобным мероприятием. 15 апреля 1942 года состоялась мобилизация 30 000 женщин, которым предстояло служить в войсках связи, а 18 апреля была объявлена мобилизация женщин (около 40 тысяч человек) для замены военнослужащих-мужчин на технических и обслуживающих должностях в ВВС. Согласно рассекреченным не так давно общим данным о службе женщин в Красной Армии в годы войны, около 42 тысяч из них служили в войсках связи, свыше 41 тысячи воевали медиками, около 40 тысяч — в авиации (в том числе летчиками, штурманами и воздушными стрелками в трех женских авиаполках), а 21 тысяча — в военно-морском флоте. Широко известны женщины-снайперы — например, герой обороны Севастополя Людмила Павличенко, были женщины-танкисты — такие как Герой Советского Союза Мария Октябрьская и женщины-пулеметчицы — например, полный кавалер ордена Славы Дануте Станилиене. Но среди девяти десятков девушек и женщин, заслуживших в годы войны высшее звание Героя Советского Союза, не оказалось ни одной зенитчицы или прожектористки, хотя больше всего женщин служило именно в войсках противовоздушной обороны.

Обложка: Зенитчица Татьяна Шморгунова (справа) с боевыми подругами из расчета дальномерного поста у переправы через реку Одер, 1945 год. Источник: stalingrad.vpravda.ru

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