Сто тысяч комсомолок по призыву
У войны не женское лицо. Эту фразу мы слышали много раз. Но никто и никогда не забудет подвига тысяч советских женщин, которые наряду с мужчинами приближали нашу победу. Зоя Космодемьянская, Людмила Павличенко, Марина Раскова, Лидия Литвяк, Елена Мазаник и многие другие героини войны навечно вписаны в книгу славы Великой Отечественной. Но на фоне их подвигов стоит вспомнить и о десятках тысяч наших девушек, которые адресным образом призывались в армию. Об этом документ, который мы публикуем ниже – и постановление Государственного Комитета Обороны СССР № ГОКО-1488сс от 25 марта 1942 года. Идёт первая военная весна, стране очень тяжело, и принимается решение...
На чтение: 1 минута
У войны не женское лицо. Эту фразу мы слышали много раз. Но никто и никогда не забудет подвига тысяч советских женщин, которые наряду с мужчинами приближали нашу победу.
Зоя Космодемьянская, Людмила Павличенко, Марина Раскова, Лидия Литвяк, Елена Мазаник и многие другие героини войны навечно вписаны в книгу славы Великой Отечественной. Но на фоне их подвигов стоит вспомнить и о десятках тысяч наших девушек, которые адресным образом призывались в армию. Об этом документ, который мы публикуем ниже – и постановление Государственного Комитета Обороны СССР № ГОКО-1488сс от 25 марта 1942 года.
Идёт первая военная весна, стране очень тяжело, и принимается решение призвать в войска ПВО, в том числе в службу ВНОС (Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи) 100 тысяч девушек в возрасте от 19 до 25 лет. Это не просто комсомолки, а лучшая часть женского комсомольского контингента: 40 процентов из них должны иметь полное среднее образование, что до войны случалось далеко не в обязательном порядке, да и пять классов, без окончания которых в ПВО не призывали, тоже заканчивали далеко не все.
И другая цель в постановлении очень ясно обозначена – высвобождаемых специалистов-мужчин в том же количестве 100 тысяч человек использовать на укомплектование выводимых с фронта стрелковых дивизий и стрелковых бригад. Решение жёсткое, но в те военные дни остро необходимое. Через три года для тех из них, кто доживёт, наступит совсем другая весна – победная…
Сов. секретно
О мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО
В целях наиболее целесообразного использования обученных контингентов и для усиления ими действующей армии Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Заменить в войсках противовоздушной обороны территории страны 100 000 красноармейцев женщинами для замещения должностей: телефонистов, радистов, прибористов зенитной артиллерии, разведчиков-наблюдателей за воздухом зенитной артиллерии и постов службы ВНОС, некоторых номеров прожекторных станций, зенитных пулемётов и аэростатов заграждения, а также разных специалистов подразделений обслуживания.
2. Обязать ЦК ВЛКСМ мобилизовать к 10 апреля 1942 года в войска противовоздушной обороны территории страны 100 000 девушек-комсомолок в возрасте 19-25 лет, из них 40% с полным средним образованием и остальных с образованием не ниже 5-7 классов.
Мобилизацию произвести порайонно в соответствии с заявкой командующего войсками ПВО на территории страны.
3. Мобилизуемых девушек-комсомолок направить для замены красноармейцев в войсках ПВО территории страны:
а) в зенитную артиллерию – 45 000;
б) в зенитно-пулемётные части – 3 000;
в) в зенитно-прожекторные части – 7 000;
г) в части аэростатов воздушного заграждения – 5 000;
д) в части службы ВНОС – 40 000.
4. Замену мобилизованными девушками-комсомолками красноармейцев мужчин в войсках ПВО на территории страны произвести в сроки:
а) в подразделениях обслуживания – немедленно после призыва;
б) специалистов в частях зенитной артиллерии не позднее чем через полтора месяца после призыва;
в) специалистов зенитно-прожекторных частей – через два месяца после призыва;
г) специалистов аэростатов заграждения – через полтора месяца после призыва;
д) пулемётчиков – через полтора месяца после призыва;
е) наблюдателей-телефонистов постов службы ВНОС – через два месяца после призыва.
5. Освобождающихся красноармейцев, после замены их девушками-комсомолками, использовать на укомплектование выводимых с фронта стрелковых дивизий и стрелковых бригад по плану Главупроформа Красной Армии.
6. Мобилизованных девушек-комсомолок, назначаемых на должности красноармейцев, входящих в состав строевого расчёта подразделений (артиллеристы, пулемётчики, прожектористы, аэростатчики, связисты, вносовцы, разведчики) обеспечивать всеми видами довольствия наравне с военнослужащими и распространить на них действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года и постановления СНК СССР от 16 июля 1940 г. № 1269; назначаемых же на административно-хозяйственные должности (писаря, делопроизводители, кладовщики, повара, фельдшера, санитары, санинструкторы, портные) содержать как вольнонаёмных.
7. На период обучения в частях ПВО мобилизованных девушек-комсомолок выделить НКО 100 000 полуторамесячных пайков.
8. Обязать т. Драчёва в месячный срок изготовить 90 000 комплектов обмундирования для мобилизуемых девушек-комсомолок.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Куликовская битва. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Оборона Севастополя. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России