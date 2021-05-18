Сто тысяч комсомолок по призыву У войны не женское лицо. Эту фразу мы слышали много раз. Но никто и никогда не забудет подвига тысяч советских женщин, которые наряду с мужчинами приближали нашу победу. Зоя Космодемьянская, Людмила Павличенко, Марина Раскова, Лидия Литвяк, Елена Мазаник и многие другие героини войны навечно вписаны в книгу славы Великой Отечественной. Но на фоне их подвигов стоит вспомнить и о десятках тысяч наших девушек, которые адресным образом призывались в армию. Об этом документ, который мы публикуем ниже – и постановление Государственного Комитета Обороны СССР № ГОКО-1488сс от 25 марта 1942 года. Идёт первая военная весна, стране очень тяжело, и принимается решение... На чтение: 1 минута

У войны не женское лицо. Эту фразу мы слышали много раз. Но никто и никогда не забудет подвига тысяч советских женщин, которые наряду с мужчинами приближали нашу победу.

Зоя Космодемьянская, Людмила Павличенко, Марина Раскова, Лидия Литвяк, Елена Мазаник и многие другие героини войны навечно вписаны в книгу славы Великой Отечественной. Но на фоне их подвигов стоит вспомнить и о десятках тысяч наших девушек, которые адресным образом призывались в армию. Об этом документ, который мы публикуем ниже – и постановление Государственного Комитета Обороны СССР № ГОКО-1488сс от 25 марта 1942 года.

Идёт первая военная весна, стране очень тяжело, и принимается решение призвать в войска ПВО, в том числе в службу ВНОС (Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи) 100 тысяч девушек в возрасте от 19 до 25 лет. Это не просто комсомолки, а лучшая часть женского комсомольского контингента: 40 процентов из них должны иметь полное среднее образование, что до войны случалось далеко не в обязательном порядке, да и пять классов, без окончания которых в ПВО не призывали, тоже заканчивали далеко не все.

И другая цель в постановлении очень ясно обозначена – высвобождаемых специалистов-мужчин в том же количестве 100 тысяч человек использовать на укомплектование выводимых с фронта стрелковых дивизий и стрелковых бригад. Решение жёсткое, но в те военные дни остро необходимое. Через три года для тех из них, кто доживёт, наступит совсем другая весна – победная…

Сов. секретно

О мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО

В целях наиболее целесообразного использования обученных контингентов и для усиления ими действующей армии Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Заменить в войсках противовоздушной обороны территории страны 100 000 красноармейцев женщинами для замещения должностей: телефонистов, радистов, прибористов зенитной артиллерии, разведчиков-наблюдателей за воздухом зенитной артиллерии и постов службы ВНОС, некоторых номеров прожекторных станций, зенитных пулемётов и аэростатов заграждения, а также разных специалистов подразделений обслуживания.

2. Обязать ЦК ВЛКСМ мобилизовать к 10 апреля 1942 года в войска противовоздушной обороны территории страны 100 000 девушек-комсомолок в возрасте 19-25 лет, из них 40% с полным средним образованием и остальных с образованием не ниже 5-7 классов.

Мобилизацию произвести порайонно в соответствии с заявкой командующего войсками ПВО на территории страны.

3. Мобилизуемых девушек-комсомолок направить для замены красноармейцев в войсках ПВО территории страны:

а) в зенитную артиллерию – 45 000;

б) в зенитно-пулемётные части – 3 000;

в) в зенитно-прожекторные части – 7 000;

г) в части аэростатов воздушного заграждения – 5 000;

д) в части службы ВНОС – 40 000.

4. Замену мобилизованными девушками-комсомолками красноармейцев мужчин в войсках ПВО на территории страны произвести в сроки:

а) в подразделениях обслуживания – немедленно после призыва;

б) специалистов в частях зенитной артиллерии не позднее чем через полтора месяца после призыва;

в) специалистов зенитно-прожекторных частей – через два месяца после призыва;

г) специалистов аэростатов заграждения – через полтора месяца после призыва;

д) пулемётчиков – через полтора месяца после призыва;

е) наблюдателей-телефонистов постов службы ВНОС – через два месяца после призыва.

5. Освобождающихся красноармейцев, после замены их девушками-комсомолками, использовать на укомплектование выводимых с фронта стрелковых дивизий и стрелковых бригад по плану Главупроформа Красной Армии.

6. Мобилизованных девушек-комсомолок, назначаемых на должности красноармейцев, входящих в состав строевого расчёта подразделений (артиллеристы, пулемётчики, прожектористы, аэростатчики, связисты, вносовцы, разведчики) обеспечивать всеми видами довольствия наравне с военнослужащими и распространить на них действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года и постановления СНК СССР от 16 июля 1940 г. № 1269; назначаемых же на административно-хозяйственные должности (писаря, делопроизводители, кладовщики, повара, фельдшера, санитары, санинструкторы, портные) содержать как вольнонаёмных.

7. На период обучения в частях ПВО мобилизованных девушек-комсомолок выделить НКО 100 000 полуторамесячных пайков.

8. Обязать т. Драчёва в месячный срок изготовить 90 000 комплектов обмундирования для мобилизуемых девушек-комсомолок.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

И. Сталин