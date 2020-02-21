Лев Доватор: генерал на коне, сеющий ужас в тылу врага Семь фактов из биографии самого знаменитого кавалерийского командира Великой Отечественной войны На чтение: 3 минуты

Семь фактов из биографии самого знаменитого кавалерийского командира Великой Отечественной войны

Имя Льва Доватора стало таким же символом обороны Москвы в октябре-ноябре 1941 года, как имена комдива генерал-майора Ивана Панфилова или летчика младшего лейтенанта Виктора Талалихина. Все трое даже похоронены рядом на московском Новодевичьем кладбище. Лихие кавалерийские рейды по немецким тылам и умение нанести удар там и тогда, когда и где это будет наиболее эффективно, вывели генерал-майора Доватора в число лучших советских военачальников первого, самого тяжелого этапа войны. А это превратило его и в одну из солдатских легенд, и в одного из самых опасных противников вермахта.

«Генерал Доватор в бою». Картина художником братьев Семена и Степана Аладжаловых, 1942 год

Источник: ursa-tm.ru

Кавалерист по собственной воле

Выходец из крестьянской семьи, уроженец Витебской губернии, Лев Доватор по воле своих родителей получил самое ценное, что можно было получить в первые десятилетия ХХ века — образование. Родившийся 20 февраля 1903 года выпускник церковно-приходской школы, он в пятнадцать лет снова сел за парту только что организованной «школы второй ступени» — аналога современной старшей школы. Этого хватило, чтобы получить возможность продвинуться по комсомольской линии и окончить партийную школу в Минске. А в сентябре 1924 года молодой комсомольский работник круто меняет свою жизнь и идет добровольцем в Красную Армию . Там тоже ценили людей с образованием, и через пять месяцев службы начальником склада молодой кавалерист Доватор отправляется учиться на Военно-химические курсы. И может быть, кавалерия не получила бы своего легендарного генерала, если бы командование 7-й кавдивизии, куда попал служить свежеиспеченный начхим, не отправило Льва Доватора учиться в Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую школу начсостава РККА.

Лев Доватор в начале своей карьеры профессионального военного, середина 1920-х годов

Источник: из фондов госархива Ставропольского края

Испанский опыт капитана Доватора

В строевых частях выпускник кавалерийской школы провел всего семь лет, с 1929-го по 1936-й, после чего уехал в Москву, в академию имени Фрунзе. Много позже будут рассекречены данные о том, что, будучи слушателем академии, Доватор полгода провел в командировке в Испании , осваивая и накапливая опыт действий в тылу противника. Видимо, сыграло роль то, что последний год перед отъездом на учебу он прослужил комиссаром отдельного разведбатальона, и потому на испанской земле Доватор оказался в распоряжении Станислава Ваушпасова — старшего советника по разведывательно-диверсионным операциям при штабе 14-го партизанского корпуса республиканской армии. Именно из Испании, как считают биографы генерала, он и привез представление о тактике мобильных кавалерийских групп, которым позднее воспользовался под Москвой: подобными оперировали франкисты, у которых марокканские конники при поддержке бронемашин выполняли роль ударных кулаков.

Слушатель Военной академии имени Фрунзе капитан Лев Доватор, 1936 год

Источник: samlib.ru

Начштаба «кремлевских» конников

Вернувшись из Испании и окончив академию, майор Лев Доватор получил назначение в Особый кавалерийский полк при наркомате обороны СССР, дислоцировавшийся в Москве. В январе 1939 года он стал начальником штаба этого соединения, которое уже в ноябре было переформировано в Особую кавалерийскую бригаду. Соединение имело неофициальный статус «кремлевского», и его конников использовали при съемках фильма «Александр Невский» . Позднее родилась легенда, что командовал конной группой и даже дублировал в некоторых сценах Николая Черкасова — исполнителя главной роли новгородского князя, сам Доватор. Второе вполне возможно, поскольку Доватора абсолютно заслуженно считали отличным наездником. А вот первое маловероятно: съемки фильма проходили в 1938 году, когда Лев Михайлович еще был слушателем академии и не имел отношения к «кремлевской» коннице. Зато позднее он дважды возглавлял колонну бригады на праздничных парадах в Москве . И именно во время службы в этом соединении получил свою первую награду – 22 февраля 1941 года удостоен ордена Красной Звезды.

Начштаба 1-й Особой кавалерийской бригады полковник Лев Доватор и комиссар бригады полковой комиссар Алексей Нерченко на учениях, лето 1940 года

Источник: persony.grodno.by

Опоздавший к началу войны

20 марта 1941 года полковник Лев Доватор получил повышение: он стал начальником штаба 36-й кавалерийской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Красной Звезды дивизии имени товарища Сталина — наследницы легендарной Первой Конной армии. Дивизия дислоцировалась в Белоруссии и одной из первых приняла удар немцев 22 июня 1941 года. Но произошло это без участия начальника штаба: незадолго до начала войны полковник Доватор простудился на учениях и с приступом жестокого радикулита был доставлен в военный госпиталь в Москву. Соединиться со своими подчиненными ему уже не было суждено. К 26 июня от дивизии после четырех суток тяжелейших боев остались только отдельные подразделения и как самостоятельное соединение она перестала существовать, а 19 сентября 1941 года была окончательно расформирована.

Начальник штаба 36-й кавалерийской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Красной Звезды дивизии имени товарища Сталина полковник Доватор, начало 1941 года

Источник: grodnonews.by

Орден за… доставку боеприпасов

Полковник Доватор попал в распоряжение командования Западного фронта и уже в июле 1941 года получил свой первый боевой орден — Красного Знамени. В наградном листе присутствует странная для того времени формулировка: «выполнял ответственные задачи Главнокомандующего по передаче оперативного приказа соединения, а также по доставке боеприпасов на передовые позиции». Много позже стало известно, что Льву Доватору довелось в числе других офицеров обеспечивать безопасность рейда первых советских боевых ракетных установок «Катюша» к Орше, где они 14 июля приняли боевое крещение. А два дня спустя, как следует из того же наградного листа, полковник Доватор «организовал разрозненные части и с ними ударил по врагу», выбив его из только что захваченного населенного пункта.

Полковник Доватор сразу после вручения ему ордена Красного Знамени. Конец июля 1941 года

Источник: forum.ww2.ru

Пройти за спиной у врага

Самыми серьезными боевыми достижениями Льва Доватора стали два конных рейда по немецким тылам, которые он спланировал и лично возглавил. В первый только что сформированная из двух кавдивизий Отдельная кавалерийская группа Западного фронта, командование которой поручили полковнику Доватору, отправилась 14 августа 1941 года, а вернулась только 2 сентября. Прорываться в тыл к немцам группе пришлось собственными силами, без серьезной поддержки, и тут как никогда пригодились знания и навыки Доватора-разведчика. После нескольких дней тщательного изучения немецкой обороны он нашел единственное место, ударом по которому кавалеристы сумели прорвать позиции противника и уйти в рейд. После его завершения 11 сентября Лев Доватор получил звание генерал-майора, а 3 ноября был награжден орденом Ленина — в числе шести конников группы, удостоенных этой высокой награды. Всего же приказом командующего Западным фронтом генерала армии Георгия Жукова за уникальную операцию орденами и медалями награждены были 207 солдат и командиров группы Доватора. По-своему оценили успехи кавалеристов Доватора и немцы, которые объявили награду в 100 тысяч рейхсмарок за голову неуловимого командира конного подразделения.

Командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 16-й армии Западного фронта генерал-майор Лев Доватор (в центре с картой в руках) ставит задачу своим кавалеристам. Начало декабря 1941 года

Источник: waralbum.ru

Как погиб Лев Доватор

После участия в оборонительных осенних боях на подступах к Москве, в которых Особая конная группа генерала Доватора сражалась бок о бок с дивизией генерала Панфилова, она была переименована в 3-й кавалерийский корпус, который всего через шесть дней получил почетное звание 2-го гвардейского. Но командовать героической частью Льву Доватору оставалось недолго. Никогда не упускавший возможности своими глазами увидеть противника и оценить, как именно лучше нанести удар, генерал-майор Доватор погиб 19 декабря 1941 года во время очередной рекогносцировки. Произошло это у деревни Палашкино в 12 км от подмосковного города Руза, куда корпус Доватора вышел после своего второго рейда по немецким тылам после начала контрнаступления под Москвой. Как сказано в докладной записке на имя Сталина, подписанной Георгием Жуковым и Николаем Булганиным, легендарный конник погиб «во время атаки после проведенной личной рекогносцировки». Генерал Доватор был смертельно ранен пулеметной очередью, а вынести тело командира со снежного поля кавалеристы смогли лишь под покровом темноты. Два дня спустя генерал-майор Лев Доватор был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Но высшей наградой для боевого генерала, наверное, было то, что его именем стали называть танки и самолеты Красной Армии, — и оно продолжало наводить ужас на противника.

Кавалеристы 2-го гвардейского корпуса генерал-майора Л.М. Доватора под Москвой

Источник: waralbum.ru

Обложка: А. Лях. Лев Михайлович Доватор. 19 декабря 1941 г. Миг до бессмертия. Источник: artlib.ru

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