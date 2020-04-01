Отряд особого назначения для защиты Ленина 1 апреля 1921 года было создано подразделение, ставшее прародителем знаменитой дивизии имени Дзержинского Сегодня порядок в Москве, отправленной в карантин в связи с коронавирусом, поддерживают прежде всего подразделения Войск национальной гвардии России — Росгвардии. Одной из самых знаменитых частей этой структуры является Отдельная дивизия оперативного назначения, более известная как дивизия имени Дзержинского. Но далеко не каждый знает, что свою историю эта дивизия ведет от Отряда особого назначения при Президиуме ВЧК, созданного специальным приказом в начале апреля 1921 года. Любопытно, что главной задачей этого отряда была охрана первых лиц Советской республики и массовых мероприятий с их участием. Осназ по-советски Точная дата... На чтение: 3 минуты

1 апреля 1921 года было создано подразделение, ставшее прародителем знаменитой дивизии имени Дзержинского

Сегодня порядок в Москве, отправленной в карантин в связи с коронавирусом, поддерживают прежде всего подразделения Войск национальной гвардии России — Росгвардии. Одной из самых знаменитых частей этой структуры является Отдельная дивизия оперативного назначения, более известная как дивизия имени Дзержинского. Но далеко не каждый знает, что свою историю эта дивизия ведет от Отряда особого назначения при Президиуме ВЧК , созданного специальным приказом в начале апреля 1921 года. Любопытно, что главной задачей этого отряда была охрана первых лиц Советской республики и массовых мероприятий с их участием.

Осназ по-советски

Точная дата создания Отряда особого назначения при Президиуме ВЧК до сих пор вызывает споры. Называются даты 30 марта и 6 апреля, но в самой дивизии имени Феликса Дзержинского традиционно считают, что формирование ее прародителя началось 1 апреля 1921 года в соответствии с приказом по войскам ВЧК №251. Сами войска главной советской спецслужбы к тому времени были достаточно обширными и решали весьма разнообразные задачи. Незадолго до создания отряда особого назначения, 19 января 1921 года Совет труда и обороны своим постановлением вернул чекистским войскам статус самостоятельных, а в их состав вошли не только территориальные подразделения этих войск, но также транспортные и особые отделы ВЧК, погранвойска, железнодорожная и водная милиция. Всего через полгода, в июле войска ВЧК состояли уже из одиннадцати пограничных бригад, трех отдельных полков, 68 отдельных батальонов, двух авиаотрядов, семи кавалерийских эскадронов, четырех отдельных рот и четырех отрядов. Одним из них и был тот самый отряд особого назначения, созданный 1 апреля.

Командование отряда особого назначения при президиуме ВЧК и его начальство. Слева направо: начальник политсекретариата Сергей Аверьянов, заместитель начальника отряда Казимир Взентек, начальник войск ВЧК Порфирий Студеникин, командир отряда Григорий Климов, начальник снабжения отряда Вещиков, Москва, 1921 год

Источник: history.wikireading.ru

В обязанности этого отряда входила прежде всего охрана партийных и правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве. Но сказать, что этим задачи Осназа и исчерпывались, нельзя. Его бойцы несли охрану конференций и съездов РКП (б), съездов Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и конгрессов Коминтерна . Им было доверено охранять главные электростанции, снабжавшие столицу Советской республики электричеством — Московскую, Каширскую и Шатурскую. Наконец, на тот же отряд была возложена обязанность поддерживать в Москве общественный порядок (в тех случаях, когда наличных сил милиции и ВЧК не хватало для решения этой задачи). Кроме того, его привлекали к борьбе с политическим бандитизмом в европейской части страны; например, вскоре после создания отряда бойцы Осназа принимали участие в последнем этапе операции по подавлению Антоновского восстания на Тамбовщине. А еще, что любопытно, именно из числа бойцов нового отряда особого назначения с апреля 1921 года начали набирать новых сотрудников службы охраны для председателя Совнаркома Владимира Ленина .

Временно исполняющим должность начальника отряда был назначен Владимир Бернацкий, выходец из белорусской ЧК, но уже 16 июля его сменил представитель Управления войск ВЧК, бывший командир военных отрядов Уральской ЧК Николай Бобылев, ставший первым официальным командиром нового соединения. Но и он занимал эту должность всего неделю: 23 июля вместо него командовать новым соединением был назначен начальник инспекторского отдела Управления войск ВЧК Григорий Климов, который сумел превратить отряд в одно из самых эффективных и блестящих подразделений главной спецслужбы Советской республики.

Автомобиль Фиат-15 с установленными в кузове тремя пулеметами Максима из состава 1-го автобоевого отряда ВЦИК, который осенью 1921 года влился в состав Отряда особого назначения при президиуме ВЧК

Источник: forum.guns.ru

От отряда до дивизии

Вновь созданный отряд особого назначения при Президиуме ВЧК был относительно невелик: в него вошел пехотный батальон, состоявший из трех рот, а также кавалерийский эскадрон и пулеметная команда. Для решения первоначально поставленных перед Осназом задач этого было достаточно, но довольно скоро соединение решено было расширить и укрепить. По одной из версий историков спецслужб, это было связано с идеей создания целой дивизии особого назначения, которую летом 1921 года выдвинул только что назначенный на пост начальника Управления войск ВЧК Порфирий Студеникин. Он решил воспользоваться тем, что порученная ему структура как раз в это время переживала реорганизацию, многие подразделения сокращались, и появилась возможность с умом распорядиться высвобождающимся резервом. Но идея Порфирия Студеникина была довольно жестко раскритикована Феликсом Дзержинским. В письме на имя своего заместителя Иосифа Уншлихта, который курировал войска ВЧК, Железный Феликс отмечал, что если затея Студеникина будет реализована, возникнет «слишком большая единица», тогда как наиболее рациональным, с его точки зрения, было бы формирование «небольших частей, согласованных, всех родов оружия, легко подвижных и сплоченных не только дисциплиной, но и подбором, и близостью с ЧК».

Командный состав отряда особого назначения при коллегии ГПУ, 1922 год

Источник: wartools.ru

По мнению Дзержинского, все внимание при формировании подразделений особого назначения ВЧК должно было быть обращено «на подбор людей и техники, которые должны заменить количество». И это было логично, однако из виду упускался другой важный момент: при таком разнообразии и такой многочисленности подобных подразделений управление ими становилось слишком громоздким и медленным. Так что нет ничего удивительного в том, что 17 июня 1924 года, когда ВЧК уже стала именоваться ОГПУ, а Порфирия Студеникина давно перебросили на другую работу, его идея все-таки была реализована.

Новое соединение решено было создавать на базе Отряда особого назначения при Президиуме ГПУ, который к тому времени несколько увеличился в размерах. Еще 29 октября 1921 года в состав отряда включили легендарный 1-й автомобильный боевой отряд имени Якова Свердлова — спецподразделение по охране членов советского правительства, созданное еще в 1918 году и долгое время подчинявшееся ВЦИКу. 25 декабря 1923 года в Отряд особого назначения влили созданный в 1918 году самокатный отряд ВЧК, к тому времени разросшийся до 1-го отдельного полка войск ОГПУ (после объединения он получил название 1-го стрелкового полка). А 17 июля 1924 года к этим уникальным подразделениям прибавились 6-й полк и 61-й дивизион войск ОГПУ, и с этого момента началась собственно история Дивизии особого назначения при коллегии ОГПУ СССР — будущей Отдельной мотострелковой бригады особого назначения имени Дзержинского, которая сегодня носит название Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Командир Первой Конной армии Семен Буденный (на коне в центре) в гостях у бойцов кавалерийского дивизиона отряда особого назначения при президиуме ВЧК. В первом ряду второй слева — начальник войск ВЧК Порфирий Студеникин, справа от него — командир отряда Григорий Климов. Москва, 1921 год

Источник: history.wikireading.ru

Обложка: Председатель Президиума ВЧК Феликс Дзержинский во время парада, посвященного 4-й годовщине ВЧК, вручает знамя командиру отряда особого назначения Григорию Климову. Москва, Красная площадь, 11 декабря 1921 года. Источник: rgvarchive.ru

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