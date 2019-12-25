В шаге от войны. История одной победы Александра III Миротворца В 1881 году на русский престол вступил новый император Александр III. Этот царь выделялся среди своих предшественников. Трагическое событие, предшествующее его вступлению на трон, а именно убийство его отца Александра II, повергло всю страну в шок. Царь-миротворец Тем не менее император Александр Александрович стал правителем, которого долго ждала Россия, измученная войнами и революционными движениями – царем-миротворцем. В. Верещагин. «Нападают врасплох» Источник: pinterest.ru Наводя порядок внутри страны, Александр III старался и во внешней политике добиться решений мирным путем. С одной стороны, монарх активно занимался усилением вооружения страны, а с другой – никаких войн в этот период не велось. Остались крылатыми его... На чтение: 2 минуты

В 1881 году на русский престол вступил новый император Александр III. Этот царь выделялся среди своих предшественников. Трагическое событие, предшествующее его вступлению на трон, а именно убийство его отца Александра II , повергло всю страну в шок.

Царь-миротворец

Тем не менее император Александр Александрович стал правителем, которого долго ждала Россия, измученная войнами и революционными движениями – царем-миротворцем.

В. Верещагин. « Нападают врасплох »

Источник: pinterest.ru

Наводя порядок внутри страны, Александр III старался и во внешней политике добиться решений мирным путем. С одной стороны, монарх активно занимался усилением вооружения страны, а с другой – никаких войн в этот период не велось. Остались крылатыми его слова о том, что у России только два союзника – ее армия и флот. Укрепив за годы правления армию и флот, император никому не угрожал и ни на кого не нападал. Россия была против тайных разделов других государств, заговоров за спиной у более слабых. Такое поведение в мире не ассоциировалось со слабостью, а наоборот, пользовалось большим уважением.

Повод для большой войны

Особо стоит упомянуть об одном эпизоде, который произошел на границе современной Туркмении и Афганистана в 1885 году и который напрямую связан с российской военной историей. Здесь, в районе крепости Кушка, на берегу одноименной реки, произошел бой между русскими и афганскими войсками, который чуть не стал поводом для большой войны между Россией и Великобританией.

Генерал Александр Комаров

Источник: picturehistory.livejournal.com

Хорошо известно, что весь XIX век Российская империя расширяла свои территории, осваивая Азию и Кавказ. Это произошло в результате ряда успешных войн с Персией и Турцией. Постепенно под власть Петербурга переходили казахские племенные союзы, Бухарский эмират и Хорезмское ханство. Продвижение русских войск вглубь территорий Средней Азии обеспечивалось самыми различными способами: где кнутом, где пряником.

Казаки в Средней Азии

Источник: upload.wikimedia.org

К 1885 году территория России расширилась до города Мерв, оазиса Мургаб в пустыне Каракумы. Дальше были территории Афганистана и были интересы Англии, которая молча смотреть на все это не желала. Причина на поверхности: Афганистан был последней сухопутной преградой на пути в Индию. Англичане были бы не англичанами, если бы действовали в одиночку. Для «сдерживания агрессивной России» (а об этом и в 1880-е годы писали в Лондоне) у них были военные потенциалы Персии и Афганистана. В зависимости от обстановки, когда угрозами и военной силой, когда подкупами и обещаниями, британцы пытались стравить местных властителей на противостояние с Россией.

Кушка – южный форпост

Присоединение Мерва стало знаковым событием. Россия подошла вплотную к границе Афганистана, подконтрольной британцам. В долине реки Кушки, возле которой находится город Мерв (ныне туркменский Мары), располагался оазис Пандждех, который своим считали и туркменские племена, и афганский эмир. Есть две версии развития событий в 1885 году. Первая – британская: она гласит, что русские захватили часть афганской территории; вторая – российская, утверждавшая, что русские войска ничего не нарушили.

Карикатура: между «Россией и Англией»

Источник: pinterest.ru

Британская пресса даже писала в то время, что теперь Александр III якобы никогда не вернет доверие английского народа. Было решено разобраться, кто и что нарушил. Британцы выслали специальную комиссию. Афганцы в составе тысячного военного отряда и нескольких топографов пересекли реку Кушку, т.е. границу, за которой начиналась уже русская территория. Это очень возмутило начальника Закаспийской области генерал-лейтенанта Александра Виссарионовича Комарова. Он посчитал, что противник вторгся на подконтрольную ему территорию.

Ситуация сложилась сложная. Русские и афганские войска выстроились друг против друга и ждали, кто начнет первым. Первый выстрел мог определить, кто агрессор. Военные это понимали, и первое время все обходилось только взаимными оскорблениями. Генерал Комаров позднее вспоминал, что афганцы постепенно продвигались вперед, пытаясь охватить наш отряд с обоих концов. Переговоры к мирному исходу не привели.

Покорение Азии

Источник: pinterest.ru

30 марта 1885 года Комаров построил свои войска в боевой порядок и начал двигаться на афганцев без единого выстрела. Как рассказывают очевидцы, этот рискованный план сработал: афганцы не выдержали и первыми открыли огонь. Пуля ранила лошадь одного из казаков, после чего русские войска пошли в атаку. Бой был недолгим, афганская кавалерия отступила, некоторое время отстреливалась пехота, но и она под натиском русских солдат вынуждена была бежать. В результате несколько десятков афганцев попали в плен, около 600 их воинов погибли. Потери русских составили по различным данным от 10 до 40 солдат.

Гладстон успокоился

Генерал Комаров докладывал императору, что афганцы сражались храбро и без боя не сдавались, что всем раненым была оказана медицинская помощь, а убитых похоронили по мусульманским обычаям. Тем не менее скандал все равно разгорелся. Премьер-министр Великобритании Уильям Гладстон называл Россию «агрессором» и грозил всеми немыслимыми карами. В России к победе отнеслись с воодушевлением, а журналисты призывали продолжить поход на Индию. К счастью, никаких радикальных действий этот инцидент не произвел, а саму ситуацию утрясли дипломаты. Александр III сохранил за собой оазис Пандждех и пообещал в дальнейшем уважать территориальную целостность Афганистана. А крепость Кушка, которую там построили, верой и правдой служила сначала императорской, а потом и советской армии.

Трофеи в битве при Кушке

Источник: pinterest.ru

Обложка: pinterest.ru

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