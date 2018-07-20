Краткий курс истории. Четвертая винная монополия 20 июля 1893 года в Российской империи было принято решение о введении «казенной продажи питей», то есть винной монополии. Впервые Впервые в России государственная монополия на винную продукцию была введена Иваном III, дедушкой Ивана Грозного, в 1474 году. Ее отмена последовала в год кончины Василия III (1533 год), отца Ивана Грозного. Вторая аналогичная монополия в России действовала 29 лет, начиная с 1652 года. Еще одну, третью по счету, винную монополию ввел Петр I, он же отменил ее в 1716 году, введя винокуренную пошлину для производителей в пользу государственной казны. Инициатива Витте В XIX веке в России предпринималось несколько попыток особенным... На чтение: 1 минута

20 июля 1893 года в Российской империи было принято решение о введении «казенной продажи питей», то есть винной монополии.

Впервые

Впервые в России государственная монополия на винную продукцию была введена Иваном III, дедушкой Ивана Грозного , в 1474 году. Ее отмена последовала в год кончины Василия III (1533 год), отца Ивана Грозного. Вторая аналогичная монополия в России действовала 29 лет, начиная с 1652 года. Еще одну, третью по счету, винную монополию ввел Петр I , он же отменил ее в 1716 году, введя винокуренную пошлину для производителей в пользу государственной казны.

Инициатива Витте

В XIX веке в России предпринималось несколько попыток особенным образом регламентировать производство и реализацию спиртной продукции, главным образом крепкой. Например, в 1863 году император Александр II ввел акцизную систему взимания питейных сборов по западноевропейскому образцу. Но эта мера не привела к снижению злоупотреблений в производстве и реализации спиртного. В 1893 году министр финансов С. Ю. Витте, поддерживаемый Александром III, сумел на государственном уровне провести решение о введении винной монополии (на водку; остальное облагалось акцизом), которая начала постепенно вводиться с 1894 года. В результате так называемый питейный доход стал одним из важнейших источников для российского бюджета и в 1913 году составил 26% обыкновенного бюджета России.

У казенной винной лавки в Харькове

Реакция общественности

Введение винной монополии в 1894 году имело одной из целей отстранение от торговли спиртным людей, которые, преследуя свои частные интересы, спаивают народ; вместе с тем выдвигалось требование способствовать уразумению народом смысла и цели всей данной правительственной реформы. Разумеется, реформой были довольны далеко не все. Помимо производителей и торговцев (в том числе крестьянских обществ), чьи интересы оказались ущемлены, были те, кто поставил под серьезное сомнение этическую сторону вопроса. Например, Ф. М. Достоевский еще по поводу акцизных сборов высказывался так: «Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат, стало быть, вся народная будущность». Кроме того, распространение винной монополии вело к росту подпольной продажи алкогольной продукции. С началом Первой мировой войны торговля спиртными напитками в Российской империи была запрещена.