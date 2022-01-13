Зима на картинах русских художников Зимние праздники вот уже двести лет вдохновляют художников на создание волшебных полотен. Рассказываем о картинах с необычными сюжетами и захватывающими судьбами их создателей. На чтение: 3 минуты

Зимние праздники вот уже двести лет вдохновляют художников на создание волшебных полотен. Рассказываем о картинах с необычными сюжетами и захватывающими судьбами их создателей.

«Снегурочка». Художник Виктор Васнецов

Картину, посвященную самой известной героине зимних сказок, в 1899 году написал Виктор Михайлович Васнецов – признанный мастер «сказочного» жанра в живописи. Идею создать полотно художник почерпнул из бесед с промышленником и меценатом Саввой Мамонтовым. Тот в 1881 году задумал представить публике театральную постановку «Снегурочки» Островского. Васнецову Мамонтов предлагает работать над декорациями к спектаклю и получает немедленное согласие. Новый опыт показался художнику весьма интересным. Однако история со Снегурочкой в жизни Виктора Васнецова будет длиться куда дольше, чем он предполагал. Спустя несколько лет живописец вновь будет оформлять декорации – уже для оперы Римского-Корсакова , и тогда задумается о написании картины. В XIX веке образ Снегурочки резко отличался от современного. Она – не озорная внучка и главная помощница Деда Мороза, а дочь Мороза и Весны, стоящая перед трудным выбором. Снегурочке отчаянно хочется выйти к людям, познакомиться с ними и, возможно, стать такой же, как они. Однако желанное знакомство сулит ей опасность, а строгий отец запрещает покидать родной лес. На картине Васнецова Снегурочка делает первые шаги в неизвестность. Ее лицо отражает внутреннюю борьбу: послушать мудрого родителя или, поддавшись соблазну, выйти на свет. Для Виктора Васнецова это полотно стало одним из самых важных. Он усердно трудился над ним несколько лет. На картине нет ни одного лишнего мазка, ни одной неправильной детали. Снегурочка будто плывет по снежному лесу, залитому лунным светом. Впереди – огни деревни, но здесь они показаны не теплыми и согревающими, а скорее слепящими. Картина передает тревожное настроение героини, оказавшейся один на один с трудным выбором. Когда картина впервые появилась на выставке, общественность встретила ее с неподдельным восторгом. Знатоки изобразительного искусства говорили, что Виктору Васнецову удалось соединить в этом полотне земное и небесное начала, а Снегурочку показать настоящей русской красавицей.

«Взятие снежного городка». Художник Василий Суриков

В конце 1880-х годов в жизни «передвижника» Василия Сурикова произошло печальное событие – художник потерял любимую супругу. Пытаясь оправиться от горя, он вместе с детьми уехал на малую родину, в город Красноярск. Там Суриков старался чаще бывать на природе и общаться с местными жителями, раздумывая над сюжетами для будущих картин. Так родился замысел «Взятия снежного городка» – единственного крупного полотна Василия Сурикова, посвященного не историческим событиям, а повседневной жизни русского человека и традиционным зимним забавам. Художник не понаслышке знал, как веселятся сибиряки. На картине он изобразил зимнюю игру, которую принято было устраивать в последний день Масленицы. Участники возводили из снега подобие крепости с фигурками, пушками и ядрами. Затем делились на две команды: одна нападала на городок, а другая пыталась его отбить, размахивая метлами и лопатами. Самые отчаянные шли на приступ, оседлав коней. Василий Суриков два года трудился над картиной и просил позировать жителей села Ладейка. Пока молодежь развлекалась, живописец сидел в стороне и делал наброски. На полотне он запечатлел момент торжества команды «осаждающих» – конный всадник берет, наконец, крепость, разбрасывая снег во все стороны. Впервые «Взятие снежного городка» показали ценителям искусства в 1891 году на девятнадцатой выставке передвижников. Картину Сурикова тогда поняли не все. Казалось, художник, известный своими драматичными историческими полотнами «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова» , совершил досадную оплошность и выбрал слишком «мелочный» сюжет. К счастью, в дальнейшем «Взятие снежного городка» все же оценили по достоинству. В 1900 году за эту картину Василий Суриков удостоился медали Всемирной выставки в Париже, а спустя восемь лет полотно вошло в коллекцию Русского музея, где хранится по сей день.

«Ёлочный торг». Художник Борис Кустодиев

Какие зимние праздники без пушистой ёлки? Со второй половины XIX века во многих городах Российской империи появляются рождественские базары, на которые всей семьей приходили, чтобы выбрать зеленую красавицу к торжеству. Праздничную суматоху этого времени передал ученик Ильи Репина Борис Кустодиев, известный своими по-лубочному пестрыми и яркими картинами. Над «Елочным торгом» он работал в 1918 году, когда события реальной жизни с трудом можно было назвать радостными. В стране шла Гражданская война, жители столицы рисковали столкнуться с голодом. Сам художник испытывает серьезные проблемы со здоровьем и переживает операцию. Картины создавать ему приходится «вопреки» – часто болит и отнимается рука. Однако несмотря ни на что Кустодиев остается верен своему стилю и с упоением пишет ярмарки, народные гулянья и праздники. Хаотично снуют людские фигуры, готовые выйти за пределы картины и отправиться дальше – на поиски своей идеальной елки. Покупатели на базаре одеты как театральные актеры – настолько ярко, что заметить их можно издалека, не приглядываясь. На дальнем плане виднеются очертания церкви, купола которой «парят» над землей. После того как картина была окончена, многие гадали: где же подсмотрел художник это действо? Неужели писал с натуры в родной Астрахани? Но назвать точное место, в котором происходят действия, невозможно. Пресловутый «город N», как любили писать русские литераторы, готовится к Рождеству. Одаренный художник запечатлел его по памяти, передав дорогой сердцу образ старой Руси, неумолимо уходящей в прошлое.

«Рождество Христово с портретом Александра III». Художница Великая княгиня Ольга Александровна Романова

Порой биографии художников оказываются даже более интересными, чем сюжеты написанных ими произведений. В 1882 году в семье императора Александра III родился шестой ребенок – дочь Ольга. Талант художницы начал проявляться у девочки очень рано. «Даже во время уроков географии и арифметики мне разрешалось сидеть с карандашом в руке, потому что я лучше слушала, когда рисовала кукурузу или дикие цветы», – писала она в личном дневнике. Учителями Великой княгини стали выдающиеся живописцы второй половины XIX века Владимир Маковский и Сергей Виноградов. Беззаботное детство Ольги Александровны закончилось с внезапной смертью императора. Она была очень привязана к отцу и тяжело переживала утрату. Увлечение живописью еще не раз поможет Великой княгине отвлечься от трагедий и невзгод. В годы Первой мировой войны Ольга Александровна обустроила в Киеве госпиталь, где сама служила сестрой милосердия, а в свободное время писала картины для почтовых открыток, которые отправляли солдатам на фронт. Вырученные средства она передавала в организацию Красного Креста. Большая часть работ Ольги Александровны написана акварелью. Подобный выбор нетрудно объяснить: акварельные краски Великой княгине было удобно брать в дорогу, меняя города и страны. Дочь Александра III стала последней представительницей царской семьи, покинувшей Россию. За границей она начала участвовать в художественных выставках. Полотна Великой княгини демонстрировались в Дании, Франции, Великобритании и Германии. За всю жизнь Ольга Александровна написала более двух тысяч картин, а также занималась росписью фарфоровых изделий. «Рождество Христово с портретом Александра III» Великая княгиня написала в 1950 году, за десять лет до смерти. Теплая и уютная картина стала воплощением светлой грусти и ностальгии Ольги Александровне по родине, утраченной навсегда.

Обложка: Б.М. Кустодиев «Масленица», 1916 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru