Русский музей 25 апреля 1895 года был создан «Русский музей императора Александра III»... На чтение: 2 минуты

25 апреля 1895 года именным указом императора Николая II в Санкт-Петербурге был создан «Русский музей императора Александра III»

Ныне это Государственный Русский Музей. 19 марта 1898 года состоялось его торжественное открытие.

Храм отечественного искусства

В середине ХIХ века в столице империи начала формироваться идея создания крупного собрания русского искусства. К этому времени отечественная культура стала заметным явлением мирового масштаба. В такой обстановке появились и предложения о создании общенационального музея. Известные деятели русской культуры активно продвигали эту идею, среди них были Владимир Стасов, Александр Васильчиков, Иван Гончаров и другие. Александр III , посетив 17-ю выставку Товарищества передвижников , конкретно озвучил эту идею.

Искренне благоволивший русской живописи царь не успел претворить в жизнь эту задачу, музей появился уже после его кончины – в правление его сына Николая II. Музей стал не просто собранием фондов и коллекций, но и научно-прикладным центром. Предполагалось, что здесь будут проводиться и необходимые исследовательские работы. Такое направление сформировало характер деятельности всего музея на будущее.

К работе Русского музея привлекли высококлассных специалистов, среди которых были граф Дмитрий Толстой, Александр Бенуа, Павел Брюллов, Николай Сычёв, Михаил Боткин и многие другие. Стать сотрудником музея в последние годы существования Российской империи было очень почётно. Управлять музеем был назначен великий князь Георгий Михайлович.

Первоначально основу музейной коллекции составляли экспонаты, переданные из Академии художеств , Эрмитажа , императорских дворцов и частных коллекций. На момент открытия экспозиция составляла 445 живописных работ, 111 скульптур, 981 графический лист, а также около 500 памятников древней русской истории (иконы и изделия прикладного искусства). Первоначально Русский музей состоял из четырёх разделов: мемориальный (памяти Александра III), этнографический и художественно-промышленный, а также художественный, который стал основным.

Русский музей объединил в своих стенах все основные художественные направления, стили, школы и жанры русского искусства, которые обогатили отечественную культуру за десять веков её истории.

Михайловский дворец

Первоначально здание, в котором расположился Русский музей, связано с именем младшего сына императора Павла I великого князя Михаила Павловича. А красоте, которая появилась в центре Петербурга (дворец, площадь и улица), мы обязаны архитектурному гению Карло Росси, который в 1820-е – 1830-е годы из проектов превратил всё это в прекрасную реальность. Первоначально появился дворец, через несколько лет были достроены примыкающие к нему флигеля. Приёмку дворца осуществлял сам император Александр I. Работами государь остался очень доволен и наградил Росси орденом св. Владимира 3-й степени и бриллиантовым перстнем. Дворец освятили, и он был пожалован младшему брату Александра I в вечное потомственное владение. На постройку дворца ушло 7 млн 875 тысяч рублей. В 1894 году наследники умершего в 1849-м Михаила Павловича решили продать дворец. Выкупила его казна в январе 1894 года специально для устройства в нем Русского музея.

Что есть музей

Сегодня Государственный Русский музей (ГРМ) – это целый комплекс зданий и территорий, который сложно подробно описать в нашей ознакомительной статье. Но попробуем рассказать о некоторых из них. Главные составные части ГРМ таковы:

1. Михайловский дворец. Так и остался основным выставочным комплексом.

2. Корпус Бенуа. Построен в 1914-1920 годы по проекту архитектора Л. Н. Бенуа, здесь размещены павильоны Академии художеств.

3. Михайловский замок. Его помещения только в 1994 году переданы Русскому музею. Сегодня замок – филиал музея, в залах работают постоянные экспозиции, проводятся экскурсии.

4. Мраморный дворец. В 1922 году передан Русскому музею и стал его филиалом. Здесь разместилась выставка «Иностранные художники в России XVIII – первой половины XIX века» Здесь постоянно проходят выставки современных зарубежных и российских мастеров.

5. Строгановский дворец. В распоряжении Русского музея с 1988 года. В настоящее время в нем идут реставрационные работы. По окончании здесь откроется постоянная экспозиция, посвящённая русским коллекционерам XVII-XIX веков.

В комплекс ГРМ входят также «Домик Петра I», Летний сад, Летний дворец Петра I, Кофейный домик, Чайный домик, Михайловский сад, Инженерный сад и другие объекты.

Все годы после открытия Русский музей продолжал развиваться, пополняться новыми экспонатами. Тяжёлым испытанием стали для работников музея годы Великой Отечественной войны . Часть коллекции была эвакуирована в Пермь, а то, что не удалось вывезти, бережно сохранялось в блокадном Ленинграде. Уже 9 мая 1946 года музей вновь открыл свои залы для посетителей.

ГРМ – это обширный комплекс, обрамляющий пространство русского искусства. Это и коллекция, и знаменитый реставрационный центр, и научно-исследовательский институт. Ежегодно экспонаты музея путешествуют по разным музеям мира, а сам он принимает коллекции из других хранилищ мира.

Обложка: Академические залы. Картины И.К. Айвазовского. Фото: Евгений Со (CC BY-SA 3.0)

Источник: https://commons.wikimedia.org